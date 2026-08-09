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Mieszkania na sprzedaż w Grad Makarska, Chorwacja

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Makarska
76
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76 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Makarska, Chorwacja
Penthouse 3 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 4/4
Hills Residence w Makarskiej jest najnowocześniejszym kompleksem mieszkalnym, który przynosi…
$321,438
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Mieszkanie w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie
Makarska, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$193,068
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Mieszkanie 2 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$270,229
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$303,772
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Mieszkanie 2 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Prezentujemy nowy luksusowy projekt w Makarskiej, składający się z trzech budynków, z któryc…
$317,910
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Mieszkanie 3 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
W wyjątkowej lokalizacji w Makarskiej, w spokojnej okolicy z widokiem na Biokovo i zaledwie …
$355,829
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Mieszkanie 2 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/4
New construction in Makarska ⌂ apartment S32 – Third floor In one of the quieter locations i…
$242,987
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Mieszkanie 2 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 4
New construction in Makarska ⌂ apartment S3 – Ground floor In one of the quieter locations i…
$237,678
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Mieszkanie 2 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/4
Enjoy Luxury and Comfort: HILLS RESIDENCE Project in Makarska The HILLS RESIDENCE project re…
$308,577
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Mieszkanie 2 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$310,949
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Mieszkanie w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie
Makarska, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$195,693
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Mieszkanie 3 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$417,757
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Mieszkanie w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie
Makarska, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$244,034
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Mieszkanie 2 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$308,996
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Mieszkanie w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie
Makarska, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$200,688
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Mieszkanie 2 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/4
New construction in Makarska ⌂ apartment S19 – Second floor In one of the quieter locations …
$293,219
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Mieszkanie 2 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Customer nie płaci za to! Luksusowy budynek mieszkalny w budowie, z otwartym widokiem na mor…
$312,279
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Mieszkanie 3 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 4/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$464,174
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Mieszkanie 2 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$338,105
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Mieszkanie 2 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$313,776
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Mieszkanie 2 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 4
New construction in Makarska ⌂ apartment S5 – Ground floor In one of the quieter locations i…
$222,405
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Mieszkanie w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie
Makarska, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$198,623
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Mieszkanie w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie
Makarska, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$210,988
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Mieszkanie w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie
Makarska, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$191,763
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Mieszkanie w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie
Makarska, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/4
New construction in Makarska ⌂ apartment S25 – Second floor In one of the quieter locations …
$201,679
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Mieszkanie w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie
Makarska, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$208,355
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Mieszkanie w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie
Makarska, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$143,819
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Mieszkanie w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie
Makarska, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$199,683
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Mieszkanie 2 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$395,807
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Mieszkanie 3 pokoi w Makarska, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
W wyjątkowej lokalizacji w Makarskiej, w spokojnej okolicy z widokiem na Biokovo i zaledwie …
$365,239
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Typy nieruchomości w Grad Makarska.

2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Grad Makarska, Chorwacja

z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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