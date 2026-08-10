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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Tirana, Albania

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125 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 81 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 81 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 1/8
Oferowana jest na sprzedaż jednostka biznesowa w bardzo korzystnej lokalizacji, na ulicy Deb…
$422,254
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Nieruchomości komercyjne 50 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 10
The space is located on the ground floor of a new building near the former Aviation Field, a…
$174,814
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Nieruchomości komercyjne 68 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 68 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 68 m²
Prezentujemy sklep na sprzedaż, umieszczony w nowo wybudowanym kompleksie, w obszarze szybki…
$181,910
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Nieruchomości komercyjne 18 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 18 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1/5
Very good investment opportunity! Unit for sale near Joena supermarket on December 21. The a…
$125,789
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Investment Realty Group
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Lokale gastronomiczne 200 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 10
Na sprzedaż jest funkcjonalna firma bar- bilard, o dobrze ugruntowanej reputacji i ustalonej…
$46,588
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Agencja
Investment Realty Group
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Pomieszczenie biurowe 140 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 140 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/8
We offer an office for sale in the heart of the block in a new building with an elevator. It…
$805,597
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Agencja
Investment Realty Group
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SERVICE AREA 06 | FLOOR 0 w Tirana Municipality, Albania
SERVICE AREA 06 | FLOOR 0
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 94 m²
OBSZAR USŁUGI 06📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Powierzchnia netto: 84,54 m ²🔹 Powierzchnia w…
Cena na zgłoszenie
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Pomieszczenie biurowe 42 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 42 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 7
Commercial unit for rent in Myslym Shyri! The premises are located on the ground floor withi…
$186,353
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Agencja
Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 350 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 350 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Piętro 1/9
Ky ambient komercial ndodhet në katin e parë të një ndërtese 9-katëshe në zonën Ish Parku, T…
$989,132
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Agencja
Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 840 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 840 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 840 m²
Rzadka szansa inwestycyjna w jednym z najszybciej rozwijających się obszarów Tirany.Na sprze…
$1,55M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Nieruchomości komercyjne 216 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 216 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 216 m²
Piętro 1/8
Commercial space for sale in Misto Mame. The space is located on the 1st floor of a new buil…
$553,236
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Agencja
Investment Realty Group
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Magazyn 24 m² w Tirana Municipality, Albania
Magazyn 24 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 24 m²
Piętro -1/10
We are selling a parking space in the former Park area. The post office is located on the -1…
$27,953
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Agencja
Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 82 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 82 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 8
On Ali Demi street, a business unit with a perfect location is for sale!!! The space is loca…
$209,648
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Agencja
Investment Realty Group
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SERVICE SPACE 14 | FLOOR 1 w Tirana Municipality, Albania
SERVICE SPACE 14 | FLOOR 1
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 1
SPACE SERVICE 14 AM 124; FLOOR 1📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Powierzchnia netto: 141.73 m …
Cena na zgłoszenie
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Magazyn 1 000 m² w Tirana Municipality, Albania
Magazyn 1 000 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 1 000 m²
Mysto Mame Magazines na sprzedaż!Całkowita powierzchnia 978 m2, od 6m do 7m na dachu.📞 Aby u…
$2,29M
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Agencja
Investment Realty Group
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Miejsce parkingowe w Tirana Municipality, Albania
Miejsce parkingowe
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 14 m²
Liczba kondygnacji 1
Miejsce parkingowe na sprzedaż
$29,262
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Agencja
Lux-Albania Home
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Dochodowa nieruchomość w Tirana Municipality, Albania
Dochodowa nieruchomość
Tirana Municipality, Albania
✅ Cena: Euro✅ Rozmieszczenie: Yzberisht, Tirana✅ Powierzchnia całkowita: 71m2✅ Orientacja: Z…
$1,74M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Magazyn 33 m² w Tirana Municipality, Albania
Magazyn 33 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 33 m²
Premium Location: In one of the most sought-after areas of Tirana, on Petro Nini Luarasi str…
$52,412
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Magazyn 105 m² w Tirana Municipality, Albania
Magazyn 105 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 105 m²
Piętro -2/9
7 Parking spaces for sale in Jordan Misja Floor -2 Two of which are sold together indivisibl…
$203,824
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Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 130 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 130 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Commercial premises for sale in Fresk! The environment has a surface of 130m2, it is organiz…
$349,413
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Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 103 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 103 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Commercial space for sale at Square 21, Kavajes Street! • Area: 112 m² • Net Rent: 2400 EUR…
$658,060
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Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 289 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 289 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 289 m²
Tylko w URBAN LIMIT, w pobliżu stadionu Air Albania, jeden z najbardziej premium i rozwinięt…
$2,34M
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Investment Realty Group
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Magazyn 19 m² w Tirana Municipality, Albania
Magazyn 19 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 19 m²
Piętro -1/-1
Parking space on the -1st floor of a building under construction on Hoxha Tahsim Street, nea…
$33,777
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Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 180 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 180 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/11
Commercial space (shop) for sale in the Red School area Gross area 182.7 m2 Net area 180.7 m…
$487,547
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Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 101 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 101 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro -1/14
In one of the most elite areas of Tirana, the former exhibition area, we offer a business sp…
$442,589
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Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 188 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 188 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 188 m²
Apartament na sprzedaż - 106,6 m ² (93,9 m ² netto).Podzielony na 2 sypialnie, 2 łazienki, s…
$616,525
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Agencja
Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 240 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 240 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 9
I am renting a shop on Dritan Hoxha Street, Laprakë. The shop is located on Floor 0 and Flo…
$657,235
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Agencja
Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 126 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 126 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 5/8
The business environment is offered in a building known for its prestige in the BLLOKU area,…
$1,05M
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Agencja
Investment Realty Group
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Magazyn 42 m² w Tirana Municipality, Albania
Magazyn 42 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/-1
Oferujemy sprzedaż dwóch garaży w obszarze RTSH.Dwie jednostki są na piętrze 1 nowego budynk…
$148,635
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Investment Realty Group
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Magazyn w Tirana Municipality, Albania
Magazyn
Tirana Municipality, Albania
Piętro -2
Staramy się o sprzedaż 4 Post Parking w kompleksie mieszkalnym w Ali Demi.📍 Posty znajdują s…
$98,369
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Investment Realty Group
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