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Mieszkania na sprzedaż w Grad Supetar, Chorwacja

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4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Grad Supetar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Supetar, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Brač, Supetar, jedna sypialnia z parkingiem i garażem. Powierzchnia apartamentu 31,64m2 + lo…
$219,159
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Supetar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Supetar, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Brac - SupetarNieumeblowane mieszkanie o powierzchni 45 m2 z zabezpieczonym parkingiem, na s…
$271,066
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Mieszkanie 3 pokoi w Splitska, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Splitska, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Brač, Splitska trzypokojowe mieszkanie 91 m2 z odkrytym miejscem parkingowym 12 m2 100 m od …
$346,041
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Mieszkanie 1 pokój w Grad Supetar, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Grad Supetar, Chorwacja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Brač, Supetar, apartament z jedną sypialnią o powierzchni 34.40 m2 z loggią 6.58 m2, miejsce…
$213,392
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