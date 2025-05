O agencji

Witamy w San Patrik Real Estate, Twojej agencji butikowej o zasięgu globalnym, z siedzibą w sercu Zagrzebia, Chorwacja. Wierzymy, że nieruchomość to nie tylko transakcja, ale i zmiana życia. Specjalizując się w nowych wydarzeniach w Zagrzebiu, Istrii i Dalmacji oferujemy spersonalizowane usługi dostosowane do Państwa wyjątkowych potrzeb.



Nasze portfolio oferuje luksusowe wille, najlepsze działki budowlane i apartamenty na najwyższym poziomie, idealne do następnej inwestycji. Kierując się zaangażowaniem na rzecz doskonałości, stale staramy się podnieść nasze usługi, zapewniając, że marzenie każdego klienta staje się rzeczywistością. San Patrik działa globalnie, obsługując klientów na całym świecie z niezrównaną wiedzą specjalistyczną.

Jesteśmy dumnymi członkami Liading Real Estate Companies of the World ® (LeadingRE), łączącymi nas z prestiżową globalną siecią najlepszych niezależnych firm nieruchomości. To powiązanie pozwala nam oferować niezrównaną ekspozycję globalną, zapewniając, że nieruchomość dociera do wykwalifikowanych nabywców na całym świecie, a także pozwala nam zapewnić pomoc ekspertów dla klientów nabywających nieruchomości w dowolnym miejscu na świecie.

Zacznij z nami podróż w nieruchomościach - zarezerwuj dziś darmowe 30-minutowe konsultacje i odkryj, jak możemy spełnić twoje aspiracje w nieruchomościach, gdziekolwiek jesteś na świecie.



Witamy w San Patrik Real Estate, gdzie lokalne doświadczenie spełnia globalny zasięg.