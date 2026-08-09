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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Northern Albania, Albania

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Bashkia Durres
144
Bashkia Shijak
5
109 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 42 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 42 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
Pomieszczenia znajdują się na skraju ulicy w Muzeum, Durres, umieszczone na 0. piętrze budyn…
$111,410
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AFS Real Estate Management
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Nieruchomości komercyjne 102 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 102 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1
Miejsce jest na sprzedaż w kompleksie Tocak w okolicy Plazh. Według certyfikatu, przestrzeń …
$173,610
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Nieruchomości komercyjne 38 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 38 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 38 m²
$60,171
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TekceTekce
For Sale: Industrial Warehouse (Kapanon) in Rrashbull area, outskirts of Durrës — ready for use, full documentation w Bashkia Durres, Albania
For Sale: Industrial Warehouse (Kapanon) in Rrashbull area, outskirts of Durrës — ready for use, full documentation
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
💰 Price: €330,000 📐 Total area: 350 m² 📦 Internal area: 235 m² 🛁 Bathroom: 1 🏢 Floor: 1 …
$383,354
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Century 21 Eon
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Nieruchomości komercyjne 63 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 63 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 2/11
Pomieszczenia znajdują się na 2 piętrze budynku z windą na ulicy A.Goga, między "Muzeum Męcz…
$115,381
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AFS Real Estate Management
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Nieruchomości komercyjne 45 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 45 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 45 m²
Przestrzeń znajduje się na parterze na Kazazi w Durres. Obiekt ma powierzchnię 45 m2 według …
$113,766
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AFS Real Estate Management
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Restauracja 400 m² plus 70 m² piwnicy pod kuchnię. w Bashkia Durres, Albania
Restauracja 400 m² plus 70 m² piwnicy pod kuchnię.
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 470 m²
Restauracja 400 m² plus 70 m² piwnicy pod kuchnię. Jest wewnętrzna klatka schodowa oraz osob…
$1,41M
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Agencja
Lux-Albania Home
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Nieruchomości komercyjne 133 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 133 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 133 m²
Piętro 2/8
Obiekt znajduje się na 2. piętrze budynku w trakcie budowy w centrum Durres w dawnym Parku S…
$263,277
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Nieruchomości komercyjne 2 800 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 2 800 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 800 m²
Piętro 7/7
Obiekt składa się z 7- piętrowego budynku położonego na nowej drodze portowej w Durres. Obie…
$11,54M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Nieruchomość komercyjna w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomość komercyjna
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 121 m²
Nieruchomość komercyjna, powierzchnia wewnętrzna: 121 m², weranda: 76 m².
$386,658
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Agencja
Lux-Albania Home
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Hotel 1 198 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 198 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 25
Sypialnie 24
Liczba łazienek 27
Powierzchnia 1 198 m²
Piętro 5/5
Apartament znajduje się nad morzem w dzielnicy Kavaja Rock w Durres. Obiekt ma 600 m2 ziemi,…
$6,92M
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AFS Real Estate Management
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Nieruchomości komercyjne 88 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 88 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Biuro lub przestrzeń detaliczna dostępna do sprzedaży. Położony na 0 piętrze w ruchliwej oko…
$181,864
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Nieruchomości komercyjne 217 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 217 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Powierzchnia 217 m²
Piętro 1/10
Środowisko znajduje się na pierwszym piętrze budynku w pobliżu ulicy Egnatia, Durres. Położe…
$1,39M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Nieruchomości komercyjne 66 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 66 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Sklep znajduje się na parterze budynku mieszkalnego przy drodze w Pranvera w Durres. Obiekt …
$138,458
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AFS Real Estate Management
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Nieruchomości komercyjne 47 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 47 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Środowisko znajduje się na głównym piętrze 0 obok Muzeum Demotive, Durres. Własność jest odp…
Cena na zgłoszenie
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AFS Real Estate Management
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Lokale gastronomiczne 219 m² w Bashkia Durres, Albania
Lokale gastronomiczne 219 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 219 m²
Przestrzeń ta znajduje się na parterze 6-piętrowego budynku i ma powierzchnię 219 m2 zgodnie…
$410,471
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AFS Real Estate Management
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Nieruchomości komercyjne 58 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 58 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/5
Pomieszczenia znajdują się na pierwszym piętrze Flagship Center w Durres. Obiekt ma powierzc…
$173,072
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AFS Real Estate Management
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Nieruchomości komercyjne 75 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 75 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? powierzchni handlowej o powierzchni 75 m2 Położony na Plazh Illiria obszarze, na…
$117,017
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Nieruchomości komercyjne 27 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 27 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 1/5
Pomieszczenia znajdują się na 0. piętrze budynku w budowie w obszarze rynku przemysłowego w …
$103,843
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AFS Real Estate Management
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Hotel 709 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 709 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 26
Sypialnie 13
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 709 m²
Piętro -1/10
Hotel położony jest w Durres Beach, części kompleksu z regularną administracją i zieleni. Je…
$1,54M
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AFS Real Estate Management
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Zakład produkcyjny 576 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 576 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 576 m²
Piętro 2/2
Obiekt położony jest na autostradzie Tirana-Durres między wiaduktem Flalake i Royal Gas. Pow…
$1,73M
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AFS Real Estate Management
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Hotel 363 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 363 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 27
Sypialnie 27
Liczba łazienek 27
Powierzchnia 363 m²
Na sprzedaż: Pięciopiętrowy hotel, położony na plaży Iliria, Durres. Luksusowy hotel, w pełn…
$1,51M
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Agencja
Future Home Invest
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Nieruchomości komercyjne 8 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 8 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 8 m²
Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku w dzielnicy 1, w Durres. Pomieszczenia są odp…
$51,847
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AFS Real Estate Management
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Nieruchomości komercyjne 50 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Meble i akcesoria do salonu piękności, masażu lub kosmetologii są na sprzedaż. Przestrzeń je…
$17,747
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CACTUS | Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 32 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 32 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Przestrzeń znajduje się na parterze nowego budynku w Volldze w pobliżu 27- piętrowego budynk…
$108,173
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Nieruchomości komercyjne 13 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 13 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 13 m²
Piętro -1
Przestrzeń znajduje się obok głównej drogi zaopatrzenia w wodę w Durrës, bardzo blisko dworc…
$21,109
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Nieruchomości komercyjne 32 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 32 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 32 m²
Przestrzeń ta znajduje się na parterze nowego budynku w obszarze "dworca kolejowego", Durres…
$110,606
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Nieruchomości komercyjne 57 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 57 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1
$131,740
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Agencja
Lux-Albania Home
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Nieruchomości komercyjne 65 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 65 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 1
🏢 HANDLOWA SPRZEDAŻ - ILIRIA BEACH, DURRROS📍 Rozmieszczenie: Iliria Beach, DurrësDoskonała o…
$136,960
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Nieruchomości komercyjne 42 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 42 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 12
Sklep znajduje się na parterze nowego budynku w Ish- Urt, Durres. Posiada 41,62 m2 powierzch…
$79,498
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Typy nieruchomości w Northern Albania.

restauracje
hotele
pomieszczenia produkcyjne
magazyny
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