Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$1,83M
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 100
Appartements Entièrement Meublés Exclusifs à Business Bay, Dubaï Business Bay, le principal centre d’affaires et de style de vie de Dubaï, est un quartier dynamique qui fusionne parfaitement la vie de luxe avec un environnement commercial prospère. Célèbre pour sa ligne d’horizon emblématiqu…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$955,349
La résidence dispose d'une piscine extérieure, d'une salle de sport, d'un sauna, d'une sécurité 24h/24, d'un parking, d'un service de conciergerie, de boutiques.Achèvement - octobre 2023.Installations et équipement dans la maison Appareils de cuisine (réfrigérateur, cuisinière à gaz, four à …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,00M
DWTN Résidences est un nouveau projet résidentiel, qui est l'un des plus hauts bâtiments résidentiels de la ville. Situé entre Sheikh Zayed Road, le centre-ville de Dubaï et Business Bay, le projet offre une vue incroyable sur le Burj Khalifa et les eaux du golfe Persique, et offre également…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
OneOne
Complexe résidentiel Canal Heights 2
Complexe résidentiel Canal Heights 2
Complexe résidentiel Canal Heights 2
Complexe résidentiel Canal Heights 2
Complexe résidentiel Canal Heights 2
Complexe résidentiel Canal Heights 2
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$646,301
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 45
Apartments in the luxury complex Canal Heights 2 in the Business Bay area! Apartments for living and investment (ROI - 6.3% in $)! Interest-free installments! It is possible to obtain a residence permit! Fully furnished kitchen! Due date - 3 quarters. 2027 Advantages: fully equipped gym, t…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,92M
Un par Binghatti est un nouveau projet résidentiel de la célèbre société Binghatti Developers. La façade du bâtiment est encadrée de verre cristallin. Ce complexe offre un choix de résidences modernes, conçues en tenant compte de la vie urbaine moderne.Nous offrons des studios et des apparte…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$356,099
Nous offrons des appartements de luxe à service complet avec une vue panoramique sur la ville.La résidence dispose d'un restaurant 24h/24, d'un club de santé et d'un spa, d'un jardin paysagé, d'un jacuzzi extérieur, d'un club pour enfants.Emplacement et infrastructure à proximité La propriét…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Chic Tower
Complexe résidentiel Chic Tower
Complexe résidentiel Chic Tower
Complexe résidentiel Chic Tower
Complexe résidentiel Chic Tower
Complexe résidentiel Chic Tower
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,27M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 47
Surface 142–159 m²
2 objets immobiliers 2
Sélection gratuite de l'immobilier. Objets des meilleurs développeurs. Soutien juridique complet de la transaction.Chic Tower est une nouvelle tour résidentielle de luxe avec une architecture unique de DAMAC Properties, qui sera construite sur le front de mer du canal de Dubaï à Business Bay…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
159.0
1,27M
Apartment 2 chambres
142.0
1,17M
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$7,27M
Nous offrons des appartements avec piscines privées.Certains penthouses ont des salles de sport et de jeux privées.La résidence dispose d'une plage privée, une salle de sport, un garage, sécurité, une piscine, service de conciergerie, un espace spa.Achèvement - 2ème trimestre de 2026.Emplace…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$733,563
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 100
Appartements Luxueux Avec Vue Ville dans une Tour de Grande Hauteur à Business Bay Dubaï Les appartements de 1 à 4 chambres sont situés dans le projet le plus prestigieux de Business Bay, Dubaï. Cette tour de 122 étages aux reflets dorés allie le charme traditionnel des Émirats avec des équi…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel ONE by Binghatti
Complexe résidentiel ONE by Binghatti
Complexe résidentiel ONE by Binghatti
Complexe résidentiel ONE by Binghatti
Complexe résidentiel ONE by Binghatti
Complexe résidentiel ONE by Binghatti
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$582,191
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 61
Appartements dans le nouveau projet One by Binghatti dans le quartier de Business Bay ! Idéal pour vivre, revendre et louer ! Revenu élevé - à partir de 10% en $ ! Quartier prestigieux ! Versements sans intérêt ! Cuisine entièrement équipée! Date d'échéance - 4 trimestres. 2026 Commodités …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$620,250
Nous aimerions présenter le projet résidentiel BAYZ 102 - le gratte-ciel exclusif de 102 étages, alliant élégance et modernité. Chacun de vous peut choisir l'appartement idéal parmi les studios de luxe, les appartements avec 1-4 chambres, et le penthouse.Le projet comprend des appartements e…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$412,730
Le projet est un complexe d'appartements d'une tour de 15 étages. Il est situé près du quartier de Burj, à proximité des principales attractions de la ville et à quelques minutes en voiture des principales autoroutes.Cette tour élégante n'est pas seulement un endroit idéal pour vivre (ameubl…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Canal Heights
Complexe résidentiel Canal Heights
Complexe résidentiel Canal Heights
Complexe résidentiel Canal Heights
Complexe résidentiel Canal Heights
Complexe résidentiel Canal Heights
Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 37
Canal Heights premium project in Business Bay! Excellent option for rental (ROI - 6.3% in $)! The apartment has a fully equipped kitchen! Installment plan 0%! Completion date - 3 quarters. 2027 Amenities: fully equipped gym, tennis court, retail outlets and supermarket, children's playgrou…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$3,82M
Le complexe résidentiel sur les rives du canal de Dubaï. Conçu par un développeur saoudien et la société de design italienne Missoni. C'est le deuxième bâtiment au monde avec des intérieurs par ce designer, le premier est à Miami.Le bâtiment sera décoré avec des éléments de mode et d'art sim…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Eywa
Complexe résidentiel Eywa
Complexe résidentiel Eywa
Complexe résidentiel Eywa
Complexe résidentiel Eywa
Complexe résidentiel Eywa
Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 19
Apartments in the luxurious Eywa complex in the business center of Dubai - Business Bay! Furnished kitchen! Panoramic view of the Burj Khalifa skyscraper! We will provide an investor catalog! Due date: 2nd quarter 2026 Amenities: library, crystal garden, clubhouse with restaurant, SPA cent…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$952,909
La résidence comprend une piscine à débordement, une salle de sport, un centre commercial, des restaurants, un parking, une aire de jeux pour enfants, un barbecue, un terrain de sport.Achèvement - septembre 2027.Emplacement et infrastructure à proximité Burj Khalifa - 7 minutesDubai Mall - 7…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$1,03M
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 100
Appartements Luxueux Avec Vue Ville dans une Tour de Grande Hauteur à Business Bay Dubaï Les appartements de 1 à 4 chambres sont situés dans le projet le plus prestigieux de Business Bay, Dubaï. Cette tour de 122 étages aux reflets dorés allie le charme traditionnel des Émirats avec des équi…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$629,104
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 100
Appartements Entièrement Meublés Exclusifs à Business Bay, Dubaï Business Bay, le principal centre d’affaires et de style de vie de Dubaï, est un quartier dynamique qui fusionne parfaitement la vie de luxe avec un environnement commercial prospère. Célèbre pour sa ligne d’horizon emblématiqu…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$1,65M
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 25
Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay. Découvrez un complexe de style urbain aquatique au cœur de Business Bay, offrant un cadre de vie luxueux en bord de mer, des équipements haut de gamme, une vue imprenable sur Burj Khalifa.DXB-00240
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$563,396
Le projet est un bâtiment de 30 étages avec des appartements élite de 1-2 chambres. Les appartements du 17e au 26e étage offrent une vue spectaculaire sur la région de Business Bay et le canal de Dubaï.Outre les logements, le projet dispose de différents équipements pour les résidents : pisc…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Pad
Complexe résidentiel Pad
Complexe résidentiel Pad
Complexe résidentiel Pad
Complexe résidentiel Pad
Complexe résidentiel Pad
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$483,014
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 24
Surface 61–121 m²
2 objets immobiliers 2
Free selection of real estate. Objects from the best developers. Full legal support of the transaction. The Pad - a new residential complex, tilted at an angle of 6.5 degrees and surrounded by LED lighting, chic and sophisticated Pad is the pinnacle of super-glamorous life in an apartment b…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.0 – 121.0
483,014 – 972,055
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$2,28M
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 100
Appartements Luxueux Avec Vue Ville dans une Tour de Grande Hauteur à Business Bay Dubaï Les appartements de 1 à 4 chambres sont situés dans le projet le plus prestigieux de Business Bay, Dubaï. Cette tour de 122 étages aux reflets dorés allie le charme traditionnel des Émirats avec des équi…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New Velor Residence with a swimming pool, a mini golf and a wellness center, Downtown Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Velor Residence with a swimming pool, a mini golf and a wellness center, Downtown Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$4,47M
VELOR est une incarnation de la sophistication au cœur de Dubaï, dans la zone prestigieuse du centre-ville, où le style de vie est défini par l'élégance, le confort et l'attention absolue au détail. Le projet résidentiel exclusif s'élève parmi les sites architecturaux et culturels de la méga…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Sterling
Complexe résidentiel The Sterling
Complexe résidentiel The Sterling
Complexe résidentiel The Sterling
Complexe résidentiel The Sterling
Complexe résidentiel The Sterling
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$478,862
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 25
Surface 67–80 m²
2 objets immobiliers 2
Real estate in Dubai at a bargain price with full legal support. Help with the transfer of funds. Free selection of real estate. The Sterling's unique apartment in downtown Dubai in Business Bay with 1 bedroom. Want to buy an apartment in Dubai? You know how to invest profitably! We will …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
67.0
478,862
Apartment 2 chambres
80.0
480,384
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Complexe résidentiel BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Complexe résidentiel BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Complexe résidentiel BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Complexe résidentiel BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Complexe résidentiel BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$5,31M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 640 m²
3 objets immobiliers 3
La forme hyper se caractérise par des contours subtils et des lignes fluides. Sous tous les angles, la façade offre une nouvelle perspective, créant une mystique visuelle – une œuvre sculpturale exquise formant un sens fougueux de flux et de mouvement. RIVIERA MANSION COLLECTION  Canne…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
640.2
14,16M
Agence
Easy Life Property
Laisser une demande
Complexe résidentiel Trillionaire
Complexe résidentiel Trillionaire
Complexe résidentiel Trillionaire
Complexe résidentiel Trillionaire
Complexe résidentiel Trillionaire
Complexe résidentiel Trillionaire
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$383,976
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 25
Appartement Elite dans le nouveau complexe Trillionaire à Business Bay ! Retour sur investissement élevé (ROI - 5,8% en $) ! Nous fournirons un catalogue aux investisseurs ! Il est possible d'obtenir un titre de séjour ! Délai - 3 trimestres. 2024 Commodités : piscine pour adultes et enfan…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$4,71M
DWTN Résidences est un nouveau projet résidentiel, qui est l'un des plus hauts bâtiments résidentiels de la ville. Situé entre Sheikh Zayed Road, le centre-ville de Dubaï et Business Bay, le projet offre une vue incroyable sur le Burj Khalifa et les eaux du golfe Persique, et offre également…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel J One Tower B
Complexe résidentiel J One Tower B
Complexe résidentiel J One Tower B
Complexe résidentiel J One Tower B
Complexe résidentiel J One Tower B
Complexe résidentiel J One Tower B
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,25M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 18
Apartments in a unique residential complex J One on the banks of the Dubai Canal! With stunning views of the Burj Khalifa! Installment plan without interest after receiving the keys! Furnished kitchen and household appliances! Perfect for living and investment! Facilities: swimming pool, gy…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Complexe résidentiel Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Complexe résidentiel Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Complexe résidentiel Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Complexe résidentiel Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Complexe résidentiel Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$5,10M
Maison Eden Le parc est un endroit où la nature et le style de vie urbain se réunissent et créent l'atmosphère unique pour la vie et les loisirs. Ce complexe résidentiel est situé le long du pittoresque canal de Dubaï et établit une nouvelle norme de style de vie confortable et raffiné. Chaq…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel One River Point
Complexe résidentiel One River Point
Complexe résidentiel One River Point
Complexe résidentiel One River Point
Complexe résidentiel One River Point
Complexe résidentiel One River Point
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$808,172
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 34
Prestigious apartments in One River Point on the banks of the Dubai Canal! Panoramic views of Burj Al Arab and Palm Jumeirah, Burj Khalifa and the Dubai Canal! Profitability - from 5.8%! The apartments are suitable for living, investing and renting! Amenities: Immersive Lounge, Club House, …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$866,191
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 100
Appartements Entièrement Meublés Exclusifs à Business Bay, Dubaï Business Bay, le principal centre d’affaires et de style de vie de Dubaï, est un quartier dynamique qui fusionne parfaitement la vie de luxe avec un environnement commercial prospère. Célèbre pour sa ligne d’horizon emblématiqu…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Urban Oasis
Complexe résidentiel Urban Oasis
Complexe résidentiel Urban Oasis
Complexe résidentiel Urban Oasis
Complexe résidentiel Urban Oasis
Complexe résidentiel Urban Oasis
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$867,684
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 34
Surface 152–172 m²
2 objets immobiliers 2
Foreign real estate from 40,000 $. FREE CONSULTATION. HELP IN RECEIVING THE RESIDENT STATUS. We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarant…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
152.0
867,684
Apartment 2 chambres
172.0
1,29M
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$1,50M
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 100
Appartements Entièrement Meublés Exclusifs à Business Bay, Dubaï Business Bay, le principal centre d’affaires et de style de vie de Dubaï, est un quartier dynamique qui fusionne parfaitement la vie de luxe avec un environnement commercial prospère. Célèbre pour sa ligne d’horizon emblématiqu…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$378,746
Nous proposons des appartements avec une vue panoramique sur la ville.La résidence comprend un grand salon et des espaces verts, des gymnases, des piscines, un terrain de basket-ball, un espace de yoga, un barbecue, une aire de jeux pour enfants.Achèvement - octobre 2026.Emplacement et infra…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Canal Crown
Complexe résidentiel Canal Crown
Complexe résidentiel Canal Crown
Complexe résidentiel Canal Crown
Complexe résidentiel Canal Crown
depuis
$555,890
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 39
Surface 74–120 m²
2 objets immobiliers 2
Foreign real estate from 40,000 $. Free consultation. Assistance in obtaining resident status. We will help you choose an object for free, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
74.0
555,890
Apartment 2 chambres
120.0
954,247
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Canal Crown
Complexe résidentiel Canal Crown
Complexe résidentiel Canal Crown
Complexe résidentiel Canal Crown
Complexe résidentiel Canal Crown
Complexe résidentiel Canal Crown
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$592,329
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 39
Apartments in the Canal Crown complex in the heart of Business Bay! Stunning views of the Dubai Canal and the iconic Burj Khalifa! Investment-attractive apartments (ROI - 5.8% in $)! For life and investment! Equipped kitchen! Due date - 2 quarters. 2027 Infrastructure: gym, restaurants, sw…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$804,925
La résidence dispose d'un coin salon et d'une bibliothèque, d'une aire de jeux pour enfants, d'une piscine pour enfants et adultes, d'un jardin, d'un club et d'un bar, d'une salle de sport, d'un barbecue, d'un spa, d'un espace yoga.Achèvement - 1er trimestre de 2026.Emplacement et infrastruc…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$1,36M
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 100
Appartements Luxueux Avec Vue Ville dans une Tour de Grande Hauteur à Business Bay Dubaï Les appartements de 1 à 4 chambres sont situés dans le projet le plus prestigieux de Business Bay, Dubaï. Cette tour de 122 étages aux reflets dorés allie le charme traditionnel des Émirats avec des équi…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$332,095
L'hôtel et le complexe résidentiel au cœur du quartier prestigieux de Dubaï. C'est un projet de trois tours avec des appartements et une quatrième tour qui abrite l'hôtel de style Hollywood Paramount Hotels Resorts.La zone multi-niveaux reliant les quatre tours de 270 mètres offrira une vari…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Casa Canal by Fendi AHS
Immeuble Casa Canal by Fendi AHS
Immeuble Casa Canal by Fendi AHS
Immeuble Casa Canal by Fendi AHS
Immeuble Casa Canal by Fendi AHS
Immeuble Casa Canal by Fendi AHS
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$6,12M
L'année de construction 2025
Casa Canal by Fendi est une luxueuse propriété en bord de mer qui allie l'excellence du promoteur haut de gamme et l'élégance de la maison de couture italienne & Fendi Casa. La propriété offre une vue imprenable sur le Burj Khalifa et la Skyline, ainsi qu'un accès direct au canal d'eau de Du…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$565,724
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 100
Appartements dans une tour de 110 étages Downtown Residences à Business Bay avec plan de paiement flexible Les résidences DWTN bénéficient d'un emplacement stratégique au cœur du triangle d'or formé par Sheikh Zayed Road, le centre-ville de Dubaï et Business Bay. Cette merveille architectura…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$1,30M
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 100
Appartements dans une tour de 110 étages Downtown Residences à Business Bay avec plan de paiement flexible Les résidences DWTN bénéficient d'un emplacement stratégique au cœur du triangle d'or formé par Sheikh Zayed Road, le centre-ville de Dubaï et Business Bay. Cette merveille architectura…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Lumena Alta Business Bay
Complexe résidentiel Lumena Alta Business Bay
Complexe résidentiel Lumena Alta Business Bay
Complexe résidentiel Lumena Alta Business Bay
Complexe résidentiel Lumena Alta Business Bay
Complexe résidentiel Lumena Alta Business Bay
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$6,96M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2030
The name LUMENA ALTA itself indicates a place where ambition meets brilliance. Lumena, derived from the Latin lumen, evokes associations with pure radiance as a symbol of vision, creativity, and innovation. Alta, meaning “elevated,” speaks to status, aspiration, and architectural height. …
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Laisser une demande
Complexe résidentiel New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$503,784
DWTN Résidences est un nouveau projet résidentiel, qui est l'un des plus hauts bâtiments résidentiels de la ville. Situé entre Sheikh Zayed Road, le centre-ville de Dubaï et Business Bay, le projet offre une vue incroyable sur le Burj Khalifa et les eaux du golfe Persique, et offre également…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$284,121
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 25
Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay. Découvrez un complexe de style urbain aquatique au cœur de Business Bay, offrant un cadre de vie luxueux en bord de mer, des équipements haut de gamme, une vue imprenable sur Burj Khalifa.DXB-00240
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$808,680
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 100
Appartements dans une tour de 110 étages Downtown Residences à Business Bay avec plan de paiement flexible Les résidences DWTN bénéficient d'un emplacement stratégique au cœur du triangle d'or formé par Sheikh Zayed Road, le centre-ville de Dubaï et Business Bay. Cette merveille architectura…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Paragon
Complexe résidentiel The Paragon
Complexe résidentiel The Paragon
Complexe résidentiel The Paragon
Complexe résidentiel The Paragon
Complexe résidentiel The Paragon
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$629,887
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 23
Surface 149–245 m²
2 objets immobiliers 2
Real estate in Dubai at a bargain price with full legal support. Help with the transfer of funds. Free selection of real estate. The Paragon Apartment with a profitable location and Dubai's main economic center with 1 bedroom. Want to buy apartments with a convenient location and the main …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
149.0
629,887
Apartment 3 chambres
245.0
1,08M
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$310,887
Le projet offre une vue magnifique sur le quartier de Burj, ainsi que des palmiers, des îles et l'emblématique Burj Al Arab Hotel. Le complexe résidentiel comprend une boutique au rez-de-chaussée et un hôtel, ainsi que de nombreux équipements de marque pour les clients et les résidents.Un la…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel JUMEIRAH LIVING
Complexe résidentiel JUMEIRAH LIVING
Complexe résidentiel JUMEIRAH LIVING
Complexe résidentiel JUMEIRAH LIVING
Complexe résidentiel JUMEIRAH LIVING
Complexe résidentiel JUMEIRAH LIVING
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,05M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 35
Surface 194–280 m²
2 objets immobiliers 2
Real estate in Dubai at a bargain price with full legal support. Assistance in the transfer of funds. Free selection of real estate. Jumeirah Living – the third multifunctional tower, which is part of the Marina Gate complex. The building is located in the Dubai Marina area. Development and…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
194.0
2,05M
Apartment 3 chambres
280.0
2,96M
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Immeuble Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Immeuble Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Immeuble Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Immeuble Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Immeuble Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$980,737
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Elegance Tower, a striking 26-storey residential landmark co-designed by the renowned fashion icon Zuhair Murad, stands proudly in the vibrant heart of Downtown Dubai. This architectural masterpiece offers residences featuring one or two bedrooms, each meticulously crafted to exude urban sop…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Complexe résidentiel Avarra by Palace
Complexe résidentiel Avarra by Palace
Complexe résidentiel Avarra by Palace
Complexe résidentiel Avarra by Palace
Complexe résidentiel Avarra by Palace
Complexe résidentiel Avarra by Palace
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$735,100
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2031
Nombre d'étages 75
Avarra by Palace est un complexe résidentiel de marque Emaar avec l'esthétique de Palace Hotels + Resorts et une vue panoramique sur Business Bay.Avarra by Palace est un nouveau projet premium développé en partenariat avec Palace Hotels + Resorts. Situé à Business Bay, sur les rives du canal…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Canal Front Residences
Complexe résidentiel Canal Front Residences
Complexe résidentiel Canal Front Residences
Complexe résidentiel Canal Front Residences
Complexe résidentiel Canal Front Residences
Complexe résidentiel Canal Front Residences
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$550,744
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
Surface 90–137 m²
2 objets immobiliers 2
Assistance in obtaining resident status. Free selection of real estate. Legal support as a gift! Canal Front Residences – the latest elite community in the Dubai Al Safa area, located on the Dubai Water Canal, at the very edge of the water. The complex is being built in a dynamically devel…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
90.0
550,744
Apartment 2 chambres
137.0
811,508
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel The world's first residential property under the Bugatti brand
Complexe résidentiel The world's first residential property under the Bugatti brand
Complexe résidentiel The world's first residential property under the Bugatti brand
Complexe résidentiel The world's first residential property under the Bugatti brand
Complexe résidentiel The world's first residential property under the Bugatti brand
Complexe résidentiel The world's first residential property under the Bugatti brand
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$5,32M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Bugatti Residences by Binghatti est le premier complexe résidentiel au monde sous la marque Bugatti, qui sera construit à Dubaï. Ce projet unique est le fruit d'une collaboration entre le développeur Emirati Binghatti Properties et le célèbre constructeur français de voitures de luxe Bugatti…
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Laisser une demande
Complexe résidentiel Bayz 102
Complexe résidentiel Bayz 102
Complexe résidentiel Bayz 102
Complexe résidentiel Bayz 102
Complexe résidentiel Bayz 102
Complexe résidentiel Bayz 102
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$345,766
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 102
Appartements dans le prestigieux complexe résidentiel Bayz 102 au cœur de Business Bay ! Emplacement idéal ! Des commodités haut de gamme ! Appartements entièrement meublés ! Près du métro ! Accès rapide aux emplacements clés de Dubaï ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$747,647
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 25
Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay. Découvrez un complexe de style urbain aquatique au cœur de Business Bay, offrant un cadre de vie luxueux en bord de mer, des équipements haut de gamme, une vue imprenable sur Burj Khalifa.DXB-00240
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Cavalli Couture by Damac
Immeuble Cavalli Couture by Damac
Immeuble Cavalli Couture by Damac
Immeuble Cavalli Couture by Damac
Immeuble Cavalli Couture by Damac
Immeuble Cavalli Couture by Damac
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$6,01M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Couture by Cavalli est l'expression ultime de la vie de luxe avec une touche design. Cette collection exclusive de résidences le long du canal de Dubaï offre un style de vie contemporain et somptueux à quelques exceptionnels. La tour, conçue par Roberto Cavalli, met en valeur l'élégance ital…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Opus
Complexe résidentiel The Opus
Complexe résidentiel The Opus
Complexe résidentiel The Opus
Complexe résidentiel The Opus
Complexe résidentiel The Opus
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,19M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 28
Surface 86–239 m²
2 objets immobiliers 2
Free selection of real estate. Objects from the best developers. Full legal support of the transaction. Want to buy an apartment in Dubai? Great idea! We will help you with the relocation and registration of residency! We will provide you with: - A selection of the best apartments f…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
86.0
1,19M
Apartment 2 chambres
239.0
3,31M
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$638,668
Appartements dans l'un des plus hauts bâtiments du quartier, à quelques minutes de Burj Khalifa et Dubai Mall.Appartements avec vue panoramique sur le centre-ville de Dubaï, Business Bay et le canal d'eau de Dubaï.Avec plus de 40 équipements et installations sur place, c'est un choix idéal p…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Trillionaire Residences
Complexe résidentiel Trillionaire Residences
Complexe résidentiel Trillionaire Residences
Complexe résidentiel Trillionaire Residences
Complexe résidentiel Trillionaire Residences
Complexe résidentiel Trillionaire Residences
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,23M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 25
Trillionaire Residences Location - Business Bay, Dubai End of construction - III 2024 Trillionaire Residences — is a premium complex of 25 floors, offers residences with 1-2 bedrooms, studios and shopping facilities. This residential complex will be located right on the waterfront o…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$300,866
Nous offrons des appartements meublés avec différents aménagements.La résidence dispose d'une piscine avec une zone pour enfants, une salle de sport, des hammams et un sauna, une aire de jeux pour enfants, de beaux jardins paysagers, service de conciergerie 24h/24.Emplacement et infrastructu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Bugatti Residences
Complexe résidentiel Bugatti Residences
Complexe résidentiel Bugatti Residences
Complexe résidentiel Bugatti Residences
Complexe résidentiel Bugatti Residences
Complexe résidentiel Bugatti Residences
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$5,23M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 46
Surface 271–720 m²
3 objets immobiliers 3
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
271.0
5,23M
Apartment 3 chambres
488.0
10,03M
Apartment 4 chambres
720.0
14,25M
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$254,606
Le projet comprend 4 tours de gratte-ciel avec cafés, salons et appartements.Complexe résidentiel avec des appartements meublés d'élite et spacieux, dans un quartier prestigieux, à proximité des attractions de la ville.Vue imprenable sur plusieurs sites intéressants : Golfe Persique, Canal d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Damac Majestine
Complexe résidentiel Damac Majestine
Complexe résidentiel Damac Majestine
Complexe résidentiel Damac Majestine
Complexe résidentiel Damac Majestine
Complexe résidentiel Damac Majestine
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$390,411
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Surface 84–90 m²
2 objets immobiliers 2
HELP FOR HELP IN DUBAE!FULL EARLY OF MADE!!! DAMAC Majestine is located next to shops, entertainment and leisure facilities. Inside you will find the comfort of already furnished furniture in the collection of residential premises designed with exceptional attention to detail. PRODUCTS AND A…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
90.0
490,685
Appartement
84.0
390,411
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Immeuble CANAL HEIGHTS
Immeuble CANAL HEIGHTS
Immeuble CANAL HEIGHTS
Immeuble CANAL HEIGHTS
Immeuble CANAL HEIGHTS
Immeuble CANAL HEIGHTS
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$340,000
CANAL HEIGHTS is a two-tower luxury residential complex from DAMAC's leading developer with the Swiss jewelry brand de Grisogono Busines bay Interest-free installment for the entire construction period is provided from the developer 80/20 Starting price / area  - Studio from 340000 $ /…
Agence
DOM REAL ESTATE
Laisser une demande
Complexe résidentiel New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$935,917
Maison Eden Le parc est un endroit où la nature et le style de vie urbain se réunissent et créent l'atmosphère unique pour la vie et les loisirs. Ce complexe résidentiel est situé le long du pittoresque canal de Dubaï et établit une nouvelle norme de style de vie confortable et raffiné. Chaq…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel One By Binghatti
Complexe résidentiel One By Binghatti
Complexe résidentiel One By Binghatti
Complexe résidentiel One By Binghatti
Complexe résidentiel One By Binghatti
Complexe résidentiel One By Binghatti
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$491,766
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 57–386 m²
4 objets immobiliers 4
Présentation de One by Binghatti, l'incarnation du luxe urbain : une tour résidentielle époustouflante qui redéfinit la vie en ville. S'élevant au-dessus de l'horizon, cette merveille architecturale arbore un design élégant et moderne avec une façade en verre cristal et des accents en laiton…
Agence
Easy Life Property
Laisser une demande
Complexe résidentiel Casa Canal
Complexe résidentiel Casa Canal
Complexe résidentiel Casa Canal
Complexe résidentiel Casa Canal
Complexe résidentiel Casa Canal
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$6,30M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 13
Surface 418–530 m²
2 objets immobiliers 2
Foreign real estate from 40,000 $. FREE CONSULTATION. HELP IN RECEIVING THE RESIDENT STATUS. We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarant…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Villa
530.0
8,90M
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$516,428
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 25
Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay. Découvrez un complexe de style urbain aquatique au cœur de Business Bay, offrant un cadre de vie luxueux en bord de mer, des équipements haut de gamme, une vue imprenable sur Burj Khalifa.DXB-00240
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Near the subway station
Complexe résidentiel Near the subway station
Complexe résidentiel Near the subway station
Complexe résidentiel Near the subway station
Complexe résidentiel Near the subway station
Complexe résidentiel Near the subway station
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$783,650
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
🌟 *SOBHA SKYPARKS* 🌟  Defining luxury on the legendary Sheikh Zayed Road.   ✨ Luxury apartments: 1, 2, and 3 bedrooms starting at $783,650.    💰 Payment plan: 70% during construction, 30% upon completion.   🏢 A luxurious 425-meter tower with 110 floors and first-class am…
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$478,643
La résidence dispose d'un parking à 5 niveaux, d'une salle de sport, d'une piscine.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située au cœur de Dubaï.Centre-ville - 4 minutesBurj Khalifa - 6 minutesDubai Mall - 7 minutesPlage de Jumeirah - 9 minutesBrj Al Arab - 16 minutesPal…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel BAYZ 101 by Danube
Complexe résidentiel BAYZ 101 by Danube
Complexe résidentiel BAYZ 101 by Danube
Complexe résidentiel BAYZ 101 by Danube
Complexe résidentiel BAYZ 101 by Danube
Complexe résidentiel BAYZ 101 by Danube
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$518,904
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 101
Apartments in the incredible BAYZ 101 by Danube complex in Business Bay! An excellent option for living, resale and rental! Rental yield - from 7.7% in $! Income from resale will be from 33%! Gorgeous panoramic view of Burj Khalifa! Installment plan 0%! The apartments are fully furnished! …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel J One Tower A
Complexe résidentiel J One Tower A
Complexe résidentiel J One Tower A
Complexe résidentiel J One Tower A
Complexe résidentiel J One Tower A
Complexe résidentiel J One Tower A
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$671,233
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 19
Unique apartments in the new J One project on the banks of the Dubai Canal! Yield from 10%! Gorgeous panoramic view! Great location! Rental income from $3600 per month! The complex is completed! Facilities: swimming pool, gym, children's playground, children's pool, green spaces, barbecue a…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,84M
Le projet est un bâtiment résidentiel dans le centre de Dubaï conçu par Horacio Pagani.Le complexe résidentiel se présente sous la forme d'une tour unique avec un design inhabituel : des courbes en silex et une sphère en verre sur le dessus du bâtiment.L'emplacement privilégié du bâtiment of…
Agence
TRANIO
Laisser une demande