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Mieszkania na sprzedaż w Grad Rovinj, Chorwacja

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23 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Kod identyfikacyjny: 134- 144
$1,00M
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Mieszkanie 4 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 3
Kod identyfikacyjny: 134- 81
$661 748
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Mieszkanie 3 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
$458 362
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 2 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1/2
Istria, Rovinj: Apartment S7 for sale in a luxury residential building located just 500 mete…
$1,37M
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 2
Istria, Rovinj: A three-bedroom apartment is for sale on the ground floor of a residential b…
$752 864
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 1
Do you want to enjoy luxury, comfort and proximity to the sea? We present to you a unique op…
$686 601
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Mieszkanie 2 pokoi w Rovinjsko Selo, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Rovinjsko Selo, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 2
Istria, Rovinjsko Selo: Apartment of 64 m² for Sale in Rovinjsko Selo, located on one floor,…
$222 367
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Mieszkanie 4 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
$508 184
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 2
Istria, Rovinj: Apartment S2 for sale in a luxury residential building located just 500 mete…
$1,52M
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B3, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
$469 433
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Mieszkanie w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie
Grad Rovinj, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 5/5
Istria, Rovinj, two-room apartment with a sea view, total area 71 m², of which 60 m² is livi…
$354 289
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 132 m²
Piętro 2/2
Istria, Rovinj: Apartment S12 for sale in a luxury residential building located just 500 met…
$1,45M
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Mieszkanie 4 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 210 m²
Piętro 1/1
A unique opportunity for sale in Rovinj – a two-story apartment on the first floor with a wo…
$1,16M
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2/2
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment E, Rovinj The Gripole proj…
$345 432
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Mieszkanie 4 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B3, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
$517 041
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Mieszkanie 4 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 193 m²
Piętro 1/2
Istria, Rovinj: A four-bedroom duplex apartment is for sale, Apartment D, located on the fir…
$1,18M
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Mieszkanie 4 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 203 m²
Piętro 1/1
Do you want to enjoy luxury, comfort and proximity to the sea? We present to you a unique op…
$921 059
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
$500 987
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 136 m²
Piętro 1/2
Istria, Rovinj: A three-bedroom duplex apartment is for sale, Apartment F, located on the fi…
$974 295
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Mieszkanie 4 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 210 m²
Piętro 1/1
Do you want to enjoy luxury, comfort and proximity to the sea? We present to you a unique op…
$961 009
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 2
Istria, Rovinj: A two-bedroom apartment is for sale on the ground floor of a residential bui…
$631 078
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Mieszkanie 4 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny nowy kompleks mieszkalny w Gripole, budynek B1, mieszkanie B, Rovinj Projekt Grip…
$530 327
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Rovinj, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Rovinj, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 153 m²
Piętro 1/2
Istria, Rovinj: A two-story three-bedroom apartment is for sale, Apartment E, located on the…
$1,13M
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