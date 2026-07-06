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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Himare, Albania

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3 obiekty total found
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS w Himare, Albania
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS
Himare, Albania
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowo wybudowany hotel Shesim, w pełni umeblowany i gotowy do pracy. 📍 Lokalizacja Potam, Hi…
$7,09M
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Agencja
Century 21 Oksford
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Magazyn 15 m² w Palase, Albania
Magazyn 15 m²
Palase, Albania
Powierzchnia 15 m²
Piętro -2/-2
Parking Post for sale at the Santorini Complex in Drimadhes! The parking lot has an area of…
$46,588
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Agencja
Investment Realty Group
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Hotel 1 200 m² w Gjilek, Albania
Hotel 1 200 m²
Gjilek, Albania
Powierzchnia 1 200 m²
? Dhermi? Powierzchnia gruntów: 8000m2? Powierzchnia budowy: 1200m2▪️ Cena: 4,000,000 EurosD…
$4,60M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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