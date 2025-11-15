Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Bashkia Sarande, Albania

Saranda
4
4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 55 m² w Gjashte, Albania
Nieruchomości komercyjne 55 m²
Gjashte, Albania
Powierzchnia 55 m²
✅ Price: 120,000 Euros (negotiable) ✅ Location: Yacht Port, Sarande ✅ Construction area: 55m…
$138,013
Hotel 200 m² w Gjashte, Albania
Hotel 200 m²
Gjashte, Albania
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
✅ Lokalizacja: Sarande✅ Powierzchnia każdego piętra: 200 m2 każdy✅ Powierzchnia terenu: 600 …
$2,08M
Hotel 450 m² w Gjashte, Albania
Hotel 450 m²
Gjashte, Albania
Powierzchnia 450 m²
Piętro 2/3
Skanderbeg Street, tylko 80 metrów jak kruk lata od morzaPowierzchnia: 450m2Powierzchnia wer…
$1,72M
Hotel w Cuke, Albania
Hotel
Cuke, Albania
Liczba kondygnacji 4
To odpowiedni widok na rodzinę. ITen dobrze utrzymany hotel, zbudowany w 2013 roku, znajduje…
$2,56M
