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Mieszkania na sprzedaż w Opcina Malinska Dubasnica, Chorwacja

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6 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sveti Anton, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Sveti Anton, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 112- 371
$661,748
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Radici, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Radici, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 1/1
Apartment in a new building, 2nd row from the sea, Malinska, 128 m2 In Malinska on the islan…
$908,397
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Mieszkanie 3 pokoi w Radici, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Radici, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 1/1
Apartment in a new building, 2nd row from the sea, Malinska, 128 m2 In Malinska on the islan…
$908,397
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Porat, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Porat, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/2
MALINSKA, VANTAČIĆI, SEAVIEW APARTMENT FOR SALE!A beautiful, comfortable apartment with a v…
$198,181
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Mieszkanie 4 pokoi w Sveti Anton, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Sveti Anton, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Malinska, newer duplex 4BDR with two terraces, 2 parking spaces, sea view, attractive! Sunny…
$447,290
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Mieszkanie 3 pokoi w Radici, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Radici, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 1
Apartment in a new building with a pool and 2nd row to the sea, Malinska In Malinska on the …
$874,563
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Parametry nieruchomości w Opcina Malinska Dubasnica, Chorwacja

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