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Mieszkania na sprzedaż w Split, Chorwacja

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29 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Split, Kman, trzypokojowe mieszkanie, powierzchnia 73 m2, na 1 piętrze domu, orientacja N- S…
$346,041
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Mieszkanie 5 pokojów w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 5 pokojów
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Split, Manuš - czteropokojowe mieszkanie 120 m2. Apartament znajduje się na wysokim parterze…
$652,864
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Mieszkanie 1 pokój w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Split, Mertojak, wygodne jednopokojowe mieszkanie 50m2, na 3 piętrze budynku mieszkalnego be…
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Split, Sukoišan, dwupokojowe mieszkanie 62 m2 na 5 / 5 piętrze budynku mieszkalnego bez wind…
$276,833
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Split, Trstenik, sprzedajemy jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 44m2 na 5 piętrze budynk…
$259,531
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 3/3
Apartment in the city center, 62.00 m2, Split In the very center of Split, in a quiet street…
$365,361
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Split, Brodarica, wygodne mieszkanie z trzema sypialniami o całkowitej powierzchni obliczone…
$577,475
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Mieszkanie w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie
Grad Split, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 17 m²
Studio apartment, Split center, net area 17.38 m2 This completely renovated studio apartment…
$164,966
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Split, centrum, dwupokojowe mieszkanie 60m2 na 2. piętrze budynku mieszkalnego, na północ-po…
$380,645
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Split, Bačvice, trzypokojowy apartament o powierzchni 64 m2 w piwnicy (w przyrodzie górne pa…
$346,041
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Split, Bačvice, trzypokojowe komfortowe mieszkanie o powierzchni 79 m ² + balkon z widokiem …
$507,527
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Split, Kocunar, dwupokojowe mieszkanie 61m2, na 3 piętrze budynku mieszkalnego bez windy, zw…
$282,600
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Komfortowy apartament o powierzchni 66 m ², orientacja South- North, 3. piętro budynku miesz…
$456,774
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Split, Bačvice, 60m od morza, dwupokojowe mieszkanie 66m2 W mniejszym budynku, dwupokojowe m…
$530,596
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Mieszkanie 1 pokój w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Split, centrum, jeden apartament o powierzchni 35m2 na 1 piętrze budynku mieszkalnego. Skład…
$213,392
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Split, Zapadna obala, sprzedajemy wyłącznie apartament z trzema sypialniami o powierzchni 10…
$1,15M
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Split, Dragovode, dwie sypialnie wygodne mieszkanie 70 m2, z tarasem 75 m2 i miejsce parking…
$449,853
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2/3
Apartment in Diocletian’s Palace, Split Inside the tall walls of the UNESCO-protected Diocle…
$531,434
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Split, Kila - 2 apartamenty na sprzedaż w małym budynku mieszkalnym z 3 apartamentami Na par…
$242,229
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Piętro 3
Apartment in an attractive location in the center of Split, 116m2, 100 meters from the Riva …
$575,720
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Split, Blatine, dwie sypialnie komfortowe mieszkanie 71.82m2. Apartament znajduje się na dru…
$438,319
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Ideal investment, apartment in Split, Bačvice, garden view This apartment is situated in an …
$310,003
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Mieszkanie 4 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2
Apartment in a frequent location in the center, 96m2, Diocletian’s Palace, Split A four-room…
$719,650
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Split, Bačvice, całkowicie odnowione i urządzone mieszkanie z trzema sypialniami 106m2 na 1 …
$750,718
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Split, Gripe, trzypokojowe mieszkanie w małym budynku mieszkalnym Trzypokojowe mieszkanie o …
$537,517
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Mieszkanie w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie
Grad Split, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 3
One-room apartment with sea view, Žnjan, Split One-room apartment of 62m2 is located on the …
$348,753
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Split, Ravne Njive, dwupokojowe mieszkanie 59m2 na 3 piętrze budynku mieszkalnego z windą. S…
$276,833
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Mieszkanie 5 pokojów w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 5 pokojów
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
Split, Miasto, całkowicie odnowione i nowo umeblowane mieszkanie na 3 piętrach z osobnym wej…
$1,21M
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Mieszkanie 4 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Split - Lučac. Piękny dwupoziomowy apartament z otwartym widokiem na obliczoną powierzchnię …
$831,652
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Parametry nieruchomości w Split, Chorwacja

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