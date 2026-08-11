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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dubrownik, Chorwacja

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56 obiektów total found
Dom 6 pokojów w Dubrownik, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Lokalizacja: Dubrownik Centrum miasta: 19 km Morze: 1,4 km Odległość od lotniska: 34 km Pow…
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w Dubrownik, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 110 m²
Powierzchnia wewnętrzna: 110 m2 Morze: 3 km Widok na kościół św. Blaise i katedry 30 metr…
$941,319
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Dom 4 pokoi w Dubrownik, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
Lokalizacja: Dubrownik Zbudowany: 2014 Centrum Dubrownika: 15 km Odległość od lotniska: 37 k…
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
NOWA VILLA w stylu HIGH TECH z widokiem na morze na drugiej linii brzegowej na przedmieściac…
$2,14M
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Dom 7 pokojów w Dubrownik, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 500 m²
Wsiądź w niezapomnianą podróż do malowniczego miasta Dubrownika i doświadcz luksusu jak nigd…
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Dom w Dubrownik, Chorwacja
Dom
Dubrownik, Chorwacja
Witamy w Dubrowniku i jego wspaniałej przyrody! Najbardziej widoczna lokalizacja na wybrzeżu…
$560,900
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Dom 2 pokoi w Dubrownik, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Lokalizacja: Dubrownik Zbudowany: XIX wiek Lotnisko: 27 km Sypialnie: 2 Kąpiele: 2 Prze…
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w Orasac, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Orasac, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Lokalizacja: Dubrownik Centrum miasta: 17 km Morze: 1 km Odległość od lotniska: 34 km Po…
$2,77M
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Dom 5 pokojów w Sipanska Luka, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Sipanska Luka, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Rozmieszczenie: Sipanska Luka Wybudowany: 1800 Odległość od lotniska: 50 km Powierzchnia wew…
$1,00M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 297 m²
Na wyspie Šipan, na pierwszej linii do morza, znajduje się skrupulatnie odrestaurowany kamie…
$1,03M
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Dom 29 pokojów w Dubrownik, Chorwacja
Dom 29 pokojów
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 29
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 950 m²
Lokalizacja: Dubrownik Morze: 200 m Centrum Dubrownika: 12 km Odległość od lotniska: 35 k…
$3,18M
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Dom 5 pokojów w Dubrownik, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 415 m²
Lokalizacja: Dubrownik Zbudowany: 2014 Centrum Dubrownika: 13 km Morze: 0,3 km Odległość od …
$2,59M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Brand- New Modern Seafront Villa na sprzedaż w pobliżu Dubrownika - cena wyjątkowa!Niezwykła…
$2,05M
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Dom 30 pokojów w Dubrownik, Chorwacja
Dom 30 pokojów
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 30
Liczba łazienek 30
Powierzchnia 5 000 m²
Lokalizacja: Dubrownik Dubrownik Stare Miasto: 9 km Zbudowany: 1965 Powierzchnia wewnętrz…
$3,41M
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Dom 4 pokoi w Dubrownik, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Gdzie kupić luksusowy dom w Dubrowniku? Spójrz na ten wspaniały kawałek nieruchomości, który…
$2,12M
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Dom 5 pokojów w Dubrownik, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 177 m²
Lokalizacja: Dubrownik Zbudowany: 2024 Centrum miasta: 27 km Morze: 1.1 km Odległość od lotn…
$1,00M
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Dom 3 pokoi w Dubrownik, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 269 m²
Rozmieszczenie: Sipanska Luka Wybudowany: 1800 Morze: 10 m Centrum Sipanska Luka Odległo…
$1,02M
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Dom 6 pokojów w Dubrownik, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 500 m²
Lokalizacja: Dubrownik Wybudowany: XVI wiek Centrum Dubrownika: 7 km Odległość od lotniska: …
$2,12M
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Dom 4 pokoi w Dubrownik, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Rozmieszczenie: Dubrownik Stare Miasto Morze: 50 m Podłoga: 5 Odnowiony: 2008 Odległość …
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w Dubrownik, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
W najbardziej południowej części chorwackiej linii brzegowej leży ten niesamowity ręcznie, w…
$1,16M
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Dom 3 pokoi w Dubrownik, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Zastanawiasz się, gdzie znaleźć prawdziwy dom z kamienia w Dubrowniku? Dom, który będzie rep…
$2,35M
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Dom 2 pokoi w Dubrownik, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Położony w Zaton, wieś w południowej Chorwacji, administracyjnie znajduje się w Dubrowniku t…
$1,18M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 366 m²
Absolutnie unikalny dla Dubrownika - 1-cia linia willi w Lapad Bay!Ta olśniewająca luksusowa…
$5,72M
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Willa w Mokosica, Chorwacja
Willa
Mokosica, Chorwacja
Powierzchnia 250 m²
Seafront Villa for Rekonstrukcja w Dubrowniku - Pierwsza linia do morza z prywatnym molo (Mo…
$1,50M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 25
Powierzchnia 5 000 m²
Exclusive Seafront Sheikh Residence of Unparalleled Luxury on the Adriatyk - oferuje absolut…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Unikalna kamienna willa na cudownej wyspie w pobliżu Dubrownika!Bezpośredni dostęp do urocze…
$2,46M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 608 m²
Dwa fantastyczne nowe, nowoczesne wille na pierwszej linii do morza, które mogą być zjednocz…
$5,77M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Wyśmienity Stone Villa na sprzedaż w Dubrowniku - Coastal Luxury Retreat z Breathtaking Sea …
$2,06M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
Awesome kamienna willa z basenem jest na sprzedaż, rozciąga się na trzech poziomach, znajduj…
$4,57M
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Pięknie odizolowana willa na romantycznej wyspie naprzeciwko Dubrownika, na pierwszej linii …
$2,86M
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Parametry nieruchomości w Dubrownik, Chorwacja

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