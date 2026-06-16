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Manor Nekretnine d.o.o.

Chorwacja,
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2021
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
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Nasi agenci w World
Marko Korošec
Marko Korošec
1 obiekt
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