Manor Nekretnine d.o.o.

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Luksusowe nieruchomości i budowle FarkasTradycja i jakośćLuksusowe nieruchomości i budownictwo Farkas jest prywatną firmą z siedzibą w Umag, Istria, Chorwacja.Specjalizujemy się w budowie wysokiej jakości budynków opartych na systemie "pod klucz" i sprzedaży luksusowych nieruchomości w Istri…
Agencja Knez Croatia Real Estates, założona w Dubrowniku, jest kompleksową firmą zajmującą się nieruchomościami, specjalizującą się w zakupie, sprzedaży, utrzymaniu, budowie i rozwoju luksusowych nieruchomości mieszkalnych na obszarach przybrzeżnych Chorwacji.
Oferując pełną obsługę trans…
BILISZKOW REALNY ESTATE - SERVICE SESERVE. Zaufajcie mi.Biliškov Nekretnine d.o.o. jest firmą rodzinną założoną w 1993 roku. Zaczęliśmy jako pionierzy w tej branży w Chorwacji. W latach prowadzenia działalności gospodarczej, zbudowaliśmy firmę i osiągnęliśmy ogromny sukces. Dziś jesteśmy jed…
Z przyjemnością informujemy naszych cenionych klientów i partnerów o niedawnym uznaniu i otrzymaniu przez firmę ADRIONIKA CONSULTANCY nagrody LUXURY LIFESTYLE AWARDS 2024, wyznaczającej nas jako najlepszą firmę doradczą w zakresie luksusowych nieruchomości w Chorwacji. To wyróżnienie odzwier…
Operetta d.o.o. została założona w 2003 roku i od tego czasu działamy z powodzeniem na rynku nieruchomości, jesteśmy wiarygodnym partnerem i obsługą klienta w ważnych decyzjach życiowych. Jesteśmy przede wszystkim agencją nieruchomości, która zajmuje się nieruchomościami mieszkalnymi i przyg…