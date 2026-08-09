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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Makarska, Chorwacja

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Makarska
103
Riwiera Makarska
9
119 obiektów total found
Willa w Veliko Brdo, Chorwacja
Willa
Veliko Brdo, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Cztery supernowoczesne wille z basenem na Riwierze Makarskiej z panoramicznym widokiem na mo…
$1,38M
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Willa w Opcina Podgora, Chorwacja
Willa
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 302 m²
Fenomenalna nowoczesna elegancka willa w atrakcyjnej lokalizacji w elitarnym kurorcie turyst…
$2,20M
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Dom 12 pokojów w Opcina Podgora, Chorwacja
Dom 12 pokojów
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 532 m²
Rozmieszczenie: Riwiera Makarska Zbudowany: 2016 Centrum miasta: 11 km Morze: 0,03 km Odległ…
$2,12M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Wyjątkowo atrakcyjna, nowa willa o nowoczesnym wzornictwie z panoramicznym widokiem na morze…
$1,48M
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 6
Powierzchnia 900 m²
Opis przedmiotu: W cichej i poludniowej lokalizacji w pobliżu centrum Makarskiej znajduje si…
$1,36M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Opis terenu: W cichym miejscu z zapierającym dech w piersiach widokiem powstał dom, który łą…
$1,26M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Willa w Veliko Brdo, Chorwacja
Willa
Veliko Brdo, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Wspaniała nowo wybudowana willa z basenem w dzielnicy Veliko Brdo słynnej Makarskiej!Ma wspa…
$865,331
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Willa w Opcina Podgora, Chorwacja
Willa
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Absolutnie wyjątkowa - olśniewająca nowa willa w nowym mieszkaniu w Baska Voda, zaledwie 150…
$2,54M
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Willa w Opcina Podgora, Chorwacja
Willa
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 254 m²
Elegancki nowo wybudowany styl sześcienny nowoczesna willa z basenem w wiosce Bast, Baška Vo…
$799,412
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Dom 7 pokojów w Makarska, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 534 m²
Lokalizacja: Makarska Zbudowany: 2013 Odnowione: 2021 Centrum miasta: 3 km Morze: 1,8 km Odl…
$1,82M
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Dom 5 pokojów w Makarska, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Lokalizacja: Makarska Zbudowany: 2016 Centrum miasta: 1 km Morze: 0,5 km Przestrzeń wewnętrz…
$1,29M
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 409 m²
Nowa, bezlitosna willa z widokiem na morze w okolicy Village Veliko Brdo w Makarskiej, ok. 9…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Makarska, Chorwacja
Penthouse 3 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 4/4
Hills Residence w Makarskiej jest najnowocześniejszym kompleksem mieszkalnym, który przynosi…
$321,438
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Niedawno wybudowana willa z basenem i jacuzzi na wzgórzu nad Makarską z pięknym widokiem na …
$1,06M
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Willa w Opcina Podgora, Chorwacja
Willa
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 181 m²
Willa rzadkiego piękna w Breli zaledwie 250 metrów od wspaniałych plaż, w obrębie sosen, z b…
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w Makarska, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 295 m²
Lokalizacja: Makarska Zbudowany: 2023 Centrum Makarskiej: 20 km Morze: 12 km Odległość od lo…
$1,29M
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Elegancka śródziemnomorska willa z podgrzewanym basenem i panoramicznym widokiem na morze w …
$673,621
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Nowo wybudowana willa z basenem na sprzedaż w małej wiosce Rastovac, w gminie Zagvozd, oferu…
$909,202
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Niesamowita nowoczesna willa na sprzedaż w Makarskiej zaledwie 850 metrów od plaży!Jest wyst…
$1,15M
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Willa w Opcina Podgora, Chorwacja
Willa
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Luksusowa willa w Baška Voda w pobliżu plaży, z niesamowitymi widokiem na morze zaledwie 150…
$1,57M
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piękny Dalmacji autentyczny styl nieruchomości tylko 200 metrów od morza, z uroczym widokiem…
$909,202
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Willa w Veliko Brdo, Chorwacja
Willa
Veliko Brdo, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Nowoczesna, półoddzielna willa w doskonałej lokalizacji w dzielnicy Veliko Brdo w Village Ma…
$972,103
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Dom 4 pokoi w Opcina Podgora, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 289 m²
Rozmieszczenie: Riwiera Makarska Zbudowany: 2021 Centrum miasta: 1,1 km Morze: 3 km Odległoś…
$1,41M
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Willa w Veliko Brdo, Chorwacja
Willa
Veliko Brdo, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 500 m²
Luksusowa willa na sprzedaż w Makarskiej z pięknym widokiem na morze, oferująca doskonałe po…
$1,66M
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Dom 2 pokoi w Makarska, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Lokalizacja: Makarska Zbudowany: 2020 Centrum miasta: 1.4 km Odległość morza: 0,25 km Odległ…
$1,75M
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Dom 7 pokojów w Makarska, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 400 m²
Lokalizacja: Makarska Zbudowany: 2008 Odległość od lotniska: 80 km Powierzchnia wewnętrzn…
$1,76M
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Willa w Veliko Brdo, Chorwacja
Willa
Veliko Brdo, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 417 m²
Astonishing nowo wybudowany nowoczesny willa z basenem i panoramicznym widokiem na morze na …
$1,73M
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Willa w Opcina Podgora, Chorwacja
Willa
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 386 m²
Sensacyjna nowa luksusowa willa z basenem w bardzo pożądanej lokalizacji 500 metrów od morza…
$1,77M
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Willa w Opcina Podgora, Chorwacja
Willa
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Nowo wybudowana luksusowa willa z basenem - wspaniała pozycja w Baška Voda, miejscu turystyc…
$2,70M
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Dom 4 pokoi w Makarska, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 4
Dom w Ratazie Nowy dom na sprzedaż w barze. Powierzchnia domu wynosi 250 m2. Dom z pięknym w…
$354,190
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Typy nieruchomości w Grad Makarska.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Grad Makarska, Chorwacja

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