Agencja Knez Croatia Real Estates, założona w Dubrowniku, jest kompleksową firmą zajmującą się nieruchomościami, specjalizującą się w zakupie, sprzedaży, utrzymaniu, budowie i rozwoju luksusowych nieruchomości mieszkalnych na obszarach przybrzeżnych Chorwacji.

Oferując pełną obsługę transakcji luksusowych nieruchomości, agencja Knez Croatia Real Estate łączy kupujących i sprzedających na całym świecie, aby ułatwić najważniejsze osobiste transakcje w życiu bezpiecznie i łatwo.

Nasz zespół profesjonalistów ma siedzibę w Dubrowniku i podnosi poprzeczkę w zakresie luksusowych nieruchomości. Razem oferujemy osobiste podejście do każdego klienta, po procesie akwizycji od początku do samego końca. Naszą pasją jest znajdowanie ukrytych klejnotów luksusowej posiadłości w Chorwacji i dopasowywanie jej do klientów.

Agencja nieruchomości Knez Croatia oferuje profesjonalną pomoc w planowaniu, organizowaniu, motywowaniu i kontrolowaniu inwestycji i projektów budowlanych mających na celu osiągnięcie jak najlepszego wyniku dla naszych klientów. Naszą misją jest tworzenie partnerskiego podejścia do każdego z naszych gości i za każdym razem przekraczanie oczekiwań klienta!