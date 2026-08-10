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Mieszkania na sprzedaż w Crikvenica, Chorwacja

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20 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 14 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$107,589
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Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$175,461
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Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$176,680
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Kod identyfikacyjny: 139- 166
$365,865
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Mieszkanie 3 pokoi w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Kod identyfikacyjny: 139- 207
$734,341
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 16 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$119,725
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Mieszkanie 2 pokoi w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Na sprzedaż jest nowoczesny apartament położony w spokojnej części Crikvenica, w pobliżu pla…
$322,418
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Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$221,972
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Mieszkanie 2 pokoi w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 33 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$256,449
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Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$141,780
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Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 18 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$137,367
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Mieszkanie 2 pokoi w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
On an elevated location overlooking the city center, a modern, top-quality apartment is for …
$346,798
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Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 18 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$134,396
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Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$189,842
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Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 22 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$160,389
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Mieszkanie 2 pokoi w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Na sprzedaż jest nowoczesny apartament położony na drugim piętrze nowego budynku jakości w d…
$357,591
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Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$148,860
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Mieszkanie 1 pokój w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$205,936
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Mieszkanie 2 pokoi w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Na sprzedaż jest elegancki apartament położony na drugim piętrze nowoczesnego budynku z łącz…
$340,004
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Mieszkanie 2 pokoi w Crikvenica, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Crikvenica, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/2
Apartment with Panoramic Sea View, 61.80 sqm, Selce In Selce, repeatedly acclaimed as the be…
$337,682
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