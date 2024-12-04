  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Quartier résidentiel Villas and townhouses

Quartier résidentiel Villas and townhouses

Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Paiement avec crypto-monnaie
14
ID: 28036
Dernière actualisation: 18/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Le parc résidentiel du complexe comprend des appartements de différents plans, conçus à la fois pour les familles et les jeunes professionnels. Les chambres spacieuses et lumineuses se distinguent par leur disposition bien pensée, créant une atmosphère confortable et fonctionnelle. Le projet porte attention au détail, de la conception d'intérieur élégant aux matériaux écologiques, contribuant à un environnement de vie sain et confortable.

En plus des locaux résidentiels, HAYAT offre une infrastructure sociale et récréative développée : aires de loisirs, terrains sportifs, aires de jeux pour enfants et espaces verts. Cela rend le complexe attrayant non seulement pour la résidence permanente mais aussi pour l'investissement. Ainsi, le projet HAYAT de Dubaï-Sud est une excellente occasion de vivre dans une zone moderne, confortable et prometteuse avec une infrastructure développée et une accessibilité de transport pratique.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis

