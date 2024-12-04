  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Doubaï
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Lyvia by Palace - Emaar

Appartement dans un nouvel immeuble Lyvia by Palace - Emaar

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$580,245
T.V.A.
;
Premium Premium
20 1
Laisser une demande
ID: 32694
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Lyvia by Palace — Emaar, Dubai Creek Harbour
Un art de vivre en bord d’eau, sublimé par le design. Lyvia apporte l’élégance signée Palace à Dubai Creek Harbour avec des intérieurs calmes et baignés de lumière, une architecture fluide et des espaces intérieur-extérieur continus. Choisissez des appartements 1 à 3 chambres et des townhouses 3 chambres, orientés vers de larges vues sur la crique et la skyline, au cœur de promenades paysagères et d’équipements bien-être. À quelques minutes de Creek Marina et de Ras Al Khor, Lyvia marie nature et commodité urbaine—pensé pour le confort, l’intimité et la valeur dans le temps. Inscrivez-vous dès aujourd’hui.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Revue vidéo de immeuble Lyvia by Palace - Emaar

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel High rental income. ROI 8-12%
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$210,000
Complexe résidentiel New Mural Residence with an infinity pool and a private beach, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,33M
Complexe résidentiel Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$10,56M
Complexe résidentiel Al HABTOOR TOWER
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$547,945
Complexe résidentiel Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$220,000
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Lyvia by Palace - Emaar
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$580,245
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Canal Crown
Complexe résidentiel Canal Crown
Complexe résidentiel Canal Crown
Complexe résidentiel Canal Crown
Complexe résidentiel Canal Crown
Afficher tout Complexe résidentiel Canal Crown
Complexe résidentiel Canal Crown
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$592,329
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 39
Apartments in the Canal Crown complex in the heart of Business Bay! Stunning views of the Dubai Canal and the iconic Burj Khalifa! Investment-attractive apartments (ROI - 5.8% in $)! For life and investment! Equipped kitchen! Due date - 2 quarters. 2027 Infrastructure: gym, restaurants, sw…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Beach Hills Villas
Complexe résidentiel Beach Hills Villas
Complexe résidentiel Beach Hills Villas
Complexe résidentiel Beach Hills Villas
Complexe résidentiel Beach Hills Villas
Afficher tout Complexe résidentiel Beach Hills Villas
Complexe résidentiel Beach Hills Villas
Ajman, Émirats arabes unis
depuis
$3,03M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Exquisite villa in the new Beach Hills Villas project in Ajman! Panoramic scenic views! We will provide an investor catalog! Interest-free installments! Suitable for living and investment! Due date: 4th quarter 2025 Amenities: Pool, children's play areas, underground parking, bike paths, p…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in the new Barari Lagoons residence with pools and green areas next to the American School and Global Village in Majan, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new Barari Lagoons residence with pools and green areas next to the American School and Global Village in Majan, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new Barari Lagoons residence with pools and green areas next to the American School and Global Village in Majan, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new Barari Lagoons residence with pools and green areas next to the American School and Global Village in Majan, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new Barari Lagoons residence with pools and green areas next to the American School and Global Village in Majan, Dubai
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in the new Barari Lagoons residence with pools and green areas next to the American School and Global Village in Majan, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new Barari Lagoons residence with pools and green areas next to the American School and Global Village in Majan, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$404,922
Bienvenue à Barari Lagoons - l'endroit, où chaque jour devient une fête, et votre rêve d'harmonie avec la nature se réalise. Le projet paysage design est créé pour vous de profiter de la tranquillité de la nature tout en ayant tout nécessaire pour une vie confortable à portée de main.Barari …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications