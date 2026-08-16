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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Zadar County, Chorwacja

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Grad Zadar
106
Zadar
85
Grad Nin
52
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22
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458 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Opcina Preko, Chorwacja
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Mieszkanie 3 pokoi
Opcina Preko, Chorwacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/2
Luksusowy apartament 2-BR z widokiem na morze, 476 m ² Yard (1 / 2 Share) & Potencjał ekspan…
$467,398
VAT
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Dom 7 pokojów w Mrljane, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Mrljane, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 414 m²
Morze: 10 m Zbudowany: 2024 Odległość od lotniska: 31 km Przestrzeń wewnętrzna: 414 m2 W…
$2,08M
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Dom 5 pokojów w Zadar County, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Zadar County, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 551 m²
Morze: 10 m Zbudowany: 2024 Pag center: 8 km Odległość od lotniska: 87 km Przestrzeń wewnęt…
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Mieszkanie 2 pokoi w Zaton, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Ten butikowy rozwój ośmiu luksusowych apartamentów jest doskonale położony w pierwszym rzędz…
$898,964
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Mieszkanie 3 pokoi w Zaton, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
W spokojnej Dalmacji Zaton, położony zaledwie piętnaście kilometrów od Zadar, znajduje się e…
$961,391
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Mieszkanie 2 pokoi w Zaton, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
W spokojnej Dalmacji Zaton, położony zaledwie piętnaście kilometrów od Zadar, znajduje się e…
$425,196
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Opcina Vir, Chorwacja
Willa
Opcina Vir, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Brand- nowa nowoczesna willa z basenem, 50 metrów od morza!Luksusowa, kontemplacyjna willa n…
$903,484
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Willa w Nin, Chorwacja
Willa
Nin, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Willa na pierwszej linii do morza w obszarze Zadar! Absolutnie urzekająca oferta!Ten uroczy …
$1,03M
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Mieszkanie w Nin, Chorwacja
Mieszkanie
Nin, Chorwacja
НОВОСТРОЙКА 100 м ОТ  МОРЯ город НИН Р анняя стадия строительства . 📍 Тихая локаци…
$294,851
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Mieszkanie 2 pokoi w Opcina Privlaka, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1/1
Sprzedajemy mieszkanie na pierwszym piętrze nowego budynku S101C w miejscowości Privlaka koł…
$288,613
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Kolan, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Kolan, Chorwacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1/3
The property is located in the first row by the sea, only ten meters from the shoreline. It …
$729,166
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 2 pokoi w Zaton, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
W spokojnej Dalmacji Zaton, położony zaledwie piętnaście kilometrów od Zadar, znajduje się e…
$473,609
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Willa w Opcina Sukosan, Chorwacja
Willa
Opcina Sukosan, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 276 m²
W urokliwej nadmorskiej przystani w Sukošan, elegancka willa zaszczyca niezrównaną lokalizac…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Nin, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 143- 6
$302,691
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 237 m²
Ta luksusowa high-tech willa znajduje się w Dalmacji, w Privlaka, w pierwszym rzędzie do mor…
$4,04M
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Willa w Opcina Vir, Chorwacja
Willa
Opcina Vir, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 505 m²
Nowoczesna willa z 4 luksusowymi apartamentami, 20 metrów od morza tylko na wyspie Vir!Ten l…
$2,63M
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Dom 4 pokoi w Opcina Starigrad, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Opcina Starigrad, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 388 m²
Lokalizacja: Seline Zbudowany: 2018 Morze: 300 m Centrum: 300 m Odległość od lotniska: 4…
$1,38M
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Willa w Opcina Privlaka, Chorwacja
Willa
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Lux nowa przymocowana willa w Privlaka, 100 m od morza, z jacuzzi na dachu, jeśli oferowane …
$796,152
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Nowy kompleks 12 luksusowych willi na naturalnym zboczu, który zapewnia wspaniały otwarty wi…
$1,43M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Luksusowa willa z oszałamiającymi widokiem na morze w Zadarze, zaledwie 150 metrów od morza …
$1,37M
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Willa w Opcina Posedarje, Chorwacja
Willa
Opcina Posedarje, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Nowo wybudowany 2025 Seafront Luxury Villa w Dalmacji - Pierwszy rząd do morza z basenem, wi…
$1,72M
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Willa w Zadar County, Chorwacja
Willa
Zadar County, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 324 m²
Odkryj urzekającą, modułową willę na sprzedaż na wyspie Pag, zachwycającą widokiem na morze.…
$1,66M
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Willa w Mrljane, Chorwacja
Willa
Mrljane, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Ta luksusowa willa z basenem i widokiem na morze znajduje się w spokojnej okolicy zaledwie 2…
$1,66M
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Doświadcz najlepszych dalmatyńczyków mieszkających w tej ekskluzywnej willi miejskiej z zale…
$1,57M
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Willa w Opcina Privlaka, Chorwacja
Willa
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Ta ekskluzywna luksusowa willa znajduje się w dzielnicy Privlaka w pobliżu Zadar, zaledwie 4…
$865,331
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Penthouse w Municipality of Kolan, Chorwacja
Penthouse
Municipality of Kolan, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 127 m²
Discover this exceptional penthouse, located in a modern urban villa on one of the most beau…
$743,024
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 2 pokoi w Zaton, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Ten butikowy rozwój ośmiu luksusowych apartamentów jest doskonale położony w pierwszym rzędz…
$800,559
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Fantastyczna nowoczesna willa rodzinna w trakcie budowy w Zadarze z dalekimi widokami na mor…
$1,49M
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Mieszkanie 2 pokoi w Zaton, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
W spokojnej Dalmacji Zaton, położony zaledwie piętnaście kilometrów od Zadar, znajduje się e…
$363,545
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż znajduje się nowa nowoczesna willa w pobliżu Zadar z widokiem na morze, zaledwie…
$1,27M
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Typy nieruchomości w Zadar County.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Zadar County, Chorwacja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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