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Mieszkania na sprzedaż w Pag, Chorwacja

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10 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Simuni, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Simuni, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Ten ekskluzywny nowoczesny rozwój, położony w uroczej wiosce rybackiej Šimuni na wyspie Pag,…
$419,726
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Mieszkanie 2 pokoi w Pag, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pag, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Wyspa Pag, nowy budynek, luksusowy apartament z jedną sypialnią 46.64 m2, na pierwszym piętr…
$409,482
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Mieszkanie 2 pokoi w Simuni, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Simuni, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Wyspa Pag, nowy budynek, luksusowy dwupokojowy apartament 94.4 m2, na drugim i trzecim piętr…
$634,409
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Pag, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pag, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Wyspa Pag, nowy budynek, luksusowy apartament z jedną sypialnią 46.64 m2, na pierwszym piętr…
$247,996
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Mieszkanie 2 pokoi w Simuni, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Simuni, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Ten ekskluzywny nowoczesny rozwój, położony w uroczej wiosce rybackiej Šimuni na wyspie Pag,…
$396,250
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Mieszkanie 2 pokoi w Simuni, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Simuni, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Ten ekskluzywny nowoczesny rozwój, położony w uroczej wiosce rybackiej Šimuni na wyspie Pag,…
$424,554
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Pag, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Pag, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Wyspa Pag, nowy budynek, luksusowy apartament z jedną sypialnią 46.64 m2, na pierwszym piętr…
$472,923
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Mieszkanie 2 pokoi w Simuni, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Simuni, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Ten ekskluzywny nowoczesny rozwój, położony w uroczej wiosce rybackiej Šimuni na wyspie Pag,…
$407,572
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Mieszkanie 2 pokoi w Pag, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pag, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/3
Apartament nad brzegiem morza, pierwszy rząd, wyspa Pag, 49,49 m2 W tradycyjnym budynku tuż …
$184,895
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Mieszkanie 2 pokoi w Simuni, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Simuni, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Ten ekskluzywny nowoczesny rozwój, położony w uroczej wiosce rybackiej Šimuni na wyspie Pag,…
$401,911
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