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Mieszkania na sprzedaż w Grad Hvar, Chorwacja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Grad Hvar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Hvar, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 75 m²
HVAR, Križna luka, apartment with two apartmentsFor sale is a 70m2 apartment with a loggia o…
$282,324
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Mieszkanie 1 pokój w Grad Hvar, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Grad Hvar, Chorwacja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 122 m²
Hvar, Hvar, nowa konstrukcja, 2 apartamenty z miejscami parkingowymi W mniejszym budynku mie…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Hvar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Hvar, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 56 m²
Hvar, Hvar, apartament z jedną sypialnią na parterze budynku 43 m2 + weranda 14 m2. Apartame…
$251,918
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