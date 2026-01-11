Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Farke, Albania

5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 30 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 30 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 8
Commercial premises for sale! The space has a surface area of 30.34 m2 and has an accessible…
$139,765
Magazyn 14 m² w Tirana Municipality, Albania
Magazyn 14 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 14 m²
Piętro -1/-1
Only Bill Clinton Street brings Parking Spot for sale. The parking spot is located in a soug…
$38,435
Lokale gastronomiczne 93 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 93 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 10
The Lounge - Bar environment is for sale, on the 0th floor by the main Shyqyri Brari road. T…
$430,942
Magazyn 412 m² w Tirana Municipality, Albania
Magazyn 412 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 412 m²
Liczba kondygnacji 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$401,936
Nieruchomości komercyjne 62 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 62 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 5
Commercial space 62 m² net on the ground floor of a quality building in the elite area of Ko…
$203,824
