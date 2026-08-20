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Mieszkania na sprzedaż w City of Velika Gorica, Chorwacja

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13 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/4
I28066 Antuna Gustava Matoša
$143,820
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Mieszkanie 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/2
I28268 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341,068
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Mieszkanie 6 pokojów w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 6 pokojów
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
www.biliskov.com ID: 13900 Velika Gorica, Centrum Luksusowy 6-pokojowy penthouse NKP 187.2 m…
Cena na zgłoszenie
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2/2
I26719 Nikole Tesle
$192,589
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Mieszkanie 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
I28265 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351,666
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Mieszkanie 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/2
I28266 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351,666
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/2
I26716 Nikole Tesle
$195,302
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Mieszkanie 5 pokojów w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 5 pokojów
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/5
I25696 Andrije Kačića Miošića
$314,432
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Mieszkanie 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 104 m²
Piętro 4/5
I25697 Andrije Kačića Miošića
$314,432
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Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1/2
I26717 Nikole Tesle
$193,132
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Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/2
I26714 Nikole Tesle
$195,302
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Mieszkanie 3 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/2
I28264 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$313,202
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Mieszkanie 4 pokoi w City of Velika Gorica, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
City of Velika Gorica, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 119 m²
Piętro 2/2
I28267 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341,068
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