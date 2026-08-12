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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Chorwacja

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4 obiekty total found
Zakład produkcyjny 180 m² w Racisce, Chorwacja
Zakład produkcyjny 180 m²
Racisce, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 180 m²
Korčula, Račišće, sprzedajemy budynek biznesowy o powierzchni 180 m2, w charakterze olejarni…
$173,021
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Zakład produkcyjny 2 000 m² w Pula, Chorwacja
Zakład produkcyjny 2 000 m²
Pula, Chorwacja
Powierzchnia 2 000 m²
PULA1000m2 Hala handlowa z 2 dźwigami w obszarze komercyjnym do produkcjiISTRIA - CHORWACJAM…
$1,39M
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Zakład produkcyjny 8 200 m² w Grad Samobor, Chorwacja
Zakład produkcyjny 8 200 m²
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 20
Powierzchnia 8 200 m²
Samobor Powierzchnia produkcyjna i magazynowa o łącznej powierzchni 8200 m2 zbudowana w budy…
$6,57M
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TekceTekce
Zakład produkcyjny 135 500 m² w Opcina Jalzabet, Chorwacja
Zakład produkcyjny 135 500 m²
Opcina Jalzabet, Chorwacja
Powierzchnia 135 500 m²
VARAZDIN14ha Powierzchnia handlowa dla przemysłu, produkcji i rynków specjalistycznych CHORW…
$12,40M
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