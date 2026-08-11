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Mieszkania na sprzedaż w Szybenik, Chorwacja

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25 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Położony w spokojnej i przyjemnej części Žaborić, zaledwie 300 metrów od pięknej piaszczyste…
$310,269
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Mieszkanie 2 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Położony w spokojnej i przyjemnej części Žaborić, zaledwie 300 metrów od pięknej piaszczyste…
$410,928
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Mieszkanie 5 pokojów w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie 5 pokojów
Szybenik, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/2
Apartment 5s, 155 m2, Šibenik – Center In the center of the city of Šibenik, on the waterfro…
$642,149
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/2
2-room apartment, 102m2, Šibenik-Crnica The apartment is located in the attic of a house wit…
$287,860
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Mieszkanie 2 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/3
2-bedroom apartment, 65m2, Šibenik – Center The apartment consists of two residential units,…
$195,966
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Mieszkanie 2 pokoi w Zaboric, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zaboric, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 2
New build apartment with garden, Grebaštica, 63.49 m² This attractive apartment is located o…
$224,938
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Mieszkanie 3 pokoi w Zaboric, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zaboric, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Žaborić, blisko Šibenik, piękny apartament o powierzchni 76,65 m2 na drugim piętrze nowego b…
$380,645
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Mieszkanie 2 pokoi w Zaboric, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zaboric, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2/2
Two-bedroom apartment in Žaborić with sea View, 47.8 m² The apartment in Žaborić is located …
$193,752
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Mieszkanie 2 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/12
2-bedroom apartment, 60m2, Šibenik – Vidici On the second floor of a residential building wi…
$176,037
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Mieszkanie 2 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Luksusowe i nowoczesne apartamenty na sprzedaż w spokojnej części Žaborić, 150 metrów od pla…
$712,143
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Mieszkanie 4 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Šibenik, 1 rząd nad morzem, powierzchnia 150 m2, na 1 piętrze, orientacja na południe, komfo…
$599,805
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Mieszkanie 3 pokoi w Brodarica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Brodarica, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1/2
3-pokojowe mieszkanie, 85,62 m2, Šibenik – Brodarica Apartament S3 znajduje się na pierwszym…
$276,496
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Mieszkanie 2 pokoi w Brodarica, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Brodarica, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
Duplex Two-Bedroom apartment in a new building with two gardens, Brodarica, 84.81m² Duplex t…
$281,693
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Mieszkanie 3 pokoi w Brodarica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Brodarica, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 141 m²
Piętro 2/2
Apartament 3 s, 140,63 m2, Šibenik – Brodarica Apartament S4 znajduje się na drugim piętrze …
$447,029
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Mieszkanie w Zaboric, Chorwacja
Mieszkanie
Zaboric, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 2
New Build Apartment with Garden, Grebaštica, 46.17 m² This attractive apartment is located o…
$163,575
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Mieszkanie w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie
Szybenik, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/4
Studio apartment with a share in commercial space in the heart of the old town, Šibenik, Th…
$90,178
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Mieszkanie 2 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Położony w spokojnej i przyjemnej części Žaborić, zaledwie 300 metrów od pięknej piaszczyste…
$249,696
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Mieszkanie w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie
Szybenik, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartment 1 bedrooms, 42m2, Šibenik-Šubićevac The apartment consists of a bedroom, hallway, …
$162,752
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Mieszkanie 3 pokoi w Brodarica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Brodarica, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Duplex two-bedroom apartment in a new building with two gardens, Brodarica, 84.81m² Duplex t…
$325,835
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Mieszkanie w Brodarica, Chorwacja
Mieszkanie
Brodarica, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkanie z 1 sypialnią, 41,09 m2, Szybenik – Brodarica Apartament S2 znajduje się na parte…
$128,749
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Mieszkanie 2 pokoi w Brodarica, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Brodarica, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-bedroom apartment in a new building with two gardens, Brodarica, 84.26m² A comfortable t…
$279,866
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Mieszkanie w Zaboric, Chorwacja
Mieszkanie
Zaboric, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/2
Apartment in Grebaštica with sea view, 1 bedroom, 46.17 m² This attractive apartment is loca…
$163,575
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Mieszkanie w Brodarica, Chorwacja
Mieszkanie
Brodarica, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkanie z 1 sypialnią, 50,91 m2, Szybenik – Brodarica Apartament S1 znajduje się na parte…
$168,336
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Mieszkanie 2 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2/2
2-room apartment, 84 m2, Šibenik-Varoš The newly renovated apartment consists of two bedroom…
$226,967
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Mieszkanie 27 pokojów w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie 27 pokojów
Szybenik, Chorwacja
Pokoje 27
Powierzchnia 2 198 m²
Šibenik - Mandalina Budowa rozpoczęta w Šibeniku - obszar Mandalina Jest to projekt z 3 budy…
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Parametry nieruchomości w Szybenik, Chorwacja

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