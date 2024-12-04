Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur la mer à Dubaï avec plan de paiement

Appartements en front de mer avec plan de paiement à la livraison à Dubaï Maritime City

Dubai Maritime City est un prestigieux complexe immobilier en front de mer, stratégiquement situé entre Port Rashid et Dubai Drydocks, alliant harmonieusement les aspects résidentiels, commerciaux et maritimes au sein d'une communauté dynamique. Réputé pour son emplacement privilégié sur le littoral et ses vues imprenables sur la mer, il constitue un pôle dynamique pour les entreprises maritimes, le luxe et les loisirs. Le quartier offre des infrastructures de premier ordre, des appartements résidentiels haut de gamme, des espaces commerciaux ultramodernes, des équipements luxueux et un accès direct au front de mer, ce qui en fait une destination idéale pour les investisseurs et les résidents en quête d'un confort urbain exceptionnel et d'un style de vie maritime incomparable.

Les appartements à vendre à Dubaï Maritime City offrent une proximité exceptionnelle avec des emplacements clés : à seulement 2 minutes de la gare maritime de Port Rashid, à 3 minutes du terminal de croisière n° 2 de Dubaï, à 6 minutes de Meena Bazar, à 8 minutes du Gold Souk et de la plage de Jumeirah, à 9 minutes du Dubai World Trade Centre, à 10 minutes de la Dubai Islands Beach et du Dubai Frame, à 11 minutes de Burj Khalifa et du Dubai Mall, et à 15 minutes de l’aéroport international de Dubaï.

Ce projet allie élégance architecturale et charme maritime, offrant aux résidents une vue panoramique exceptionnelle sur la mer et des intérieurs luxueux au design italien. Il propose plus de 40 équipements de classe mondiale, dont une piscine à débordement, un court de paddle-tennis, une salle de sport entièrement équipée, un espace barbecue, des salles de spa et de soins, un cinéma flottant, une terrasse pour admirer le coucher du soleil et un terrain de basket-ball. Les résidents peuvent également profiter d’installations de loisirs haut de gamme telles qu’un somptueux café-lounge, une piscine à débordement, un cinéma flottant, un court de paddle-tennis, un terrain de basket-ball, une piste de jogging, des espaces détente, une garderie, une aire de jeux pour enfants, un espace barbecue, des services de spa et de soins, et même un médecin de garde dédié. Avec une attention méticuleuse portée aux détails, l'extérieur du projet présente un design contemporain qui s'intègre harmonieusement à son environnement maritime, créant une expérience de vie luxueuse inégalée, agrémentée d'une vue panoramique imprenable sur la mer.

Le projet propose des appartements soigneusement conçus et entièrement meublés, dotés d'intérieurs italiens raffinés, d'un mobilier luxueux et d'une vue panoramique imprenable sur la mer. Chaque appartement comprend des placards intégrés de haute qualité et des cuisines modernes équipées d'électroménagers haut de gamme. Les résidents ont la possibilité exclusive de profiter d'une piscine privée sur leur balcon, optimisant ainsi leur expérience de vie luxueuse. Le souci du détail est présent dans chaque espace, alliant élégance et confort pour créer une atmosphère chaleureuse et raffinée. Les maisons promettent un confort inégalé, complété par une vaste sélection d'équipements de classe mondiale, élevant la vie quotidienne à des standards exceptionnels.

DXB-00221