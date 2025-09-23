Z przyjemnością informujemy naszych cenionych klientów i partnerów o niedawnym uznaniu i otrzymaniu przez firmę ADRIONIKA CONSULTANCY nagrody LUXURY LIFESTYLE AWARDS 2024, wyznaczającej nas jako najlepszą firmę doradczą w zakresie luksusowych nieruchomości w Chorwacji. To wyróżnienie odzwierciedla nasze dążenie do doskonałości i ciągłe wysiłki mające na celu świadczenie niezrównanych usług w sektorze nieruchomości. Wyrażamy naszą wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu i potwierdzamy nasze zaangażowanie w utrzymanie najwyższych standardów w branży!
Od 2004 roku z pasją angażujemy się w chorwacki rynek nieruchomości, który obecnie obejmuje całą linię brzegową od Umagu do Dubrownika, a także nieruchomości w Zagrzebiu.
Nasza wiedza obejmuje różnorodną gamę nieruchomości, w tym apartamenty mieszkalne, domy, wille, hotele butikowe, rodzinne pensjonaty, pensjonaty, hotele, pola namiotowe, nieruchomości do remontu, działki, projekty inwestycyjne, elektrownie słoneczne, winnice, pola uprawne, wyspy, a nawet zamki.
Nasza praca jest dla nas wielką pasją i pomaganie Ci w znalezieniu idealnej nieruchomości sprawia nam ogromną radość.
Doradztwo:
Pomagamy klientom w określeniu ich pragnień i znalezieniu najlepszych nieruchomości na rynku, które odpowiadają ich preferencjom. Oprócz oferowania nieruchomości z naszej obszernej bazy danych zawierającej ponad 3000 ofert, aktywnie badamy również rynek, aby spełnić konkretne życzenia klientów. Priorytetem jest dla nas indywidualne podejście do każdego klienta, dbanie o to, aby czuł się doceniony, a naszym celem jest utrzymanie trwałych relacji, postrzegając naszych klientów jako przyjaciół i partnerów.
W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie zapewniamy i oferujemy eksperckie usługi wsparcie i pomoc naszym klientom oraz pełny pakiet usług, od wyboru lokalizacji i nieruchomości po organizację przeprowadzki i ewentualne użytkowanie wybranej nieruchomości.
Dodatkowo do naszego profesjonalnego zespołu pośredników w obrocie nieruchomościami, w ramach naszych usług doradczych możemy zaoferować naszym klientom także usługi prawników, architektów, geodetów i projektantów.
Jeśli chcesz założyć firmę, zatrudnić księgowego, kupić udziały w firmie lub znaleźć audytora, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w zakresie finansowania bankowego, wyceny nieruchomości, komunikacji z dostawcami mediów, takich jak energia elektryczna i woda, czy też potrzebujesz rozwiązań w zakresie konserwacji i wynajmu, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.
Budowa i przebudowa:
Bez względu na to, czy jest to remont starego kamiennego domu, projekt deweloperski luksusowej willi, czy raczej budowa hotelu, czy większy projekt obiektu mieszkalnego – nasz zespół ekspertów jest do dyspozycji Klienta. Nasze dotychczasowe wyniki, zrealizowane projekty i zadowoleni klienci mówią znacznie więcej niż słowa.
Nasze rozległe doświadczenie w projektowaniu, planowaniu i urządzaniu zaowocowało fantastycznymi projektami, które odwiedzimy na miejscu.