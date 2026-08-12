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Mieszkania na sprzedaż w Grad Zadar, Chorwacja

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Zadar
34
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47 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 293 m²
W jednej z najbardziej ekskluzywnych dzielnic Zadar, zaledwie siedemdziesiąt metrów od morza…
$1,97M
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Doświadcz najlepszych dalmatyńczyków mieszkających w tej ekskluzywnej willi miejskiej z zale…
$1,18M
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Doświadcz najlepszych dalmatyńczyków mieszkających w tej ekskluzywnej willi miejskiej z zale…
$1,82M
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Doświadcz najlepszych dalmatyńczyków mieszkających w tej ekskluzywnej willi miejskiej z zale…
$1,83M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kozino, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Kozino, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Opis terenu: W cichej i sought- after obszarze Kozhino, zaledwie 50 metrów od morza, apartam…
$479,527
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie
Grad Zadar, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Liczba kondygnacji 3
Studio Apartment 21 m², Višnjik, Zadar A studio apartment with an area of 21 m² is located o…
$88,572
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
W jednej z najbardziej ekskluzywnych dzielnic Zadar, zaledwie siedemdziesiąt metrów od morza…
$904,998
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Doświadcz najlepszych dalmatyńczyków mieszkających w tej ekskluzywnej willi miejskiej z zale…
$1,17M
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Doświadcz najlepszych dalmatyńczyków mieszkających w tej ekskluzywnej willi miejskiej z zale…
$1,57M
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
In a peaceful location, 350 meters from the sea, lies a modern residential complex consistin…
$378,081
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
W jednej z najbardziej ekskluzywnych dzielnic Zadar, zaledwie siedemdziesiąt metrów od morza…
$784,891
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Piętro 1/3
Czteropokojowy apartament rodzinny, 2643 EUR/m², 1. piętro, 87 m², Bili brig, Zadar Położony…
$254,645
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piętro 1/2
I26820 Ulica Hrvatskog sabora bb
$487,148
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Mieszkanie w Petrcane, Chorwacja
Mieszkanie
Petrcane, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
One-bedroom apartment, 54m2, terrace, pool – Petrčane In the town of Petrčane, just about 20…
$193,752
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Mieszkanie w Petrcane, Chorwacja
Mieszkanie
Petrcane, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1
One-bedroom apartment, 54.35m2, terrace, pool – Petrčane In the town of Petrčane, just about…
$193,752
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Mieszkanie 3 pokoi w Petrcane, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Petrcane, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 2
Penthouse, 140.18m2, Terrace, Pool – Petrčane, 140.18m2 In the town of Petrčane, just 200 me…
$498,219
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Mieszkanie 3 pokoi w Kozino, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Kozino, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartment with pool, 135 m2, modern new building, 100 m from the sea, Kožino The apartment i…
$487,061
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Piętro 3/4
FOR SALE, APARTMENT, ZADAR, CLOSE TO THE CENTER – MARASKA PARK, MIROSLAVA KRLEŽE, 3 bedrooms…
$354,289
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Mieszkanie 2 pokoi w Petrcane, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Petrcane, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Two-bedroom apartment, 63.05m2 – Terrace, Pool – Petrčane In the town of Petrčane, just abou…
$215,895
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 137 m²
Piętro 2/2
I26819 Ulica Hrvatskog sabora bb
$941,081
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Mieszkanie w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie
Grad Zadar, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 7/8
In a well-maintained building on Bulevar in Zadar, we are selling a two-bedroom apartment wi…
$203,716
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/3
In the very center of Zadar, in a building overlooking the Donat and Forum, there is a three…
$243,574
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 206 m²
Liczba kondygnacji 2
New construction, two-bedroom apartment with pool, 206 m2, Bili brig, Zadar On the ground fl…
$553,577
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Mieszkanie w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie
Grad Zadar, Chorwacja
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/2
I26818 Ulica Hrvatskog sabora
$376,432
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Mieszkanie w Petrcane, Chorwacja
Mieszkanie
Petrcane, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/3
Apartment with resort amenities, first row to the sea In the town of Petrčane, in the first …
$498,219
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1
Zadar, Brodarica, 2BDR exclusive apartment, top position, near sea, parking, elevator, deliv…
$360,100
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Mieszkanie 3 pokoi w Kozino, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Kozino, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/3
Three-room apartment with a terrace, 108 m2, sea view, 100m to the sea, Kožino The apartment…
$400,269
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Four-bedroom family apartment with a garden, 90 m2, Bili brig, Zadar On the ground floor of …
$269,038
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/2
Two-room apartment, newly built, 100 m2, Bili brig, Zadar On the first floor of the building…
$398,575
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Mieszkanie w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie
Grad Zadar, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartment/Business space, 35 m2, Bili brig, Zadar On the ground floor of the building there …
$105,180
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Typy nieruchomości w Grad Zadar.

2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Grad Zadar, Chorwacja

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