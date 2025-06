Complexe résidentiel New residence Binghatti Elite with a swimming pool and a gym close to shopping malls, Dubai Production City, Dubai, UAE

Permettez-nous de présenter Binghatti Elite - le projet unique, qui est devenu la première étape de la création d'espace de vie idéal, combinant le design exquis, les équipements haut de gamme, et l'emplacement pratique. Le complexe résidentiel comprend 1745 résidences (158 appartements spacieux avec 1 chambre et 1587 studios élégants). Chaque appartement est équipé de tout le nécessaire pour une vie confortable : cuisinière moderne, grand réfrigérateur, machine à laver.

Le complexe offre à ses résidents différentes commodités, créées pour un maximum de confort. Chaque élément est soigneusement pensé pour répondre aux exigences des résidents de tous âges. Le terrain de jeux des enfants est un espace sûr et joyeux, où les enfants peuvent jouer et se développer à l'aise. Le terrain assure une communication active et sociale, permet aux parents d'être sûrs de la sécurité de leurs enfants. La piscine deviendra l'endroit idéal pour se détendre pendant les journées chaudes. La salle de sport moderne et équipée offre tout ce qu'il faut pour rester en forme. Le terrain de basket-ball donne aux résidents l'occasion de passer du temps activement et de soutenir l'esprit sportif. Les parcs et les espaces lounge créent l'atmosphère chaleureuse et favorisent un mode de vie sain. Des promenades, des sports ou juste des passe-temps en famille et entre amis dans la nature rendront votre vie plus vibrante.

Équipements:

piscine

aire de jeux pour enfants

gymnase sur le toit

terrain de basketball

Achèvement - 2ème trimestre de 2026.

4 options de plan de paiement.

Installations et équipement dans la maison

Emplacement et infrastructure à proximité

Emplacement à Dubaï Production City a de nombreux avantages. Cette zone est connue pour son infrastructure bien développée et son emplacement stratégique, ce qui la rend attrayante pour les entreprises et les investissements. Une chaîne de transport bien développée comprend un accès direct aux principales autoroutes et la proximité de l'aéroport international. De plus, des espaces modernes de bureau et d'industrie, équipés de toutes les technologies nécessaires et des lignes de communication, sont situés dans la région, permettant aux entreprises d'exercer efficacement leurs activités.