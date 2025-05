Complexe résidentiel New Flora Isle Beach Front Residences with a private beach and a spa center, Dubai Islands, Dubai, UAE

Front de mer de Flora Isle Résidences est le complexe résidentiel unique, qui donne une nouvelle signification au concept de la vie de luxe sur la côte. La beauté naturelle des plages blanches-neige et le design de luxe moderne se complètent ici. Les appartements spacieux et les penthouses avec 1, 2 et 3 chambres sont construits avec des matériaux haut de gamme, complétés par des intérieurs raffinés et des fenêtres au plafond donnant sur l'océan. Chaque espace est soigneusement pensé pour créer l'atmosphère de confort, d'inspiration et de détente complète.

Front de mer de Flora Isle Résidences est l'endroit idéal pour ceux, qui cherchent l'équilibre entre l'isolement et le mode de vie actif. Le complexe est entouré de verdure luxuriante et offre à ses résidents un accès à des équipements haut de gamme : une piscine spacieuse, un centre de fitness moderne, des jardins et des espaces lounge. Situé sur le territoire des îles de Dubai, Flora L'île allie idéalement style architectural moderne et harmonie naturelle, créant l'environnement unique pour la vie et les loisirs. Vous pouvez profiter non seulement de la tranquillité de l'océan, mais aussi d'un accès exclusif aux installations de divertissement et de sport ici.

Équipements:

plage privée

piscine avec vue sur l'océan

centre de fitness moderne

centre de spa

salon extérieur et espaces verts

Achèvement - 1er trimestre de 2028.

Plan de paiement

50/50 (20% sur réservation)

Caractéristiques des appartements

Meubles inclus

Avantages

Le rendement du projet est de 5,6%.

Emplacement et infrastructure à proximité

Front de mer de Flora Isle Résidences est situé au cœur des îles de Dubaï projet à grande échelle, assurant un accès facile aux principaux monuments de la ville. À proximité, il y a une marina de luxe, Dubai Islands Mall et des complexes sportifs. Pour ceux qui aiment le style de vie actif, il y a un club de golf à proximité. Et le chemin vers l'aéroport international de Dubaï ne prendra que 18 minutes. Front de mer de Flora Isle Résidences vous offre non seulement une maison à côté de la mer - c'est un nouveau niveau de vie, où la nature et la ville s'unissent dans un même espace, créant les conditions idéales pour une vie harmonieuse et vibrante.