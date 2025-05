Complexe résidentiel New residence One Sankari (Flagship) with swimming pools, tennis courts and a business lounge, Business Bay, Dubai, UAE

Nous offrons l'occasion unique de faire partie du projet résidentiel exclusif One Sankari au cœur de la zone la plus dynamique de Dubaï - Business Bay. Ce projet redéfinit la conception de la vie de luxe et offre une collection de 63 appartements de luxe. Le complexe comprend deux tours résidentielles et propose des appartements de 3-5 chambres. Chaque résidence est étage plein. Une telle planification unique offre à la résidence la plus grande intimité. Un Sankari offre un large éventail d'équipements, y compris un spa, des studios de fitness, des gymnases, un cinéma, des piscines, un court de tennis, un simulateur de golf, et plus encore, offrant aux résidents un haut niveau de confort et de qualité de vie. Une finition de haute qualité est réalisée avec des matériaux haut de gamme, créant l'atmosphère d'élégance et de sophistication, où chaque détail a été traversé avec attention au style et à l'esthétique. Le complexe est idéalement situé dans la zone prestigieuse, où l'infrastructure moderne rencontre une atmosphère d'affaires animée et la proximité des monuments de la ville. Ce projet a une excellente accessibilité des transports, ce qui en fait non seulement l'hébergement souhaité, mais aussi un investissement avantageux.

Caractéristiques

Piscines intérieures et extérieures

gymnases et salles de fitness

simulateur de golf

aire de jeux pour enfants

cinéma

courts de tennis et de paddle

salle à vin privée

barre de cigares

salon d'affaires

Salle de réunion

Spa

Achèvement - 4e trimestre de 2027.

Emplacement et infrastructure à proximité

· Centre-ville – 10 minutes

· DIFC – 12 minutes

· Aéroport Int. de Dubaï – 17 minutes

· Burj Al Arab – 20 minutes