Quartier résidentiel Villas and townhouses

Le parc résidentiel du complexe comprend des appartements de différents plans, conçus à la fois pour les familles et les jeunes professionnels. Les chambres spacieuses et lumineuses se distinguent par leur disposition bien pensée, créant une atmosphère confortable et fonctionnelle. Le projet porte attention au détail, de la conception d'intérieur élégant aux matériaux écologiques, contribuant à un environnement de vie sain et confortable.

En plus des locaux résidentiels, HAYAT offre une infrastructure sociale et récréative développée : aires de loisirs, terrains sportifs, aires de jeux pour enfants et espaces verts. Cela rend le complexe attrayant non seulement pour la résidence permanente mais aussi pour l'investissement. Ainsi, le projet HAYAT de Dubaï-Sud est une excellente occasion de vivre dans une zone moderne, confortable et prometteuse avec une infrastructure développée et une accessibilité de transport pratique.