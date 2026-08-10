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Wille z basenem na sprzedaż w Famagusta, Cypr

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Ajia Napa
63
Paralimni
168
Protaras
116
Deryneia
4
Willa Usuwać
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5 obiektów total found
Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 773 m²
For sale: 5-bedroom villa at Ionion Seafront Villas, Ayia Napa. This villa offers elegant…
$1,94M
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 191 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Luxurious Four-Bedroom Villas by the Sea in Protaras IMPERIAL JADE…
$754,318
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Exclusive Five-Bedroom Seaside Villas in Protaras IMPERIAL JADE VI…
$1,68M
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 325 m²
This 5-bedroom villa in Semera Beachfront Residences offers a rare combination of beachfront…
$3,95M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 601 m²
For sale: 5-bedroom villa in the exclusive Pliades development, Ayia Thekla, just steps from…
$1,77M
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Parametry nieruchomości w Famagusta, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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