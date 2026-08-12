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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Zadar, Chorwacja

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Zadar
86
107 obiektów total found
Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 700 m²
Luksusowa firma - Row Modern Villa na sprzedaż na Riwierze Zadar - ekskluzywne Coastal Livin…
$9,23M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Odkryj swoją wymarzoną willę w Chorwacji na sprzedaż - oszałamiającą willę pierwszej linii w…
$2,80M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 425 m²
Wspaniały palazzostyle nowy Vwilla znajduje się w małej miejscowości, zaledwie kilka minut j…
$1,38M
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 293 m²
W jednej z najbardziej ekskluzywnych dzielnic Zadar, zaledwie siedemdziesiąt metrów od morza…
$1,97M
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Dom 30 pokojów w Grad Zadar, Chorwacja
Dom 30 pokojów
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 30
Liczba łazienek 30
Powierzchnia 1 800 m²
Lokalizacja: Zadar Zbudowany: 2006 Centrum miasta: 15 km Morze: ok. 5 km Odległość od lotnis…
$4,04M
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Dom 3 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Zadar jest jednym z najbardziej dominujących miejsc na wybrzeżu Adriatyku, które absolutnie …
$1,27M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Kompleks trzech luksusowych nowoczesnych willi z niezrównanym widokiem na morze w Zadarze w …
$1,15M
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Doświadcz najlepszych dalmatyńczyków mieszkających w tej ekskluzywnej willi miejskiej z zale…
$1,18M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Piękny designer nowej willi w małym miasteczku Zadar, z widokiem na morze!Wille zostały wybu…
$1,56M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 311 m²
Wspaniała luksusowa willa z otwartym widokiem na morze w Zadarze ok. 800 metrów od morza.Cał…
$1,49M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 450 m²
Nowoczesna willa z oryginalnym basenem w pobliżu Zadar na pierwszej linii budowlanej do plaż…
$1,45M
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Dom 3 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Lokalizacja: Zadar Zbudowany: 2011 Centrum miasta: 7 km Odległość od lotniska: 18 km Przestr…
$2,48M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 212 m²
Najlepsza oferta!Nowa nowoczesna willa z basenem w budowie na sprzedaż w Zaton niedaleko Zad…
$1,37M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Willa z basenem w Debeljak, niedaleko Sukošan i Zadar, ok. 3 km od morza.Sprzedajemy piękną …
$588,421
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 169 m²
Ta piękna willa wypoczynkowa znajduje się w cichym miejscu, zaledwie 4 km od miejsca turysty…
$865,331
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Doświadcz najlepszych dalmatyńczyków mieszkających w tej ekskluzywnej willi miejskiej z zale…
$1,82M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 357 m²
Przedstawiamy oszałamiającą, nowoczesną willę linii 1 na sprzedaż, znajdującą się w godnej p…
$3,37M
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Doświadcz najlepszych dalmatyńczyków mieszkających w tej ekskluzywnej willi miejskiej z zale…
$1,83M
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Dom 5 pokojów w Grad Zadar, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Ten ekskluzywny dom nad morzem położony jest w malowniczym regionie Zadar i oferuje luksusow…
$1,24M
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Dom 2 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Język angielski jest fascynującą i unikalną formą komunikacji, która ma bogatą historię i ew…
$670,690
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Na sprzedaż jest fascynująca ultranowoczesna luksusowa willa znajduje się kilka metrów od mo…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 237 m²
Ta luksusowa high-tech willa znajduje się w Dalmacji, w Privlaka, w pierwszym rzędzie do mor…
$4,04M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Oferujemy piękną kamienną willę w pobliżu morza na wyspie Pašman na pierwszej linii do morza…
$1,62M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kozino, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Kozino, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Opis terenu: W cichej i sought- after obszarze Kozhino, zaledwie 50 metrów od morza, apartam…
$479,527
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 10 pokojów w Grad Zadar, Chorwacja
Dom 10 pokojów
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 540 m²
Lokalizacja: Zadar Zbudowany: 2005 Centrum Zadar: 1 km Morze: 50 m Przestrzeń wewnętrzna…
$2,14M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż znajduje się nowa nowoczesna willa w pobliżu Zadar z widokiem na morze, zaledwie…
$1,27M
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Dom 4 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 174 m²
Lokalizacja: Zadar Morze: 7 m Przestrzeń wewnętrzna: 174 m2 Wielkość działki: 324 m2 Sypialn…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Petrcane, Chorwacja
Willa
Petrcane, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 392 m²
Nowa willa z basenem w słynnym miejscu turystycznym Petrčane w pobliżu Zadar!Powierzchnia wi…
$1,05M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 280 m²
Luksusowa willa jest na sprzedaż w samym sercu Privlaki, jednego z najbardziej atrakcyjnych …
$1,75M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 313 m²
W malowniczej miejscowości Dalmacji zaledwie 13 km od zabytkowego miasta Zadar, luksusowa wi…
$2,57M
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Typy nieruchomości w Grad Zadar.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Grad Zadar, Chorwacja

z Taras
Tanie
Luksusowe
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