Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Dajt, Albania

4 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 195 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 195 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$582,354
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 1 200 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 1 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 1 200 m²
Piętro 4/4
Shesim godine 3 kate me parkim dhe papafingo Godina eshte e vendosur ne 1000m2 truall me njo…
$990,002
Zostaw prośbę
Haya PropertyHaya Property
Nieruchomości komercyjne 70 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 70 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 8
In Shkoze, near the Fresku area, we are selling commercial premises. It is located on the 0t…
$123,459
Zostaw prośbę
