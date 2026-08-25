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Mieszkania na sprzedaż w Grad Umag, Chorwacja

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Umag
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24 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Savudrija, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Savudrija, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
Opis terenu: Przedstawiamy Państwu elegancki apartament z trzema sypialniami położony na 4 p…
$957 452
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Mieszkanie 2 pokoi w Lovrecica, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Lovrecica, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 143- 4
$711 342
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 1 pokój w Basanija, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Basanija, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
At the northwestern tip of Istria, in Savudrija, lies Petram Resort & Residences, the most l…
$760 500
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 1 pokój w Basanija, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Basanija, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
At the northwestern tip of Istria, in Savudrija, lies Petram Resort & Residences, the most l…
$541 328
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Mieszkanie 2 pokoi w Savudrija, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Savudrija, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Opis terenu: Przedstawiamy Państwu elegancki apartament z trzema sypialniami położony na 4 p…
$930 422
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Mieszkanie 2 pokoi w Savudrija, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Savudrija, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Opis terenu: Przedstawiamy Państwu elegancki apartament z trzema sypialniami położony na 4 p…
$932 411
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Basanija, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Basanija, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
At the northwestern tip of Istria, in Savudrija, lies Petram Resort & Residences, the most l…
$993 556
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Mieszkanie 2 pokoi w Basanija, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Basanija, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
At the northwestern tip of Istria, in Savudrija, lies Petram Resort & Residences, the most l…
$887 350
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Mieszkanie 2 pokoi w Savudrija, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Savudrija, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
Opis terenu: Oferujemy Państwu elegancki apartament z trzema sypialniami położony na drugim …
$881 623
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Mieszkanie 2 pokoi w Savudrija, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Savudrija, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Opis terenu: Przedstawiamy Państwu elegancki apartament z trzema sypialniami położony na 4 p…
$930 607
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Mieszkanie 3 pokoi w Basanija, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Basanija, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Within Petram Resort & Residences, three elegant residential buildings with a total of eight…
$829 805
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Mieszkanie 2 pokoi w Basanija, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Basanija, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
At the northwestern tip of Istria, in Savudrija, lies Petram Resort & Residences, the most l…
$956 587
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Mieszkanie 2 pokoi w Basanija, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Basanija, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
At the northwestern tip of Istria, in Savudrija, lies Petram Resort & Residences, the most l…
$976 334
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Mieszkanie 2 pokoi w Basanija, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Basanija, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
At the northwestern tip of Istria, in Savudrija, lies Petram Resort & Residences, the most l…
$1,18M
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Mieszkanie 3 pokoi w Savudrija, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Savudrija, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 123 m²
Opis terenu: Przedstawiamy Państwu elegancki penthouse czteropokojowy położony na trzecim pi…
$930 422
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Mieszkanie 1 pokój w Basanija, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Basanija, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
At the northwestern tip of Istria, in Savudrija, lies Petram Resort & Residences, the most l…
$539 568
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Mieszkanie 2 pokoi w Savudrija, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Savudrija, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Opis terenu: Oferujemy Państwu elegancki apartament z trzema sypialniami położony na 3 piętr…
$782 991
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Mieszkanie 2 pokoi w Basanija, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Basanija, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Within Petram Resort & Residences, three elegant residential buildings with a total of eight…
$531 403
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Mieszkanie 1 pokój w Umag, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Umag, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Na sprzedaż jest uroczy apartament z widokiem na morze z basenem, położony w luksusowym ośro…
$397 155
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Mieszkanie 3 pokoi w Umag, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Umag, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 1
Apartment with a Large Garden in the First Row to the Sea in Umag An exceptional opportunity…
$575 720
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Mieszkanie 2 pokoi w Umag, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Umag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Nowoczesny apartament na sprzedaż w centrum miasta Umag, wysoce turystyczne miejsce na zacho…
$255 775
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Mieszkanie 2 pokoi w Umag, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Umag, Chorwacja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1
Najlepsza oferta! Nowe gotowe apartamenty 600 m od morza Luksusowa nieruchomość Farka & Scar…
$201 281
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Mieszkanie 2 pokoi w Umag, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Umag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Nowoczesny apartament na sprzedaż w centrum miasta Umag, wysoce turystyczne miejsce na zacho…
$257 162
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Mieszkanie 2 pokoi w Umag, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Umag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Nowoczesny apartament na sprzedaż w centrum miasta Umag, wysoce turystyczne miejsce na zacho…
$248 233
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Typy nieruchomości w Grad Umag.

1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Grad Umag, Chorwacja

z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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