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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Orikum, Albania

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hotele
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8 obiektów total found
🏦 BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA – NEAR BKT BANK w Orikum, Albania
🏦 BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA – NEAR BKT BANK
Orikum, Albania
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
🏦 BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA – NEAR BKT BANK 💶 Price: 120,000 Euros 📐 A…
$139,837
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DES Real Estate
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BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH) w Orikum, Albania
BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH)
Orikum, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDSIĘBIORSTWA DO SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA (W pobliżu kościoła)📐 Powierz…
$94,438
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DES Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 50 m² w Orikum, Albania
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Orikum, Albania
Powierzchnia 50 m²
✅ Cena: 105,000 euro✅ Lokalizacja: Orikum, Vlore✅ Powierzchnia: 50m2Obszar, w którym znajduj…
$121,150
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Hotel 2 200 m² w Radhime, Albania
Hotel 2 200 m²
Radhime, Albania
Powierzchnia 2 200 m²
Exclusive hotel na sprzedaż w Radhimë, Vlorë, w jednym z najbardziej wysuniętych po i szybko…
$4,69M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Hotel 397 m² w Orikum, Albania
Hotel 397 m²
Orikum, Albania
Powierzchnia 397 m²
Hotel jest na sprzedaż w doskonałej okolicy z fantastycznym widokiem na morze i miasto, międ…
$424,585
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FOR SALE LAST FLOOR OF A 5-STOREY BUILDING IN RADHIME,VLORA! w Orikum, Albania
FOR SALE LAST FLOOR OF A 5-STOREY BUILDING IN RADHIME,VLORA!
Orikum, Albania
Powierzchnia 242 m²
Liczba kondygnacji 5
Na sprzedaż jest piąte piętro (górne piętro) budynku piętrowego, obecnie w końcowej fazie bu…
$692,697
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Agencja
Century 21 Marina
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 225 m² w Orikum, Albania
Nieruchomości komercyjne 225 m²
Orikum, Albania
Powierzchnia 225 m²
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA. 💰 Price: 1400 euros/m² (negotiable) 📏 Ar…
$364,841
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Agencja
DES Real Estate
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HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! w Radhime, Albania
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Albania
Powierzchnia 2 470 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: 4-piętrowy hotel z użytecznym tarasem, 1 piwnica, basen, plac zabaw i otaczając…
$5,16M
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Agencja
Century 21 Marina
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English, Deutsch, Polski, Français
Realting.com
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