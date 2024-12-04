Appartement dans un nouvel immeuble Lyvia by Palace - Emaar

Lyvia by Palace — Emaar, Dubai Creek Harbour
Un art de vivre en bord d’eau, sublimé par le design. Lyvia apporte l’élégance signée Palace à Dubai Creek Harbour avec des intérieurs calmes et baignés de lumière, une architecture fluide et des espaces intérieur-extérieur continus. Choisissez des appartements 1 à 3 chambres et des townhouses 3 chambres, orientés vers de larges vues sur la crique et la skyline, au cœur de promenades paysagères et d’équipements bien-être. À quelques minutes de Creek Marina et de Ras Al Khor, Lyvia marie nature et commodité urbaine—pensé pour le confort, l’intimité et la valeur dans le temps. Inscrivez-vous dès aujourd’hui.