  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Business Bay
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay

Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$1,04M
;
29
Laisser une demande
ID: 27861
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Ville
    Business Bay
  • Métro
    Business Bay (~ 500 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    100

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Luxueux Avec Vue Ville dans une Tour de Grande Hauteur à Business Bay Dubaï

Les appartements de 1 à 4 chambres sont situés dans le projet le plus prestigieux de Business Bay, Dubaï. Cette tour de 122 étages aux reflets dorés allie le charme traditionnel des Émirats avec des équipements contemporains.

Les appartements à vendre à Business Bay, Dubaï sont situés à 5 minutes en voiture du canal, 10 minutes en voiture du centre de santé, du centre-ville de Dubaï et du centre commercial Mall of Dubai; 15 minutes en voiture de l'opéra de Dubaï et de l'école internationale, 20 minutes en voiture de l'île de Palm Jumeirah et de la plage de Jumeirah, et à 25 minutes en voiture de l'aéroport international de Dubaï.

Le projet offre un accès facile aux monuments, aux centres d'affaires et aux centres de divertissement de Dubaï. La tour est entourée de jardins sur le toit, de pistes de course et de centres de remise en forme haut de gamme. Le projet commande un service de sécurité et de conciergerie ainsi que des places de parking. De plus, la tour comprend un SPA, un sauna, des espaces de yoga et de méditation ainsi que d'autres terrains de sport. Le projet possède une forêt tropicale luxuriante et verdoyante (447 mètres). De plus, elle abrite la plus haute piscine à débordement du monde (431 mètres de long). De plus, le restaurant de 439 mètres de long introduit une nouvelle norme en matière de culture gastronomique.

Les matériaux de haute qualité, tels que les appareils électroménagers de la marque Candy, garantissent un cadre de vie confortable. Les penthouses présentent des designs de style arabe, chinois, grec et français.

Les appartements d'un étage comprennent une cuisine américaine, un coin repas et un espace de vie. Ils disposent d'une salle de bains attenante ainsi que d'une salle de bains et d'une buanderie. Les appartements de 3 et 4 chambres disposent d'une chambre de service.

Les appartements sur 2 étages disposent d'une cuisine, d'un salon, de chambres, d'une chambre de service, d'une buanderie, d'un jacuzzi et d'une piscine en bas. À l'étage, se trouvent les chambres, la salle de bain, le salon et l'espace de travail.

Ce projet prestigieux est la deuxième plus haute tour du monde après Burj Khalifa. Ses garde-corps en verre permettent un style de vie haut de gamme. Appelez-nous pour bénéficier des avantages qu’il offre.


DXB-00114

Localisation sur la carte

Business Bay, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New luxury residence Ocean Cove with a swimming pool and a promenade, Mina Rashid, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$824,442
Complexe résidentiel Walking distance to the beaches, great opportunity! Nautis
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$493,226
Complexe résidentiel SKYROS
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$205,000
Immeuble Appartements avec Paiement Sur 5 Ans à Jumeirah Village Triangle
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$195,420
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$3,20M
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$1,04M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Immeuble Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Immeuble Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Immeuble Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Immeuble Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Afficher tout Immeuble Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Immeuble Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$718,842
L'année de construction 2026
Des appartements de luxe inspirés par la nature à Safa Park Revenez chez vous dans un endroit où l'éclat naturel rencontre l'élégance émeraude dans deux tours époustouflantes. Safa One est un paradis tropical au summum du luxe, s'ouvrant sur des vues à couper le souffle à perte de vue. …
Développeur
Damac properties
Laisser une demande
Complexe résidentiel Ela by Dorchester Collection
Complexe résidentiel Ela by Dorchester Collection
Complexe résidentiel Ela by Dorchester Collection
Complexe résidentiel Ela by Dorchester Collection
Complexe résidentiel Ela by Dorchester Collection
Afficher tout Complexe résidentiel Ela by Dorchester Collection
Complexe résidentiel Ela by Dorchester Collection
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$11,96M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 10
Complexe résidentiel de luxe Ela by Dorchester Collection sur l'un des derniers sites exclusifs de Palm Jumeirah ! Emplacement idéal ! Vue imprenable sur la mer, Burj Al Arab et Burj Khalifa ! Des équipements haut de gamme pour une vie confortable ! Nous trouverons des logements avec un taux…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel GEM Residences
Complexe résidentiel GEM Residences
Complexe résidentiel GEM Residences
Complexe résidentiel GEM Residences
Complexe résidentiel GEM Residences
Afficher tout Complexe résidentiel GEM Residences
Complexe résidentiel GEM Residences
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$237,570
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 9
Appartements luxueux dans le projet unique GEM Residences sur l'île Maryam, Sharjah ! La plage est à proximité ! Vue imprenable sur le front de mer ! Superbe design d'appartement ! Pour la vie et l'investissement ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire ou un plan de verseme…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications