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Mieszkania na sprzedaż w Dubrownik, Chorwacja

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5 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Dubrownik, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Dubrownik, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 62 m²
Dubrownik, Lapad, trzy apartamenty typu studio o łącznej powierzchni 62m2, położone na parte…
$657,478
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubrownik, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Dubrownik, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/2
Apartment in an attractive location with a view of Lokrum and the Old Town, 80 m from the se…
$608,935
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubrownik, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Dubrownik, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
www.biliskov.com ID 15103 Lapad - Atrakcyjny apartament z widokiem na morze Piękny, przestro…
$842,033
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Dubrownik, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Dubrownik, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 2/2
I29350 Gruž
$326,610
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubrownik, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Dubrownik, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
www.biliskov.com ID 15105 Lapad - Atrakcyjne mieszkanie Piękny, przestronny trzypokojowy apa…
$715,152
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Parametry nieruchomości w Dubrownik, Chorwacja

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