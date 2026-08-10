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Mieszkania na sprzedaż w Zagrzeb, Chorwacja

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3 pokojowe
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473 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Lokale handlowe o powierzchni 107.7 m2 są na sprzedaż w samym centrum Zagrzebia w Amruševa u…
$610,933
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Are you looking for a modern, high-quality, and energy-efficient home in a peaceful part of …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Are you looking for a modern, high-quality, and energy-efficient home in a peaceful part of …
$327,451
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
For sale is a modern penthouse with a panoramic view of the city, located in a new building,…
$608,096
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Mieszkanie 4 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1/2
I25462 Požarinje
$528,998
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Are you looking for a modern, high-quality, and energy-efficient home in a peaceful part of …
$339,349
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Mieszkanie 5 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 5 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 200 m²
I25997 Bukovac
$653,221
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Mieszkanie 4 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Piętro 2/2
I27353 Zajčeva
$365,361
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Are you looking for a modern, high-quality, and energy-efficient home in a peaceful part of …
$335,988
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Mieszkanie 2 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 4/4
-SALE, APARTMENT, Trešnjevka north, Trakoščanska street, 4-room, gross area 95m2, (apartment…
$354,289
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Mieszkanie 4 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 2
SALE, FLAT, Center, Vinogradska cesta, 4-bedroom, excellent, total area 218m2, net area 154m…
$663,185
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Mieszkanie 3 pokoi w Lucko, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Lucko, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 3
I28975 Podbrežje X
$236,920
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Mieszkanie 4 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
www.biliskov.com ID: 14848Zagrzeb, Bukovac GornjiA przestronne i jasne czteropokojowe mieszk…
$397,947
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 4
I25596 Katalinić Jeretova
$349,862
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/2
I26982 Ive Serdara
$287,861
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Mieszkanie w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie
Zagrzeb, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/2
I29364 Luke Stiplošeka
$160,537
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 1
I26904 Šemovečka
$276,777
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Mieszkanie 2 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4/4
I27533 Tuškanova
$243,574
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Mieszkanie 5 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 5 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 205 m²
Piętro 2/3
I24315 Vranićeva
$476,076
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Mieszkanie w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie
Zagrzeb, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/3
I24912 Klanječka
$156,341
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Mieszkanie w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie
Zagrzeb, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 2
I28829 Nadvina
$275,682
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Mieszkanie 5 pokojów w Lucko, Chorwacja
Mieszkanie 5 pokojów
Lucko, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
www.biliskov.com ID: 15149 Zagreb, Siget Przestronny penthouse pięciopokojowy o powierzchni …
$460,235
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Mieszkanie 2 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 7
I28964 Božidara Magovca
$332,146
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Mieszkanie 4 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
I25074 Jukićeva
$298,931
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Mieszkanie 2 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 4/5
I28312 Križanićeva
$188,217
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Mieszkanie 2 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/2
I28707 Španovićeva
$298,931
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Mieszkanie 2 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
www.biliskov.com ID: 15302 Trnje, Vukovarska Street Ten piękny, jasny dwupokojowy apartament…
$322,972
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Centrum, Cvjetni trg Luksusowo urządzony, piękny apartament trzypokojowy o łącznej powierzch…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 4/4
I26955 Ulica Hrvatskog sokola
$387,493
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 2
I26580 Gundulićeva
$620,007
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Parametry nieruchomości w Zagrzeb, Chorwacja

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