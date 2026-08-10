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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Zagrzeb, Chorwacja

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Sesvete
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650 obiektów total found
Willa w Zagrzeb, Chorwacja
Willa
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Luksusowy dom z basenem w pierwszej lokalizacji w Zagrzebiu!Ten oszałamiający dom o powierzc…
$1,60M
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Willa w Zagrzeb, Chorwacja
Willa
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 310 m²
W wybitnym i bardzo wysublimowanym regionie Šestine, położonym pod zielonymi zboczami Medved…
$2,23M
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Willa w Zagrzeb, Chorwacja
Willa
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
Willa o niskiej energii z dużą działką i nowoczesnym systemem energii słonecznej jest na spr…
$1,01M
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Mieszkanie 4 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Lokale handlowe o powierzchni 107.7 m2 są na sprzedaż w samym centrum Zagrzebia w Amruševa u…
$610,933
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Dom 10 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 10 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 262 m²
www.biliskov.com ID: 15031 Zagrzeb, Jarun Funkcjonalny dom jednoosobowy o powierzchni mieszk…
$1,03M
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Are you looking for a modern, high-quality, and energy-efficient home in a peaceful part of …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Zagrzeb, Chorwacja
Willa
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Położony w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów mieszkalnych Zagrzebia, ta wyjątkowa l…
$1,94M
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Dom 5 pokojów w Lucko, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Lucko, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Odra Oddzielny dom z salonem o powierzchni 115 m2 otoczony dużym ogrodem, altanką, dwoma bud…
$570,968
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Are you looking for a modern, high-quality, and energy-efficient home in a peaceful part of …
$327,451
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Willa w Zagrzeb, Chorwacja
Willa
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Luksusowy dom na sprzedaż w Crnomerec, Zagrzeb, z trzema piętrami, prywatną windą i tarasem …
$1,71M
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
For sale is a modern penthouse with a panoramic view of the city, located in a new building,…
$608,096
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Mieszkanie 4 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1/2
I25462 Požarinje
$528,998
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Willa w Zagrzeb, Chorwacja
Willa
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 477 m²
W jednym z najpiękniejszych i najbardziej po-po lokalizacjach w Zagrzebiu, w cichej ulicy w …
$2,74M
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Are you looking for a modern, high-quality, and energy-efficient home in a peaceful part of …
$339,349
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Willa w Zagrzeb, Chorwacja
Willa
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 415 m²
Zagrzeb Family House for Sale: Przestronny 499 m kw. Czteropoziomowy Dom z krytym basenem i …
$1,10M
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Dom 8 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 8 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 327 m²
www.biliskov.com ID: 14706 Donja Dubrava, TrnavaHouse z trzema apartamentami o łącznej powie…
$402,561
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Mieszkanie 5 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 5 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 200 m²
I25997 Bukovac
$653,221
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Mieszkanie 4 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Piętro 2/2
I27353 Zajčeva
$365,361
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Willa w Zagrzeb, Chorwacja
Willa
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 580 m²
Ten ekskluzywny pobyt i możliwość inwestycji znajduje się w obszarze Vrhovec Zagrzebia, ofer…
$1,49M
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Are you looking for a modern, high-quality, and energy-efficient home in a peaceful part of …
$335,988
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Mieszkanie 2 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 4/4
-SALE, APARTMENT, Trešnjevka north, Trakoščanska street, 4-room, gross area 95m2, (apartment…
$354,289
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Dom 6 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 449 m²
www.biliskov.com ID: 14175 Gornje Vrapče, Horvatnica Oddzielny dom z dwoma mieszkaniami o łą…
$288,368
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Mieszkanie 4 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 2
SALE, FLAT, Center, Vinogradska cesta, 4-bedroom, excellent, total area 218m2, net area 154m…
$663,185
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Mieszkanie 3 pokoi w Lucko, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Lucko, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 3
I28975 Podbrežje X
$236,920
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Dom 7 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
I24737 Matka Mandića
$464,993
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Mieszkanie 4 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
www.biliskov.com ID: 14848Zagrzeb, Bukovac GornjiA przestronne i jasne czteropokojowe mieszk…
$397,947
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 4
I25596 Katalinić Jeretova
$349,862
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Mieszkanie 3 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/2
I26982 Ive Serdara
$287,861
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Willa 5 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
www.biliskov.com  ID: 14088 Podsljeme, Šestinski peak Five-room, two-story apartment, apar…
$696,696
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Willa 5 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 258 m²
Zagreb, Babonićeva Street Luxuriously furnished five-room apartment NKP 258 m2 on the first…
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Typy nieruchomości w Zagrzeb.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Zagrzeb, Chorwacja

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