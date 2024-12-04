  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Doubaï
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur la mer à Dubaï avec plan de paiement

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur la mer à Dubaï avec plan de paiement

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$543,187
05/11/2025
$543,187
02/11/2025
$540,891
31/10/2025
$538,594
28/10/2025
$537,445
26/10/2025
$538,594
23/10/2025
$539,742
22/10/2025
$538,594
22/10/2025
$536,297
18/10/2025
$534,000
17/10/2025
$536,297
16/10/2025
$537,445
15/10/2025
$540,891
14/10/2025
$539,742
11/10/2025
$540,891
10/10/2025
$538,594
09/10/2025
$537,445
07/10/2025
$536,297
04/10/2025
$532,852
03/10/2025
$531,704
30/09/2025
$532,852
;
19
Laisser une demande
ID: 27783
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    43

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements en front de mer avec plan de paiement à la livraison à Dubaï Maritime City

Dubai Maritime City est un prestigieux complexe immobilier en front de mer, stratégiquement situé entre Port Rashid et Dubai Drydocks, alliant harmonieusement les aspects résidentiels, commerciaux et maritimes au sein d'une communauté dynamique. Réputé pour son emplacement privilégié sur le littoral et ses vues imprenables sur la mer, il constitue un pôle dynamique pour les entreprises maritimes, le luxe et les loisirs. Le quartier offre des infrastructures de premier ordre, des appartements résidentiels haut de gamme, des espaces commerciaux ultramodernes, des équipements luxueux et un accès direct au front de mer, ce qui en fait une destination idéale pour les investisseurs et les résidents en quête d'un confort urbain exceptionnel et d'un style de vie maritime incomparable.

Les appartements à vendre à Dubaï Maritime City offrent une proximité exceptionnelle avec des emplacements clés : à seulement 2 minutes de la gare maritime de Port Rashid, à 3 minutes du terminal de croisière n° 2 de Dubaï, à 6 minutes de Meena Bazar, à 8 minutes du Gold Souk et de la plage de Jumeirah, à 9 minutes du Dubai World Trade Centre, à 10 minutes de la Dubai Islands Beach et du Dubai Frame, à 11 minutes de Burj Khalifa et du Dubai Mall, et à 15 minutes de l’aéroport international de Dubaï.

Ce projet allie élégance architecturale et charme maritime, offrant aux résidents une vue panoramique exceptionnelle sur la mer et des intérieurs luxueux au design italien. Il propose plus de 40 équipements de classe mondiale, dont une piscine à débordement, un court de paddle-tennis, une salle de sport entièrement équipée, un espace barbecue, des salles de spa et de soins, un cinéma flottant, une terrasse pour admirer le coucher du soleil et un terrain de basket-ball. Les résidents peuvent également profiter d’installations de loisirs haut de gamme telles qu’un somptueux café-lounge, une piscine à débordement, un cinéma flottant, un court de paddle-tennis, un terrain de basket-ball, une piste de jogging, des espaces détente, une garderie, une aire de jeux pour enfants, un espace barbecue, des services de spa et de soins, et même un médecin de garde dédié. Avec une attention méticuleuse portée aux détails, l'extérieur du projet présente un design contemporain qui s'intègre harmonieusement à son environnement maritime, créant une expérience de vie luxueuse inégalée, agrémentée d'une vue panoramique imprenable sur la mer.

Le projet propose des appartements soigneusement conçus et entièrement meublés, dotés d'intérieurs italiens raffinés, d'un mobilier luxueux et d'une vue panoramique imprenable sur la mer. Chaque appartement comprend des placards intégrés de haute qualité et des cuisines modernes équipées d'électroménagers haut de gamme. Les résidents ont la possibilité exclusive de profiter d'une piscine privée sur leur balcon, optimisant ainsi leur expérience de vie luxueuse. Le souci du détail est présent dans chaque espace, alliant élégance et confort pour créer une atmosphère chaleureuse et raffinée. Les maisons promettent un confort inégalé, complété par une vaste sélection d'équipements de classe mondiale, élevant la vie quotidienne à des standards exceptionnels.


DXB-00221

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Azizi Fawad
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$428,400
Complexe résidentiel High-rise residence Cloud Tower with swimming pools and sports grounds in the city center, JVT, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$263,903
Complexe résidentiel Maison Elysee 2
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$190,110
Complexe résidentiel DG1 Living
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$954,886
Complexe résidentiel Sky Living
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$234,973
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur la mer à Dubaï avec plan de paiement
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$543,187
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New Wynwood Residence with swimming pools and a gym, 5 minutes from a yacht club and beaches, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Wynwood Residence with swimming pools and a gym, 5 minutes from a yacht club and beaches, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Wynwood Residence with swimming pools and a gym, 5 minutes from a yacht club and beaches, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Wynwood Residence with swimming pools and a gym, 5 minutes from a yacht club and beaches, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Wynwood Residence with swimming pools and a gym, 5 minutes from a yacht club and beaches, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Wynwood Residence with swimming pools and a gym, 5 minutes from a yacht club and beaches, Dubai Islands, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,23M
Wynwood est une incarnation de luxe, de style et de confort exceptionnel sur l'une des îles les plus prometteuses de Dubaï - Dubai Islands. Le projet Wynwood propose des résidences raffinées avec 1-4 chambres, y compris des appartements duplex exclusifs. Tous les appartements sont entièremen…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence Albero with a swimming pool, a garden and a wellness center, Liwan, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Albero with a swimming pool, a garden and a wellness center, Liwan, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Albero with a swimming pool, a garden and a wellness center, Liwan, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Albero with a swimming pool, a garden and a wellness center, Liwan, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Albero with a swimming pool, a garden and a wellness center, Liwan, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New residence Albero with a swimming pool, a garden and a wellness center, Liwan, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Albero with a swimming pool, a garden and a wellness center, Liwan, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$221,287
La résidence dispose d'une piscine, d'un jacuzzi extérieur, d'un coin salon, d'un barbecue, d'un terrain de sport et d'une aire de jeux pour enfants, d'un centre de bien-être, d'un jardin paysager, d'un parking couvert, d'une vidéosurveillance.Achèvement - 2ème trimestre de 2029.Emplacement …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,73M
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence dispose de piscines, gymnases et centres de spa, clubs et salles de jeux, courts de tennis, un parking, un restaurant.Achèvement - 3ème trimestre de 2027.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"Ébéni…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications