O agencji

Z przyjemnością informujemy naszych cenionych klientów i partnerów o niedawnym uznaniu i otrzymaniu przez firmę ADRIONIKA CONSULTANCY nagrody LUXURY LIFESTYLE AWARDS 2024, wyznaczającej nas jako najlepszą firmę doradczą w zakresie luksusowych nieruchomości w Chorwacji. To wyróżnienie odzwierciedla nasze dążenie do doskonałości i ciągłe wysiłki mające na celu świadczenie niezrównanych usług w sektorze nieruchomości. Wyrażamy naszą wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu i potwierdzamy nasze zaangażowanie w utrzymanie najwyższych standardów w branży!

Od 2004 roku z pasją angażujemy się w chorwacki rynek nieruchomości, który obecnie obejmuje całą linię brzegową od Umagu do Dubrownika, a także nieruchomości w Zagrzebiu.

Nasza wiedza obejmuje różnorodną gamę nieruchomości, w tym apartamenty mieszkalne, domy, wille, hotele butikowe, rodzinne pensjonaty, pensjonaty, hotele, pola namiotowe, nieruchomości do remontu, działki, projekty inwestycyjne, elektrownie słoneczne, winnice, pola uprawne, wyspy, a nawet zamki.

Nasza praca jest dla nas wielką pasją i pomaganie Ci w znalezieniu idealnej nieruchomości sprawia nam ogromną radość.