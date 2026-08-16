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Mieszkania na sprzedaż w Pula, Chorwacja

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25 obiektów total found
Penthouse w Pula, Chorwacja
Penthouse
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
PULA  Apartment99m2auf2EtagenmitgrosserTerrasse&Balkoninruhiger
$370,238
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Mieszkanie 1 pokój w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Pula, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 5
Kod identyfikacyjny: 123- 54
$187,855
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
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Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Kod identyfikacyjny: 123- 53
$449,713
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
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Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
PULA - STINJAN Niektóre nowe apartamenty, od 50m2 do 55m2 - gotowe do użytku wiosną 2027!Z 2…
$172,970
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Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
PULAMieszkanie 60m2 w pobliżu Arena - Odnowiony & Meble & z ogrodemISTRIA - CHORWACJAIstniej…
$217,714
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Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1
PULA 86m2 nowy apartament z balkonem 30m2 - ROLLSTUHLGERECHTER WohnungseinaNGISTRIA - CHORWA…
$322,155
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2/3
Pula, Monvidal, beautiful apartment of 62 m2 for sale on the 2nd floor of a building in a so…
$276,788
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Mieszkanie 3 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 2
Istria, Pula, w poszukiwanej lokalizacji, zaledwie 1,5 km od centrum miasta, znajduje się no…
$315,539
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Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$204,823
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Mieszkanie 3 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 112 m²
Piętro 2/2
Istria, Pula, in a sought-after location, only 1.5 km from the city center, there is a newly…
$400,790
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Mieszkanie w Pula, Chorwacja
Mieszkanie
Pula, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$456,009
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Mieszkanie 4 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
PULA100m2 K & K apartament w centrum i 100 m do morzaISTRIA - CHORWACJAApartament znajduje s…
$290,150
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Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1/2
Istria, Pula: An apartment is for sale in a high-quality new building in an attractive locat…
$230,288
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Mieszkanie w Pula, Chorwacja
Mieszkanie
Pula, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 3
Istria, Pula: An apartment is for sale in Pula, located in a residential building with an en…
$205,931
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Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 3
Istria, Pula: For sale is an apartment in Pula, located in a residential building with an en…
$309,449
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Mieszkanie 3 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
pula
$363,061
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Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 1
Istria, Pula, two one-room apartments for sale in the center of Pula, ideal for living or in…
$264,610
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Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1/1
Istria, Pula – Apartment for Sale on the First Floor with a Ground Floor Apartment, Close to…
$213,681
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Mieszkanie w Pula, Chorwacja
Mieszkanie
Pula, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$451,608
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Penthouse w Pula, Chorwacja
Penthouse
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
pula
$287,479
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Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 2
Istria, Pula, w poszukiwanej lokalizacji, zaledwie 1,5 km od centrum miasta, znajduje się no…
$210,359
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Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/1
Istria, Pula, apartment for sale in a new building in an excellent, sought-after location cl…
$451,719
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Mieszkanie 3 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$904,489
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Mieszkanie 3 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 2/2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$339,433
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Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 2
Istria, Pula, w poszukiwanej lokalizacji, zaledwie 1,5 km od centrum miasta, znajduje się no…
$337,682
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Parametry nieruchomości w Pula, Chorwacja

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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