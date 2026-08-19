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Mieszkania na sprzedaż w Grad Vodice, Chorwacja

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23 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Srima, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Srima, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 236 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy nowy luksusowy apartament w wyjątkowej lokalizacji zaledwie 100 m…
$776,376
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Srima, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Srima, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 264 m²
Opis przedmiotu: W drugim rzędzie od morza, tuż obok pięknej żwirowej plaży, oferujemy nowy …
$857,955
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Mieszkanie 2 pokoi w Srima, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Srima, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2/2
Two-Bedroom Apartment in Srima with Terrace, 43.98 m2 Located in Srima, a neighborhood near …
$155,002
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 3 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Willa C składa się w sumie z czterech jednostek: mieszkania z prywatnym basenem na parterze,…
$751,187
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Mieszkanie w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie
Grad Vodice, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1/3
FOR SALE, APARTMENT, VODICE, 30 m2 An apartment is for sale in the historic old town of Vodi…
$114,037
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2/2
Two-bedroom apartment in Vodice with sea view, new building, 81.11 m2 A two-room apartment i…
$365,361
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Odkryj idealne miejsce na wakacje w samym sercu Dalmacji! Tylko 60 metrów od krystalicznie c…
$590,117
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Odkryj idealne miejsce na wakacje w samym sercu Dalmacji! Tylko 60 metrów od krystalicznie c…
$452,200
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
Luksusowe i nowoczesne budynki mieszkalne są na sprzedaż w spokojnej części osady Kožino w p…
$1,21M
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 139 m²
Piętro 1/2
Three-room apartment in Vodice with sea view, new construction, 138.83 m2 A spacious three-r…
$531,434
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury apartment in a new building, Vodice, 85.52 m2 The apartment in Vodice is located on t…
$276,788
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Luksusowe i nowoczesne budynki mieszkalne są na sprzedaż w spokojnej części osady Kožino w p…
$415,937
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2/2
Two-room apartment in Vodice with sea view, new building, 97.07 m2 A three-room apartment in…
$509,291
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Odkryj idealne miejsce na wakacje w samym sercu Dalmacji! Tylko 60 metrów od krystalicznie c…
$539,261
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/1
Two-bedroom apartment with galleries and a large terrace in Vodice A spacious and bright apa…
$243,574
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Luksusowe i nowoczesne budynki mieszkalne są na sprzedaż w spokojnej części osady Kožino w p…
$631,384
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 1
Two residential units in one, Vodice, 106.96 m² In the heart of a peaceful neighborhood in V…
$243,574
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Odkryj idealne miejsce na wakacje w samym sercu Dalmacji! Tylko 60 metrów od krystalicznie c…
$544,034
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Luksusowe i nowoczesne budynki mieszkalne są na sprzedaż w spokojnej części osady Kožino w p…
$1,21M
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Luksusowe i nowoczesne budynki mieszkalne są na sprzedaż w spokojnej części osady Kožino w p…
$434,779
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1/2
Two-room apartment with sea view, Vodice, new building, 97.11 m2 The two-room apartment in V…
$387,504
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Odkryj idealne miejsce na wakacje w samym sercu Dalmacji! Tylko 60 metrów od krystalicznie c…
$753,713
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Odkryj idealne miejsce na wakacje w samym sercu Dalmacji! Tylko 60 metrów od krystalicznie c…
$503,690
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