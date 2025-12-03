  1. Realting.com
Premium Premium
Complexe résidentiel Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Complexe résidentiel Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Complexe résidentiel Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Complexe résidentiel Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Complexe résidentiel Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Complexe résidentiel Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$220,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 21
Samana Sky Vues est un nouveau complexe résidentiel moderne de Samana, qui promet d'être l'option idéale pour vivre confortable et confortable dans le rythme dynamique de la ville. Le projet combine la conception esthétique, des plans bien pensés et des matériaux de construction de haute qua…
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Langues
English, Русский, Українська
Immeuble Orla Infinity by Omniyat
Immeuble Orla Infinity by Omniyat
Immeuble Orla Infinity by Omniyat
Immeuble Orla Infinity by Omniyat
Immeuble Orla Infinity by Omniyat
Immeuble Orla Infinity by Omniyat
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$24,95M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 13
Ce penthouse est une fabuleuse propriété ultra-luxe au 9ème étage avec vue sur la mer. Il dispose de quatre chambres duplex, une piscine privée et quatre places de parking. Il fait partie du complexe résidentiel "Orla Infinity", un projet de l'Ultra Premium Developer "Omniyat" et de la "Coll…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Immeuble Q GARDENS LOFTS
Immeuble Q GARDENS LOFTS
Immeuble Q GARDENS LOFTS
Immeuble Q GARDENS LOFTS
Immeuble Q GARDENS LOFTS
Immeuble Q GARDENS LOFTS
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$117,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 22
Nouveau lancementQ-Jardins-Lofts - Par les développeurs d'AYS à Jumeirah Village Circle, situé à côté de CINQ JVC HotelTotal des unités : 191B+G+5P+17+R✅Studios✅1BED+ blanchisserie ou étude✅2BED + blanchisserie + étude✅2BED Duplex+landry+étude ou Maid/2 options de Plonger piscine+jardin priv…
Développeur
AYS PROPERTY DEVELOPMENT
Karon PhuketKaron Phuket
Immeuble with premium quality in the heart of Dubai
Immeuble with premium quality in the heart of Dubai
Immeuble with premium quality in the heart of Dubai
Immeuble with premium quality in the heart of Dubai
Immeuble with premium quality in the heart of Dubai
Immeuble with premium quality in the heart of Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 24
Appartements avec des finitions de haute qualité d'un développeur très fiable, où vous sentirez le confort et la tranquillité. Ce bâtiment aura tout le confort pour une vie confortable. Les vues des fenêtres s'ouvriront aux parcs verts et aux beaux bâtiments. Une excellente option d'investis…
Agence
Umed properties
Agence
Umed properties
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Motor City
Complexe résidentiel Motor City
Complexe résidentiel Motor City
Complexe résidentiel Motor City
Complexe résidentiel Motor City
Complexe résidentiel Motor City
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$267,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 46
Surface 50–91 m²
3 objets immobiliers 3
Un complexe résidentiel haut de gamme situé dans le quartier de Dubai Motor City, composé de trois tours reliées par un énorme podium. Le projet incarne l'idée d'un monde séparé où vous pourrez échapper au chaos de la vie urbaine, un espace de luxe et de confort où vous trouverez tout ce que…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.0 – 59.0
267,000 – 316,500
Apartment 2 chambres
91.0
482,500
Agence
Geo Estate
Immeuble 11hills park by Akmal Rustami
Immeuble 11hills park by Akmal Rustami
Immeuble 11hills park by Akmal Rustami
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$230,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 18
Surface 38 m²
2 objets immobiliers 2
🏡 11 Hills Park au Dubai Science ParkUn investissement résidentiel premium dans le corridor d'innovation de Dubaï📍 Emplacement principal & stratégique• 🗺️Stratégiquement positionné sur la route Umm Suqeim, assurant une visibilité élevée et une connectivité sans faille aux grandes autoroutes …
Agence
Umed properties
Agence
Umed properties
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$428,752
V1STARA HOUSE est un complexe résidentiel, nommé d'après le mot sanskrit "Vistara" (espace infini). C'est un bâtiment moderne, axé sur le confort familial. Les fenêtres au plafond assurent la lumière naturelle et la hauteur du plafond est de 3,1 mètres. A chaque étage, il y a de 6 à 11 appar…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$9,21M
Bristol by Emaar est un projet résidentiel exclusif sur Emaar Beachfront, l'une des zones côtières les plus prestigieuses de Dubaï. C'est la combinaison parfaite du design contemporain, des finitions haut de gamme et de l'atmosphère isolée d'une station balnéaire privée. Chaque résidence a é…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Centure na Business Bay
Complexe résidentiel Centure na Business Bay
Complexe résidentiel Centure na Business Bay
Complexe résidentiel Centure na Business Bay
Complexe résidentiel Centure na Business Bay
Complexe résidentiel Centure na Business Bay
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$200,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 23
Project: CENTURY Deadline: II 2026 Location: Business Bay   The 23-story Century Tower is located in Dubai's modern business hub - Business Bay. The vibrant atmosphere and dynamic standard of living of the location attracts business people, and its favorable location near the cen…
Agence
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel Marina Place 1 2
Complexe résidentiel Marina Place 1 2
Complexe résidentiel Marina Place 1 2
Complexe résidentiel Marina Place 1 2
Complexe résidentiel Marina Place 1 2
Complexe résidentiel Marina Place 1 2
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$561,600
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 12
Appartements dans le complexe résidentiel haut de gamme Marina Place au cœur de Rashid Yachts & Marina ! Espace vert luxuriant ! Une vue imprenable sur la marina et les toits de Dubaï ! Infrastructure de première classe! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire ou un plan de v…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,91M
Bienvenue à Montura - le projet résidentiel exclusif au cœur de Grand Polo & Resort, où la splendeur du patrimoine équestre entre dans le style de vie moderne. Le projet crée l'environnement unique, où la nature, l'esthétique et le confort font un ensemble harmonieux. Il y a une sensation de…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Onda
Complexe résidentiel Onda
Complexe résidentiel Onda
Complexe résidentiel Onda
Complexe résidentiel Onda
Complexe résidentiel Onda
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$291,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 19
Appartements dans le complexe résidentiel de première classe Onda à Business Bay ! Emplacement pratique ! Top secteur pour la location et la revente ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire avantageux ou un plan de versement aux EAU ! Commodités : piscines, piste de jogging…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$953,669
La résidence allie architecture méditerranéenne et design moderne, et dispose d'une piscine, d'un jardin paysager, de boutiques, de terrains de jeux pour enfants et de terrains de sport.Achèvement - 3 trimestre de 2024.Installations et équipement dans la maison Le prix comprend une cuisine i…
Agence
TRANIO
Immeuble Binghatti Circle
Immeuble Binghatti Circle
Immeuble Binghatti Circle
Immeuble Binghatti Circle
Immeuble Binghatti Circle
Immeuble Binghatti Circle
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$230,938
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 58
Binghatti Circle est un projet résidentiel emblématique développé par Binghatti Developers, destiné à devenir la plus haute tour du quartier Jumeirah Village Circle (JVC) à Dubaï. Avec plus de 60 étages, la tour proposera des studios et des appartements de 1, 2 et 3 chambres, alliant éléganc…
Agence
PSI Real Estate LLC
Complexe résidentiel Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$560,663
Skyvue Spectra de Sobha est un nouveau symbole d'élégance et de design moderne dans la zone prestigieuse de Sobha Hartland II. Une architecture unique avec une façade en zigzag dynamique, des fenêtres panoramiques et des terrasses spacieuses fait de chaque résidence une véritable œuvre d'art…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$288,748
Le projet se compose de villas et maisons de ville entourées de nombreux parcs, espaces verts et espaces communautaires. Situé juste à côté de l'autoroute Umm Suqeim Street à Akoya, le développement a un excellent accès à toutes les régions de Dubaï.Toutes les résidences disposent de salles …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Verde by Sobha
Complexe résidentiel Verde by Sobha
Complexe résidentiel Verde by Sobha
Complexe résidentiel Verde by Sobha
Complexe résidentiel Verde by Sobha
Complexe résidentiel Verde by Sobha
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$553,613
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 60
A unique object for investment and life (ROI - 8.2%)! The apartment has a furnished kitchen! Verde by Sobha in Jumeirah Lake Towers (JLT)! 0% installment plan! Amenities: infinity pool, jacuzzi, yoga area, indoor and outdoor gym, BBQ areas, lounge area, and indoor and outdoor playgrounds. …
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Complexe résidentiel High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Complexe résidentiel High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Complexe résidentiel High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Complexe résidentiel High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Complexe résidentiel High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,21M
La résidence dispose d'une salle de sport, d'une piscine extérieure à débordement, de jardins aménagés avec des espaces lounge, d'une salle de conférence, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'un supermarché, d'un centre d'affaires, d'un barbecue, d'un espace spa, d'un parking couvert.Emplacem…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Binghatti Hills
Complexe résidentiel Binghatti Hills
Complexe résidentiel Binghatti Hills
Complexe résidentiel Binghatti Hills
Complexe résidentiel Binghatti Hills
Complexe résidentiel Binghatti Hills
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$264,625
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 49
Apartments in the grandiose Binghatti Hills project in the Al Barsha area! A great option for living and investing (ROI - 5.8% in $)! Let's provide an investor catalog! Interest-free installment plan! The apartments have a smart home system". Delivery time - 3 sq. 2026. Amenities: tennis c…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Complexe résidentiel New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Complexe résidentiel New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Complexe résidentiel New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Complexe résidentiel New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Complexe résidentiel New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$316,246
Plongez dans le monde d'un confort exceptionnel et d'une élégance raffinée à Lumière Heights, situé sur le pittoresque front de mer Jaddaf. Ce complexe résidentiel unique combine dynamique de la mégapole moderne avec sérénité naturelle, ouvre une vue panoramique imprenable sur le ruisseau Du…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$276,269
Nous offrons des appartements avec vue panoramique.La résidence dispose d'une grande piscine, de jardins paysagés, d'un centre de remise en forme moderne, de terrains de sport, d'espaces barbecue.Achèvement - 4e trimestre de 2027.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est sit…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$12,19M
Nous offrons des appartements de luxe et des penthouses avec piscines privées, terrasses et vue panoramique sur le golfe Arabique et la ville.Certains appartements ont un jacuzzi extérieur.La résidence dispose d'une plage privée, de jardins paysagers, d'un centre de spa, de piscines.Achèveme…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Complexe résidentiel Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Complexe résidentiel Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Complexe résidentiel Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Complexe résidentiel Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Complexe résidentiel Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$347,937
Nous offrons des appartements avec balcon ou jardins et une vue panoramique sur la ville et Palm Jumeirah.La résidence dispose de courts de tennis et de basket-ball, d'une piscine extérieure, d'une piscine pour enfants et d'une aire de jeux, d'une piste de marche et de jogging, d'une salle d…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Complexe résidentiel New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Complexe résidentiel New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Complexe résidentiel New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Complexe résidentiel New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Complexe résidentiel New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,88M
Bienvenue à Albero, un nouveau projet résidentiel au cœur du port de Dubai Creek, où chaque détail a été soigneusement pensé pour vous donner un sentiment d'intimité, d'harmonie naturelle et de style impeccable. Ce projet est une véritable incarnation du confort moderne entouré par la nature…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Complexe résidentiel Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Complexe résidentiel Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Complexe résidentiel Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Complexe résidentiel Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Complexe résidentiel Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$383,614
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 24
Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf.Appartements élégants A quelques minutes de Downtown & Dubai Creek.Studios, appartements de 1 et 2 chambres à coucherAperçu du projet :Binghatti Moonlight est une tour résidentielle contemporaine de Binghatti Developers, située dans le quartie…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Complexe résidentiel KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Complexe résidentiel KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Complexe résidentiel KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Complexe résidentiel KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Complexe résidentiel KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Complexe résidentiel KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$3,74M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 493–826 m²
2 objets immobiliers 2
Foreign real estate from 40,000 $. FREE CONSULTATION. HELP IN RECEIVING THE RESIDENT STATUS. We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarant…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$3,39M
WaterCrest est une collection exquise de villas et maisons de ville. Plongez dans le monde de l'élégance étudiée: chaque élément du design, de la palette de couleurs harmonieuses aux jardins fleuris luxuriants, crée l'atmosphère de tranquillité et de sérénité. Le complexe, situé dans les jar…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$406,278
Meydan Horizon est un complexe multifonctionnel de premier plan. Le projet occupe la superficie de 185.5 hectares, offre une vue panoramique sur Ras Al Khor, et couvre plus de 39 millions de pieds carrés.Équipementscinémasalle de jeuaire de jeux pour enfantsSalle de sportAtelier de yogaPisci…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Milos
Complexe résidentiel Milos
Complexe résidentiel Milos
Complexe résidentiel Milos
Complexe résidentiel Milos
Complexe résidentiel Milos
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$232,877
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 13
Appartements luxueux dans le projet moderne Milos à Dubai Land ! Appartement avec cuisine meublée ! Une excellente option pour vivre, revendre et louer ! Les principales attractions de Dubaï sont à proximité ! Acompte sans % ! Commodités : sécurité 24h/24, club house, club de golf, salle de…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Weybridge Gardens 4
Complexe résidentiel Weybridge Gardens 4
Complexe résidentiel Weybridge Gardens 4
Complexe résidentiel Weybridge Gardens 4
Complexe résidentiel Weybridge Gardens 4
Complexe résidentiel Weybridge Gardens 4
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$188,081
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 15
Surface 51–1 798 m²
5 objets immobiliers 5
Weybridge Gardens 4 transforme la vie de luxe à Dubaï avec son design d'inspiration pétale, mélangeant élégance organique et opulence moderne. Inspiré par les célèbres sources thermales de Toscane, il dispose d'une plage de ciel infini, d'un jacuzzi en cascade et d'équipements de classe mond…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
70.0
224,903
Apartment 2 chambres
112.4
53,797
Apartment 3 chambres
132.8
540,300
Apartment 4 chambres
1 798.0
612,391
Studio
50.5
188,106
Agence
Easy Life Property
Complexe résidentiel Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$860,492
Ananda Residences est un projet résidentiel, créé pour ceux qui apprécient l'harmonie du style, le confort et le style de vie actif. Situé dans le quartier dynamique de Motor City, ce projet sera idéal pour la vie et l'investissement. Tranquillité d'un complexe résidentiel confortable et l'a…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$186,617
Meteora Vivanti Résidences est un complexe résidentiel dans la région de Jumeirah Village Circle, développé par le développeur Meteora avec un accent sur le minimalisme, le confort et les niveaux modernes de vie urbaine. L'architecture du bâtiment se distingue par des formes laconiques, des …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Dubai Wharf
Complexe résidentiel Dubai Wharf
Complexe résidentiel Dubai Wharf
Complexe résidentiel Dubai Wharf
Complexe résidentiel Dubai Wharf
Complexe résidentiel Dubai Wharf
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$624,110
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Surface 136 m²
1 objet immobilier 1
Have you been interested in investments for a long time? Invest immediately with the GUARANTY of INCOME in the UAE real estate! - Guaranteed rental income on average 11%. - Favorable tax climate 0% for ownership and rental. - Protection of investors by the supervisory authorities of RERA …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
136.0
624,110
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$218,578
Situé au cœur d'un des quartiers les plus prestigieux de Dubaï, JVC, Al Serh Residences 11 est la combinaison unique de design raffiné et d'architecture moderne. Les appartements spacieux sont remarquables pour un aménagement soigneusement pensé, des hauts plafonds et des fenêtres au plafond…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Binghatti Hillside
Complexe résidentiel Binghatti Hillside
Complexe résidentiel Binghatti Hillside
Complexe résidentiel Binghatti Hillside
Complexe résidentiel Binghatti Hillside
Complexe résidentiel Binghatti Hillside
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$212,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Binghatti Hillside is a 21-story residential complex from Binghatti Developers, located in the Dubai Science Park area. The building's architecture is inspired by natural hills, with smooth lines and a modern design that stands out from the surrounding buildings. Thanks to its convenient loc…
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Langues
English, Русский, Українська
Complexe résidentiel Golf Gate 2
Complexe résidentiel Golf Gate 2
Complexe résidentiel Golf Gate 2
Complexe résidentiel Golf Gate 2
Complexe résidentiel Golf Gate 2
Complexe résidentiel Golf Gate 2
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$294,247
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 29
Apartments in the new Golf Gate 2 complex in the sought-after Damac Hills area! A wonderful apartment for living, investing and renting! Return on investment - 5.5-6%! We will provide an investor catalog! Infrastructure: three podium swimming pools, a modern gym with a sauna and steam room,…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,49M
Bienvenue à Montura - le projet résidentiel exclusif au cœur de Grand Polo & Resort, où la splendeur du patrimoine équestre entre dans le style de vie moderne. Le projet crée l'environnement unique, où la nature, l'esthétique et le confort font un ensemble harmonieux. Il y a une sensation de…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Magnificent Volna residential complex on the canal in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Magnificent Volna residential complex on the canal in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$273,771
Studios et appartements exclusifs avec 1-3 chambres dans un projet unique avec vue panoramique sur le front de mer. Les aménagements spacieux 30% plus grands que standard, les plafonds jusqu'à 5,5 mètres, le design élégant et les finitions haut de gamme créent une atmosphère de luxe et de co…
Agence
TRANIO
Immeuble Binghatti crescent
Immeuble Binghatti crescent
Immeuble Binghatti crescent
Immeuble Binghatti crescent
Immeuble Binghatti crescent
Immeuble Binghatti crescent
Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
LUXURY APARTMENT | PRIME LOCATION Binghatti Crescent located at JVC, Dubai is a new residential development by renowned Binghatti Developers offering luxury choice of 1, 2 & 3-bedroom apartments. The exclusive class development offers signature color tone of the developer and comes with l…
Agence
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
Complexe résidentiel Bluewaters Island
Complexe résidentiel Bluewaters Island
Complexe résidentiel Bluewaters Island
Complexe résidentiel Bluewaters Island
Complexe résidentiel Bluewaters Island
Complexe résidentiel Bluewaters Island
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,77M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Surface 104–870 m²
16 objets immobiliers 16
Bluewaters Island : Le joyau du style de vie ultra-luxueux de Dubaï Bluewaters Island est le symbole de l’;ambition de Dubaï de créer une destination de vie sans égale. Conçue pour les individus les plus exigeants, cette île iconique allie brillance architecturale, exclusivité et style de…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
104.0 – 107.0
1,74M – 1,85M
Apartment 2 chambres
136.0 – 190.0
2,53M – 2,91M
Apartment 3 chambres
175.0 – 200.0
3,24M – 4,22M
Apartment 4 chambres
230.0 – 870.0
5,34M – 25,10M
Maison de ville
620.0
11,53M
Agence
Luxe Real Estate
Complexe résidentiel Sobha One with private golf course
Complexe résidentiel Sobha One with private golf course
Complexe résidentiel Sobha One with private golf course
Complexe résidentiel Sobha One with private golf course
Complexe résidentiel Sobha One with private golf course
Complexe résidentiel Sobha One with private golf course
Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Une tapisserie sophistiquée sur l'horizon S'élevant de 30 étages à 65 étages, ce complexe résidentiel se trouve près de la route Ras Al Khor surplombant la crique de Dubaï avec une vue panoramique sur le Burj Khalifa, la Creek Tower au nord-est et le centre-ville à l'ouest. Le style de v…
Développeur
Sobha Realty
Complexe résidentiel New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Complexe résidentiel New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Complexe résidentiel New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Complexe résidentiel New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Complexe résidentiel New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Complexe résidentiel New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$181,471
Bienvenue à Floareá Grandé, un projet résidentiel qui incarne les plus hauts standards de qualité, de design innovant et de confort inégalé. Situé dans la prestigieuse région d'Arjan, il offre une combinaison parfaite d'architecture moderne, d'intérieurs réfléchis et d'équipements de premièr…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$10,56M
Bienvenue dans le complexe résidentiel exclusif, créé sur le projet des architectes de renommée mondiale Foster + Partners et décoré sur le projet de la créatrice talentueuse Portia Fox.2 tours majestueuses avec 31-32 appartements vous attendent au cœur de Business Bay. Dans le prestigieux p…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$298,721
Nous offrons des appartements spacieux.La résidence dispose d'une salle de sport, de yoga et de méditation, d'une bibliothèque, d'un sauna, d'une salle multifonctionnelle, de piscines, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace vert, d'un salon et d'un barbecue.Emplacement et infrastructur…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$5,79M
Nous offrons des villas modernes et fonctionnelles avec piscines privées, gymnases, cinémas, terrasses et salons, vue panoramique sur le golf.La résidence dispose d'un terrain de golf.Achèvement - 4e trimestre de 2026.Emplacement et infrastructure à proximité Burj Al Arab - 25 minutesAéropor…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements avec Paiement Sur 5 Ans à Jumeirah Village Triangle
Immeuble Appartements avec Paiement Sur 5 Ans à Jumeirah Village Triangle
Immeuble Appartements avec Paiement Sur 5 Ans à Jumeirah Village Triangle
Immeuble Appartements avec Paiement Sur 5 Ans à Jumeirah Village Triangle
Immeuble Appartements avec Paiement Sur 5 Ans à Jumeirah Village Triangle
Immeuble Appartements avec Paiement Sur 5 Ans à Jumeirah Village Triangle
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$468,723
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 26
Appartements Entièrement Meublés avec Plan de Paiement Après Livraison à Jumeirah Village Triangle Jumeirah Village Triangle (JVT) est une communauté dynamique et conviviale pour les familles à Dubaï, offrant un parfait mélange de vie urbaine et d'un environnement paisible. Connue pour son a…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Pad
Complexe résidentiel Pad
Complexe résidentiel Pad
Complexe résidentiel Pad
Complexe résidentiel Pad
Complexe résidentiel Pad
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$483,014
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 24
Surface 61–121 m²
2 objets immobiliers 2
Free selection of real estate. Objects from the best developers. Full legal support of the transaction. The Pad - a new residential complex, tilted at an angle of 6.5 degrees and surrounded by LED lighting, chic and sophisticated Pad is the pinnacle of super-glamorous life in an apartment b…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.0 – 121.0
483,014 – 972,055
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Enqlave by Aqasa
Complexe résidentiel Enqlave by Aqasa
Complexe résidentiel Enqlave by Aqasa
Complexe résidentiel Enqlave by Aqasa
Complexe résidentiel Enqlave by Aqasa
Complexe résidentiel Enqlave by Aqasa
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$268,493
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Sapphire
Complexe résidentiel Sapphire
Complexe résidentiel Sapphire
Complexe résidentiel Sapphire
Complexe résidentiel Sapphire
Complexe résidentiel Sapphire
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$590,411
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 57
Apartments in the prestigious residential complex Sapphire! Wonderful apartments for living and investment! Profitability - from 10% in $! Amenities: State-of-the-art swimming pools, fully equipped gym, children's playground, on-site barbecue areas and restaurants and much more. Location: …
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Parkway
Complexe résidentiel Parkway
Complexe résidentiel Parkway
Complexe résidentiel Parkway
Complexe résidentiel Parkway
Complexe résidentiel Parkway
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$418,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 33
Appartements luxueux dans le nouveau projet Parkway dans le quartier de Bukadra ! Une vue imprenable sur le lagon de cristal ! Entouré d'une verdure luxuriante! Quartier prestigieux ! Excellente option pour vivre et investir ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire avantageu…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$200,430
Avana Residences est un nouveau complexe résidentiel dans la zone prestigieuse de Jumeirah Village Circle (JVC), Dubaï. L'architecture du projet s'inspire de la tranquillité de la mer et est faite avec un accent sur les formes douces, les vitrages de sol à plafond et les couleurs naturelles …
Agence
TRANIO
Immeuble Mercedes Benz Places by Binghatti
Immeuble Mercedes Benz Places by Binghatti
Immeuble Mercedes Benz Places by Binghatti
Immeuble Mercedes Benz Places by Binghatti
Immeuble Mercedes Benz Places by Binghatti
Immeuble Mercedes Benz Places by Binghatti
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$3,13M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 66
In a groundbreaking development, the first residential designs by the renowned premium car maker Mercedes-Benz have been revealed. These luxurious homes represent a significant achievement for Mercedes-Benz. The launch of the world's inaugural Mercedes-Benz-branded luxury residence, creat…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complexe résidentiel Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Complexe résidentiel Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Complexe résidentiel Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Complexe résidentiel Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Complexe résidentiel Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Complexe résidentiel Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$458,151
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 60
Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai. An architectural masterpiece rising on Mohamed Bin Rashid Boulevard, just steps from Burj Khalifa and Dubai Mall. With over 60 storeys, Binghatti Skyblade sets a new standard for luxury high-rise living in the heart of Dubai. …
Agence
Grupo WAME Real Estate
Complexe résidentiel Beverly Residence 2
Complexe résidentiel Beverly Residence 2
Complexe résidentiel Beverly Residence 2
Complexe résidentiel Beverly Residence 2
Complexe résidentiel Beverly Residence 2
Complexe résidentiel Beverly Residence 2
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$273,973
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Apartments in the investment-attractive project Beverly Residence 2! Fully furnished kitchen and equipped with Italian appliances! Interest-free installments! Perfect for living, investing or renting! Year of completion: 4th quarter 2024 Amenities: swimming pool, rooftop barbecue and gym, …
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Immeuble Empire Estates by Versace
Immeuble Empire Estates by Versace
Immeuble Empire Estates by Versace
Immeuble Empire Estates by Versace
Immeuble Empire Estates by Versace
Immeuble Empire Estates by Versace
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$568,152
L'année de construction 2026
Adoptez le charme d'une oasis de rêve compacte dans les limites d'un studio. Cet espace cuisine allie fonctionnalité et esthétique. Votre salle de bain redéfinit l'élégance et le luxe. Avec son design élégant, son mobilier moderne et son souci du détail impeccable, cet espace élégant offre u…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complexe résidentiel New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$3,17M
Nous offrons des appartements lumineux, villas et maisons de ville avec vue panoramique sur la côte.Chaque villa est équipée d'un ascenseur.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, de salles de conférence, d'une salle de jeux pour enfants, d'une salle de billard, de jardins, d'un café et …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Complexe résidentiel Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Complexe résidentiel Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Complexe résidentiel Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Complexe résidentiel Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Complexe résidentiel Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$179,718
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Appartements dans le complexe résidentiel Verano dans le quartier vert de Dubai Studio City ! Cuisine entièrement équipée ! Infrastructures développées ! Le complexe dispose d'une accessibilité pratique aux transports ! Une excellente option pour vivre et investir ! Nous sélectionnerons des …
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$286,767
La résidence dispose d'une piscine, d'une aire de jeux pour enfants, de sentiers de jogging et d'un espace de yoga, d'un espace barbecue, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'un centre de spa.Achèvement - 2ème trimestre de 2025.Installations et équipement dans la maison Le prix comprend une c…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New Serenia District West Residence with a swimming pool, a spa center and parks, Jumeirah Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Serenia District West Residence with a swimming pool, a spa center and parks, Jumeirah Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Serenia District West Residence with a swimming pool, a spa center and parks, Jumeirah Islands, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$606,979
District de Serenia L'Ouest n'est pas seulement un complexe résidentiel, mais le véritable chef-d'œuvre architectural, créé par Palma Holding pour ceux qui apprécient le style, le confort et la qualité de vie parfaite. Des appartements spacieux avec 1-3 chambres sont disponibles. Chaque coin…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel The Orchard Place Tower C
Complexe résidentiel The Orchard Place Tower C
Complexe résidentiel The Orchard Place Tower C
Complexe résidentiel The Orchard Place Tower C
Complexe résidentiel The Orchard Place Tower C
Complexe résidentiel The Orchard Place Tower C
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$340,570
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 20
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Immeuble Vista
Immeuble Vista
Immeuble Vista
Immeuble Vista
Immeuble Vista
Immeuble Vista
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$205,479
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
Surface 39 m²
1 objet immobilier 1
Investissez dans l'immobilier à Dubaï : des bénéfices records et une sécurité garantie !- Pas de taxe foncière ni de taxe locative ;- Le prix de l'immobilier augmente de 5 à 7 % par an ;- Paiements sans intérêt jusqu'à 3-5 ans ;- Les meilleures propriétés aux meilleurs prix ;- Forte liquidit…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Complexe résidentiel A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Complexe résidentiel A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Complexe résidentiel A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Complexe résidentiel A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Complexe résidentiel A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$613,919
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Talea by Omniyat – Une pièce maîtresse de la ville maritime de Dubaï.Résidences Ultra-Luxury réalisées avec pureté architecturale.Résidences Sky de 1 à 4 chambres et penthouses🏙️ Aperçu du projetTalea by Omniyat est une tour emblématique située directement sur la ville maritime de Dubaï, off…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Complexe résidentiel Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$332,793
Nous proposons de nouveaux studios et appartements avec piscines privées.La résidence est décorée avec de magnifiques caractéristiques d'eau en cascade et dispose de gymnases, un sauna et un bain à vapeur, une aire de jeux pour enfants, un parking, un centre de bien-être, des piscines et un …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Ocean Star
Complexe résidentiel Ocean Star
Complexe résidentiel Ocean Star
Complexe résidentiel Ocean Star
Complexe résidentiel Ocean Star
Complexe résidentiel Ocean Star
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$465,753
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 6
New residential complex Ocean Star at Rashid Yachts & Marina! Apartments for living, resale and rental! Profitability - from 10% in $! We will provide an investor catalog! Interest-free installments! Due date - 3 quarters. 2028 Infrastructure: gardens, gym, children's playground, 500-meter…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Q Gardens Aliya
Complexe résidentiel Q Gardens Aliya
Complexe résidentiel Q Gardens Aliya
Complexe résidentiel Q Gardens Aliya
Complexe résidentiel Q Gardens Aliya
Complexe résidentiel Q Gardens Aliya
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$147,604
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 27
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New Ellison Residence with a swimming pool close to parks and premium infrastructure, Town Square, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Ellison Residence with a swimming pool close to parks and premium infrastructure, Town Square, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Ellison Residence with a swimming pool close to parks and premium infrastructure, Town Square, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$384,850
Bienvenue à Ellison - le projet résidentiel, qui donne un nouveau sens à la vie urbaine confortable et offre l'équilibre idéal entre l'atmosphère dynamique mégapolis et l'environnement naturel isolé. Le complexe est situé sur la place de la ville, au milieu des parcs verts, des promenades et…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Haya on the Park
Complexe résidentiel Haya on the Park
Complexe résidentiel Haya on the Park
Complexe résidentiel Haya on the Park
Complexe résidentiel Haya on the Park
Complexe résidentiel Haya on the Park
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$230,380
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 13
Appartements dans le projet moderne Haya on the Park dans le quartier dynamique de Town Square Dubai ! Vue imprenable sur Central Park ! Les appartements comprennent une cuisine entièrement équipée et au moins un balcon ! Beaucoup de commodités pour la détente et le divertissement ! Plan de …
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Mercedes Benz Places by Binghatti
Complexe résidentiel Mercedes Benz Places by Binghatti
Complexe résidentiel Mercedes Benz Places by Binghatti
Complexe résidentiel Mercedes Benz Places by Binghatti
Complexe résidentiel Mercedes Benz Places by Binghatti
Complexe résidentiel Mercedes Benz Places by Binghatti
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,77M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 54
Mercedes Benz Places by Binghatti est un complexe résidentiel exquis situé dans le cœur vibrant de Dubaï. Cet immeuble d'appartements de luxe est une collaboration entre Binghatti, un promoteur immobilier renommé, et Mercedes-Benz, la célèbre marque de voitures de luxe. Tournant majestueusem…
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Langues
English, Русский, Українська
Immeuble UPPER HOUSE
Immeuble UPPER HOUSE
Immeuble UPPER HOUSE
Immeuble UPPER HOUSE
Immeuble UPPER HOUSE
Immeuble UPPER HOUSE
Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 31
MORE THAN JUST A RESIDENT In its centrally located apartments and its holistic design philosophy. Upper House is a place that broadens horizons by maximizing access to a wealth of facilities and offering expansive views of Jumeirah Islands and Marina Skyline. The residential development c…
Agence
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
Immeuble Seapoint Emaar Beachfront
Immeuble Seapoint Emaar Beachfront
Immeuble Seapoint Emaar Beachfront
Immeuble Seapoint Emaar Beachfront
Immeuble Seapoint Emaar Beachfront
Immeuble Seapoint Emaar Beachfront
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$802,990
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
A luxurious one-bedroom apartment on the beachfront, by Emaar. Experience the ultimate seaside lifestyle in these exquisite apartments from Emaar. The project, named "Seapoint", consists of two towers. Tower 1 has apartments with 1 to 4 bedrooms and luxurious penthouses with 4 or 5 bedroo…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complexe résidentiel New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$183,096
Ruby est un projet résidentiel moderne au cœur de l'une des zones les plus dynamiques de Dubaï, Jumeirah Village Circle (JVC). Ce projet est créé pour ceux qui recherchent la combinaison harmonieuse d'une architecture élégante, de la cohésion et de l'emplacement stratégique. Le projet propos…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements avec vue directe sur la mer à Dubaï Maritime City
Immeuble Appartements avec vue directe sur la mer à Dubaï Maritime City
Immeuble Appartements avec vue directe sur la mer à Dubaï Maritime City
Immeuble Appartements avec vue directe sur la mer à Dubaï Maritime City
Immeuble Appartements avec vue directe sur la mer à Dubaï Maritime City
Immeuble Appartements avec vue directe sur la mer à Dubaï Maritime City
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,24M
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 30
Appartements de luxe en bord de mer avec plan de paiement à Dubaï Maritime City Maritime City est un projet immobilier de premier ordre en bord de mer à Dubaï, alliant harmonieusement commerces, logements et secteurs maritimes au sein d'un pôle côtier dynamique. Stratégiquement situé entre P…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,15M
SAMANA Ocean Pearl 2 est un projet unique situé sur les îles de Dubaï. Imaginez le matin où les premiers rayons du soleil réfléchissent sur la surface infinie de l'azur, et une légère brise marine remplit votre maison de fraîcheur. Les intérieurs allient style sophistiqué et technologie mode…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$749,027
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 25
Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay. Découvrez un complexe de style urbain aquatique au cœur de Business Bay, offrant un cadre de vie luxueux en bord de mer, des équipements haut de gamme, une vue imprenable sur Burj Khalifa.DXB-00240
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$493,948
Samana Rome est un complexe résidentiel, composé de deux tours avec 80 appartements, assurant l'intimité et l'atmosphère calme. Il y a des appartements avec 1-2 chambres dans le projet - chacun d'eux est équipé d'une piscine privée.L'élément clé du complexe est le design moderne avec de gran…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Weybridge Gardens 3
Complexe résidentiel Weybridge Gardens 3
Complexe résidentiel Weybridge Gardens 3
Complexe résidentiel Weybridge Gardens 3
Complexe résidentiel Weybridge Gardens 3
Complexe résidentiel Weybridge Gardens 3
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$175,063
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 43–122 m²
3 objets immobiliers 3
Weybridge Gardens 3 est votre porte d'accès à la vie et à la commodité modernes dans le Dubailand. Weybridge Gardens 3, Les Alpes est idéalement situé, juste à côté de Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, offrant une bonne accessibilité et une excellente connectivité à toutes les zones de la vill…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
86.4
280,463
Apartment 3 chambres
122.1
413,887
Studio
43.1
175,085
Agence
Easy Life Property
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$1,83M
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 100
Appartements Entièrement Meublés Exclusifs à Business Bay, Dubaï Business Bay, le principal centre d’affaires et de style de vie de Dubaï, est un quartier dynamique qui fusionne parfaitement la vie de luxe avec un environnement commercial prospère. Célèbre pour sa ligne d’horizon emblématiqu…
Agence
TEKCE Real Estate
Résidence Six Senses
Résidence Six Senses
Résidence Six Senses
Résidence Six Senses
Résidence Six Senses
Résidence Six Senses
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$8,15M