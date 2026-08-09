Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Southern Albania
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Southern Albania, Albania

;
Saranda
8
Orikum
8
Wlora
87
Himare
3
Pokaż więcej
93 obiekty total found
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż we Wlorze w Albanii w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż we Wlorze w Albanii
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 2
Lokal biurowy na sprzedaż we Wlorze, na południu Albanii. Jeśli szukasz idealnej okazji do i…
$150,248
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Hotel 666 m² w Saranda, Albania
Hotel 666 m²
Saranda, Albania
Powierzchnia 666 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel na sprzedaż w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc Saranda, położony na plaży i w s…
$3,45M
VAT
Zostaw prośbę
🏬 2 COMMERCIAL UNITS FOR SALE NEAR AULONA LUNA PARK, VLORA. w Bashkia Vlore, Albania
🏬 2 COMMERCIAL UNITS FOR SALE NEAR AULONA LUNA PARK, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
🏬 2 JEDNOSTKI HANDLOWE DLA SPRZEDAŻY NALEŻY AULONA LUNA PARK, VLORA.💰 Cena: 1,800 €/ m ²➡️ Z…
$255,550
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
TekceTekce
Seafront Commercial Space For Sale In Lungomare Vlore Albania w Bashkia Vlore, Albania
Seafront Commercial Space For Sale In Lungomare Vlore Albania
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 13
Nieruchomość biurowa na sprzedaż w dzielnicy Lungomare nad morzem, Wlora, Albania. Wyjątkowa…
$818,529
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! w Radhime, Albania
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Albania
Powierzchnia 2 470 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: 4-piętrowy hotel z użytecznym tarasem, 1 piwnica, basen, plac zabaw i otaczając…
$5,16M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Marina
Języki komunikacji
English, Deutsch, Polski, Français
Pomieszczenie biurowe 92 m² w Bashkia Vlore, Albania
Pomieszczenie biurowe 92 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 92 m²
Ta jednostka usługowa na sprzedaż w Distrib Trybunału Vlora przedstawia pierwszą lokalizację…
$172,971
Zostaw prośbę
🆕💅🏻 FOR SALE AESTHETIC CENTER ACTIVITY NEAR THE “JANI MINGA” SCHOOL, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🆕💅🏻 FOR SALE AESTHETIC CENTER ACTIVITY NEAR THE “JANI MINGA” SCHOOL, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 1
🆕💅🏻 DLA SPRZEDAŻY AESTETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI CENTRUM W DOKONYWANIU SZKOŁY JANI MINGA, VLORA💄 …
$9,364
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Pomieszczenie biurowe 43 m² w Bashkia Vlore, Albania
Pomieszczenie biurowe 43 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 43 m²
Wyjątkowa własność komercyjna jest teraz dostępna na sprzedaż w samym sercu miasta Vlora, pr…
$55,786
Zostaw prośbę
Magazyn 15 m² w Bashkia Vlore, Albania
Magazyn 15 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 15 m²
Miejsce parkingowe na sprzedaż o powierzchni 15 m ², znajduje się w bardzo wysuniętym obszar…
$21,015
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Lokale gastronomiczne 182 m² w Bashkia Vlore, Albania
Lokale gastronomiczne 182 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 182 m²
Na sprzedaż! Restauracja na Lungomare! Restauracja znajduje się na pierwszej linii brzegowej…
$1,72M
Zostaw prośbę
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS w Himare, Albania
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS
Himare, Albania
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowo wybudowany hotel Shesim, w pełni umeblowany i gotowy do pracy. 📍 Lokalizacja Potam, Hi…
$7,09M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Oksford
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Nieruchomości komercyjne 91 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 91 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 91 m²
Świetna lokalizacja, strefa szybkiego ruchu!Sklep jest sprzedawany w jednym z najczęstszych …
$110,802
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Lokale gastronomiczne 130 m² w Bashkia Vlore, Albania
Lokale gastronomiczne 130 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 130 m²
Jednostka handlowa 130 m ² znajduje się na parterze nowo ukończonego budynku przy ulicy Tran…
$457,608
Zostaw prośbę
Hotel w Bashkia Vlore, Albania
Hotel
Bashkia Vlore, Albania
Hotel na sprzedaż w zimnej wodzie, z pięknym widokiem na morze. Hotel posiada 1 piętro, gdzi…
$1,92M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne
Bashkia Vlore, Albania
- Premium Lokalizacja: Start Lungomare, VloraW pełni operacyjny biznes na sprzedaż, gotowy d…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 245 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 245 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 245 m²
Szukasz idealnej lokalizacji, aby rozpocząć działalność lub rozszerzyć działalność? Nie prze…
$713,420
Zostaw prośbę
Hotel 300 m² w Bashkia Vlore, Albania
Hotel 300 m²
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 7
Powierzchnia 300 m²
Sprzedajemy hotele w Londynie, Vlora.W jednym z najbardziej elitarnych i turystycznych obsza…
$1,72M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
HOTEL FOR SALE IN VLORE! w Bashkia Vlore, Albania
HOTEL FOR SALE IN VLORE!
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 602 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel znajduje się w obszarze o wysokim ruchu pieszym, bardzo blisko bulwaru Vlore- Skele. S…
$1,76M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Marina
Języki komunikacji
English, Deutsch, Polski, Français
🏡🌲 BUILDING + LAND FOR SALE IN SODĖ FOREST, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🏡🌲 BUILDING + LAND FOR SALE IN SODĖ FOREST, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
🏡🌲 BUDYNKI + LANDIA SPRZEDAŻY W POŁUDNIU SODÓ, VLORA🌲 W jednym z najcichszych i najbardziej …
$234,664
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Nieruchomości komercyjne 48 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 48 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 48 m²
Successful Investment on the Waterfront - Sale of Two Shops on the Waterfront! If you are l…
$138,377
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne
Bashkia Vlore, Albania
Two private parking spots available for sale on the underground floor of a new building loca…
$18,870
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 50 m² w Orikum, Albania
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Orikum, Albania
Powierzchnia 50 m²
✅ Cena: 105,000 euro✅ Lokalizacja: Orikum, Vlore✅ Powierzchnia: 50m2Obszar, w którym znajduj…
$121,150
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 200 m² w Gjashte, Albania
Hotel 200 m²
Gjashte, Albania
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
✅ Lokalizacja: Sarande✅ Powierzchnia każdego piętra: 200 m2 każdy✅ Powierzchnia terenu: 600 …
$2,08M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 64 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 64 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 64 m²
✅ Cena sprzedaży: 3500 euro / m2✅ Lokalizacja: Lungomare, Vlore✅ Powierzchnia: 64m2Nieruchom…
$269,150
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 46 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 46 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 46 m²
W mieście Vlora, w rozwiniętej i bardzo uczęszczanej okolicy, w kompleksie "Zielona Wieża", …
$90,117
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 37 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 37 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 37 m²
Nieruchomość na sprzedaż w Lungomare! Obiekty do biura, sklepu lub apartamentów. Jest balkon…
$96,003
Zostaw prośbę
🏢 FOR SALE OR RENT BUSINESS ENVIRONMENT NEAR GAMA PROFESSIONAL, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🏢 FOR SALE OR RENT BUSINESS ENVIRONMENT NEAR GAMA PROFESSIONAL, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
🏢 FOR SALE OR RENT BUSINESS ENVIRONMENT NEAR GAMA PROFESSIONAL, VLORA 🏷 Sale price: 80,00…
$93,980
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA 🏷 Sale price: 2500 Euro…
$87,816
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Hotel 2 200 m² w Radhime, Albania
Hotel 2 200 m²
Radhime, Albania
Powierzchnia 2 200 m²
Exclusive hotel na sprzedaż w Radhimë, Vlorë, w jednym z najbardziej wysuniętych po i szybko…
$4,69M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. w Bashkia Vlore, Albania
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 65 m²
🏢 Biznes czeka na reklamę sprzedaży, VLORA.💰 Cena: 270.000 euro / ogółem (negocjowalne)📐 Pow…
$314,052
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano

Typy nieruchomości w Southern Albania.

restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
magazyny
gotowy biznes
Realting.com
Udać się