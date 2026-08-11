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Mieszkania na sprzedaż w Grad Rijeka, Chorwacja

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24 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Kod identyfikacyjny: 127- 374
$187,855
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 86 m²
Kod identyfikacyjny: 135- 220
$387,067
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Kod identyfikacyjny: 130- 494
$487,284
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 101 m²
Kod identyfikacyjny: 129- 845
$215,179
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 1 pokój w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Kod identyfikacyjny: 114- 1443
$235,526
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Kod identyfikacyjny: 129- 898
$580,642
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie
Grad Rijeka, Chorwacja
Powierzchnia 32 m²
Kod identyfikacyjny: 129- 906
$158,253
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Kod identyfikacyjny: 104- 905
$967,737
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 4
Kod identyfikacyjny: 101- 245
$416,041
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 1 pokój w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Kod identyfikacyjny: 137- 101
$329,733
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 4
Kod identyfikacyjny: 101- 248
$411,031
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 1 pokój w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 5
Kod identyfikacyjny: 136- 128
$251,612
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Kod identyfikacyjny: 109- 393
$354,078
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 4 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 4
Kod identyfikacyjny: 114- 1237
$432,635
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 1 pokój w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Kod identyfikacyjny: 104- 903
$409,865
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 4 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 4
Powierzchnia 82 m²
Kod identyfikacyjny: 139- 222
$454,667
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 4
Kod identyfikacyjny: 141- 19
$205,802
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 5 pokojów w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 5 pokojów
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 5
Powierzchnia 130 m²
Kod identyfikacyjny: 105- 829
$472,483
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Kod identyfikacyjny: 112- 393
$295,135
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 82 m²
Kod identyfikacyjny: 139- 213
$267,715
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 4 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
www.biliskov.com ID: 14638Trsat, Rijeka Czteropokojowe mieszkanie o powierzchni netto 153.20…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 5 pokojów w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 5 pokojów
Grad Rijeka, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 159 m²
Piętro 3/3
Seven-room apartment in the center of Rijeka, 159m2 residential In the center of the city of…
$436,219
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 44 m²
www.biliskov.com ID: 13882 Rzeka, Pećine Piękny apartament z tarasem o łącznej powierzchni 4…
$173,021
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Mieszkanie 4 pokoi w Grad Rijeka, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Grad Rijeka, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
www.biliskov.com ID: 14637Trsat, Rijeka Czteropokojowe mieszkanie o powierzchni netto 162.90…
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Grad Rijeka, Chorwacja

z garażem
z Widok na morze
Tanie
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