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Zezwolenie na pobyt w Chorwacja

Chorwacja Chorwacja
Termin odbioru: od 3 miesięcy
Koszty: od
$8,000
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Zezwolenie na pobyt w Chorwacja
Zezwolenie na pobyt
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Informacje o programie imigracyjnym

Dokument pobytowy chorwackiego nomada cyfrowego pozwala na zdalną pracę i pobyt w kraju przez 18 miesięcy z możliwością przedłużenia na podstawie umowy najmu na kolejny rok.

Zgodnie z tym zezwoleniem na pobyt nie można uzyskać stałego pobytu, a następnie obywatelstwa przez naturalizację. Jednak na podstawie tego dokumentu pobytowego łatwiej jest zmienić dokument pobytowy na pracę lub wydać dokument pobytowy dla innego kraju UE.

Niniejsze zezwolenie na pobyt jest odpowiednie nawet dla tych, którzy mieli wiele odmowy uzyskania wizy Schengen.

Zaletą dokumentu pobytowego w Chorwacji jest to, że nomada cyfrowa nie płaci podatków od źródła dochodu otrzymanego poza krajem.

Możesz otworzyć konto w służbie podatkowej i zezwolić na swobodny przepływ w krajach Schengen bez odniesienia do kraju.

 

 

Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 3 miesięcy
Koszty
Koszty
od
$8,000
Czas trwania
Czas trwania
4 miesięcy
Przeglądasz
Zezwolenie na pobyt w Chorwacja
Chorwacja Chorwacja
od
$8,000
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Konsultant imigracyjny
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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