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Mieszkania na sprzedaż w Umag, Chorwacja

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6 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Umag, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Umag, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Na sprzedaż jest uroczy apartament z widokiem na morze z basenem, położony w luksusowym ośro…
$397 155
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Mieszkanie 3 pokoi w Umag, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Umag, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 1
Apartment with a Large Garden in the First Row to the Sea in Umag An exceptional opportunity…
$575 720
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Mieszkanie 2 pokoi w Umag, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Umag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Nowoczesny apartament na sprzedaż w centrum miasta Umag, wysoce turystyczne miejsce na zacho…
$255 775
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Mieszkanie 2 pokoi w Umag, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Umag, Chorwacja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1
Najlepsza oferta! Nowe gotowe apartamenty 600 m od morza Luksusowa nieruchomość Farka & Scar…
$201 281
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Mieszkanie 2 pokoi w Umag, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Umag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Nowoczesny apartament na sprzedaż w centrum miasta Umag, wysoce turystyczne miejsce na zacho…
$257 162
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Mieszkanie 2 pokoi w Umag, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Umag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Nowoczesny apartament na sprzedaż w centrum miasta Umag, wysoce turystyczne miejsce na zacho…
$248 233
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