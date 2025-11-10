Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Bashkia Vore, Albania

sale konferencyjne
3
5 obiektów total found
Sala konferencyjna 3 500 m² w Berxulli, Albania
Sala konferencyjna 3 500 m²
Berxulli, Albania
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 500 m²
Piętro 1/1
A large industrial/commercial property is offered for sale with a convenient location suitab…
$4,65M
Magazyn 1 326 m² w Berxulli, Albania
Magazyn 1 326 m²
Berxulli, Albania
Powierzchnia 1 326 m²
We are selling Kapanon + Plot on Rinasi street The object is located on Rinasi street with d…
$1,63M
Sala konferencyjna 2 500 m² w Berxulli, Albania
Sala konferencyjna 2 500 m²
Berxulli, Albania
Powierzchnia 2 500 m²
Piętro 1/1
A 2500m² land plot with a 1250m² unfinished warehouse is offered for sale, located in a suit…
$582,714
Nieruchomości komercyjne 600 m² w Marikaj, Albania
Nieruchomości komercyjne 600 m²
Marikaj, Albania
Pokoje 40
Sypialnie 38
Liczba łazienek 38
Powierzchnia 600 m²
Piętro 3/3
The facility is located in Marikaj and is suitable for an asylum with a land area of 5238 m2…
$1,02M
Sala konferencyjna 1 057 m² w Berxulli, Albania
Sala konferencyjna 1 057 m²
Berxulli, Albania
Powierzchnia 1 057 m²
Piętro 1/1
A 2000m² land plot with a 1057m² warehouse with a height of 8m is offered for sale. Location…
$1,17M
