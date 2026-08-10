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Domy na sprzedaż w Famagusta, Cypr

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Ajia Napa
109
Paralimni
233
Protaras
155
Deryneia
6
409 obiektów total found
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
4-Sypialnia Villa Willa z czterema sypialniami oferuje przestronny i starannie zaprojektowan…
$800,816
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luksusowe wybrzeże w Pernerze 3 Sypialnia Villa w południe-po Pernera obszarze Protaras, te…
$636,077
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Powierzchnia 934 m²
Opis przedmiotu: Mieszany projekt łączący nowoczesną architekturę, funkcjonalność i jakość, …
$372,257
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Nowoczesne luksusowe życie w Kapparis Przegląd 3 Sypialnia Villa w spokojnej i tętniącej ży…
$726,455
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$738,805
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Projekt znajduje się zaledwie kilka chwil od Nissi Beach w samym sercu Ayia Napa. Rozwój skł…
$855,895
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Dom 5 pokojów w Avgorou, Cypr
Dom 5 pokojów
Avgorou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 313 m²
Dwa domy na parterze w spokojnej okolicy w dzielnicy Famagusta. Nieruchomość jest idealnie u…
$262,492
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj tę dobrze utrzymaną willę na sprzedaż w prestiżowej dzielnicy Protaras na Cyprze. Dom…
$816,377
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$699,980
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Ten unikalny 4-pokojowy beachfront willa oferuje bezpośredni, niezakłócony widok na morze i …
$2,70M
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Dom 2 pokoi w Kapparis, Cypr
Dom 2 pokoi
Kapparis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Wyjątkowy boutique development położony w samym sercu uroczego obszaru Kapparis. Ten eleganc…
$372,492
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Odkryj olśniewającą nową kolekcję luksusowych willi wolnostojących w spokojnej strefie przyb…
$762,847
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Dom 3 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 3 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 254 m²
Luksusowa willa w pobliżu Ayia Napa i Cape Greco, 150 metrów od morza. Malowniczy obszar prz…
$3,48M
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$738,805
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Seafront Luxury Living in Ayia Napa - ekskluzywna 4-Sypialnia Villa z Rooftop Retreat Przeży…
$3,38M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luksusowy widok na morze Villa w sercu Protaras Harmonijna mieszanka współczesnego designu …
$799,672
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 345 m²
Unikalny projekt budowy trzech luksusowych willi zlokalizowanych na piaszczystej plaży po pó…
$3,77M
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Trzy sypialnie oddzielona willa ustawiona na prywatnej działce o powierzchni 401 m2 w ramach…
$748,380
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Wyspy ekskluzywne Wille na sprzedaż Położony na prywatnej wysepce na przystani, te 12 ekskl…
$7,08M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Dom w kompleksie w Agia Napa, Famagusta. Projekt składa się z 7 luksusowych niezależnych 4 p…
$658,402
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 439 m²
3- wille sypialne Ta willa z trzema sypialniami redefiniuje wielkość i wyłączność, oferując …
$4,19M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Kapparis, Cypr
Dom 3 pokoi
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Położony w północnych Protaras, willa znajduje się między plażami Malama i Ayia Triada, z 5 …
$838,130
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Trzypokojowa willa z oddzielną sypialnią, umieszczona na prywatnej działce o powierzchni 353…
$741,524
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 380 m²
Ta luksusowa willa z 5 sypialniami znajduje się w wyjątkowym kompleksie z ekskluzywnym desig…
$1,32M
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Dom 4 pokoi w Sotira, Cypr
Dom 4 pokoi
Sotira, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1
4-Sypialnia Villa - Elegancki Rekolekcje Rodzinne nad morzem Wnętrze Układ otwarty willi łąc…
$669,006
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 773 m²
For sale: 5-bedroom villa at Ionion Seafront Villas, Ayia Napa. This villa offers elegant…
$1,94M
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Dom 3 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 3 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 369 m²
Projekt jest unikalny, luksusowy rozwój nabrzeża morskiego 4 wille z pięciosypialnią, położo…
$4,28M
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Dom 3 pokoi w Kapparis, Cypr
Dom 3 pokoi
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Odkryj ten przestronny i pięknie utrzymany dom w popularnym obszarze przybrzeżnym Kapparis. …
$731,725
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta wyjątkowa willa pierwszej linii w Kapparis z widokiem na morze i bezpośredni dostęp do pl…
$2,35M
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Dom 5 pokojów w Sotira, Cypr
Dom 5 pokojów
Sotira, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 264 m²
W zacisznym nabrzeżu Aya Thekla, zaledwie rzut kamieniem od luksusowej Ayia Napa Marina i ni…
$1,64M
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Typy nieruchomości w Famagusta.

wille
domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Famagusta, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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