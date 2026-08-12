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Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Chorwacja

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2 obiekty total found
Dochodowa nieruchomość w Fazana, Chorwacja
Dochodowa nieruchomość
Fazana, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
FAZANADom z 5 apartamentami & widok na morze & basen - incl. 2 duże penthousesIDEAL DLA INWE…
$1,86M
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Dochodowa nieruchomość w Pula, Chorwacja
Dochodowa nieruchomość
Pula, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Liczba kondygnacji 2
PULA – MEDULIN Willa z 5 apartamentami – top meble, basen i 200 m do morza w Nobelviertel …
$1,08M
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